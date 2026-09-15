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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Sepak bola Bolivia diguncang tuduhan ancaman pembunuhan saat kiper menjadi sasaran sebelum dibantai enam gol

Always Ready
Always Ready vs Guabira
Guabira
Primera Division
L. Eguez

Sepak bola Bolivia terguncang setelah muncul tuduhan bahwa seorang kiper kasta tertinggi menerima ancaman pembunuhan sebelum kekalahan telak. Pelatih Guabira, Leonardo Eguez, menyerukan penyelidikan segera atas keadaan yang melatarbelakangi penampilan terbaru timnya.

  • Kiper diganti setelah kontroversi

    Kiper Ferrel tampil sebagai starter pada laga pekan ke-19 di Estadio Municipal de Villa Ingenio, tetapi ditarik keluar sebelum turun minum setelah kebobolan tiga gol. Always Ready pada akhirnya melaju dengan kemenangan telak 6-0 berkat penampilan menyerang yang dominan. Namun, hasil akhir itu langsung berada dalam sorotan tajam setelah muncul pengungkapan yang mengkhawatirkan terkait intimidasi berat yang diarahkan kepada tim tamu menjelang kick-off.

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    Manajer ungkap ancaman pemerasan

    Berbicara setelah pertandingan, pelatih kepala Guabira Eguez mengungkap ke publik tuntutan pemerasan yang menyasar sang penjaga gawang dan keluarga intinya. Mengecam intimidasi tersebut, Eguez mengatakan, seperti dikutip oleh Associated Press: "Kami tidak bisa melakukan analisis serius ketika ada ancaman pembunuhan. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi dan itu perlu diselidiki. Olahraga ini telah tercoreng. Kiper saya menerima ancaman terhadap nyawanya, istrinya, dan ibunya - dia diberi tahu bahwa jika dia tidak membayar sejumlah uang tertentu atau kebobolan tiga gol, mereka akan dibunuh."

  • Pejabat mendesak intervensi hukum

    Serikat Pesepakbola Profesional Bolivia (Fabol) dan tim hukum Club Always Ready sama-sama meminta otoritas turun tangan dan menentukan keabsahan hasil pertandingan tersebut. Menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum, sekretaris jenderal Fabol David Paniagua berkata: "Apa yang terjadi pada para pemain Guabira tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan. Preseden yang jelas harus ditetapkan dalam sepak bola Bolivia."

    Menekankan perlunya melindungi integritas olahraga ini, penasihat hukum Always Ready Marcelo Ortiz menambahkan: "Sepak bola tidak boleh dinodai. Kami akan meminta Kantor Kejaksaan untuk menyelidiki agar integritas olahraga ini tetap terjaga."

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    Otoritas meluncurkan investigasi integritas

    Kantor Kejaksaan dan pejabat integritas federasi diperkirakan akan meluncurkan penyelidikan resmi untuk mengidentifikasi pihak-pihak di balik skema pemerasan tersebut. Di atas lapangan, Always Ready tetap sejajar dengan pemuncak klasemen liga Bolivar dalam persaingan gelar domestik yang sengit. Sementara itu, Guabira yang berada di peringkat kesembilan harus segera bangkit dan kembali fokus di lapangan saat penyelidikan hukum yang lebih luas mulai berjalan.

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