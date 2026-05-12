Sepak bola adalah hidup! El Paso Locomotive merekrut aktor Ted Lasso, Cristo Fernandez, yang dikenal para penggemar sebagai Dani Rojas
Locomotive mengumumkan perekrutan besar-besaran
Fernandez sudah lama dikabarkan sedang mempertimbangkan karier sepak bola profesional. Penyerang berusia 35 tahun ini sempat menjalani uji coba bersama Chicago Fire 2, lalu El Paso, pada awal tahun ini. Namun kini, tampaknya ia akan mendapatkan kesempatan penuh di USL. Klub tidak akan mengumumkan detail kontraknya.
"Cristo adalah tambahan yang hebat bagi skuad kami, menambah ancaman serangan baru di lini depan kami," kata Pelatih Kepala Locomotive, Junior Gonzalez, dalam sebuah pernyataan. "Semangatnya terhadap permainan dan kualitas kepemimpinannya di ruang ganti memungkinkan kami untuk terus mengembangkan budaya positif yang kami upayakan sebagai sebuah klub."
Karier yang panjang di level junior
Selama beberapa waktu, sepertinya Fernandez akan meniti karier profesional. Ia bermain di akademi muda Tecos FC, yang saat itu dikenal sebagai akademi berkualitas tinggi, sebelum kariernya terhenti akibat cedera. Ia didorong untuk menekuni dunia akting, dan—meski memerankan sosok pemain sepak bola yang dicintai—tampaknya ia akan meninggalkan dunia sepak bola selamanya.
Fernandez mengungkapkan kegembiraannya untuk kembali ke dunia sepak bola dalam sebuah pernyataan: "Sepak bola selalu menjadi bagian besar dari hidup dan identitas saya, dan ke mana pun hidup membawa saya, impian untuk berkompetisi secara profesional tidak pernah benar-benar hilang dari hati saya.
“Saya sangat bersyukur kepada El Paso Locomotive FC – klub, pelatih, staf, dan terutama rekan-rekan setim saya – karena telah membuka pintu dan memberi saya kesempatan untuk berkompetisi sejak hari pertama. Perjalanan kembali ke sepak bola profesional ini tentang percaya pada diri sendiri, mengambil risiko, dan terus mengejar mimpi terlepas seberapa tak terduga jalannya. Karena seperti yang kita katakan di Meksiko: hay que seguirle echando ganas (ayo terus berikan yang terbaik). Selalu bersyukur kepada Tuhan, keluarga, dan teman-teman yang percaya pada saya. Mungkin saya hanyalah seorang pria gila dengan mimpi-mimpi gila… jadi berada di sini bersama “Locos” sebenarnya sangat masuk akal.”
Bintang-bintang Ted Lasso lainnya turut ikut serta
Fernandez bukanlah satu-satunya bintang serial ini yang pernah berkecimpung di dunia sepak bola. Kola Bokinni, yang memerankan Kapten Isaac McAdoo, pernah bermain di level semi-profesional, sementara Phil Dunster—yang disukai penonton berkat perannya sebagai penyerang yang tidak konvensional, Jamie Tartt—telah dipuji oleh sejumlah anggota pemeran lainnya atas kemampuannya dalam bermain sepak bola.
Lokomotif sedang menjalani musim yang gemilang
Kedatangan Fernandez terjadi pada momen yang menarik bagi El Paso. Klub USL ini saat ini berada di peringkat keempat di Wilayah Barat, dan menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak di liga. Mereka finis di peringkat keempat di wilayah tersebut tahun lalu, dan tersingkir di babak perempat final. Rojas, setidaknya, mungkin bisa memberikan dorongan tambahan bagi lini serang mereka.