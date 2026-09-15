Serikat Pesepakbola Profesional Bolivia (Fabol) dan tim hukum Club Always Ready sama-sama meminta otoritas turun tangan dan menentukan keabsahan hasil pertandingan tersebut. Menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum, sekretaris jenderal Fabol David Paniagua berkata: "Apa yang terjadi pada para pemain Guabira tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan. Preseden yang jelas harus ditetapkan dalam sepak bola Bolivia."

Menekankan perlunya melindungi integritas olahraga ini, penasihat hukum Always Ready Marcelo Ortiz menambahkan: "Sepak bola tidak boleh dinodai. Kami akan meminta Kantor Kejaksaan untuk menyelidiki agar integritas olahraga ini tetap terjaga."