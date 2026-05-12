Sepak bola adalah hidup! El Paso Locomotive merekrut aktor Ted Lasso, Cristo Fernandez, yang dikenal para penggemar sebagai Dani Rojas

Selama beberapa waktu, sepertinya Fernandez akan meniti karier profesional. Ia bermain di akademi muda Tecos FC, yang saat itu dikenal sebagai akademi berkualitas tinggi, sebelum kariernya terhenti akibat cedera. Ia didorong untuk menekuni dunia akting, dan—meski memerankan sosok pemain sepak bola yang dicintai—tampaknya ia akan meninggalkan dunia sepak bola selamanya.

Fernandez mengungkapkan kegembiraannya untuk kembali ke dunia sepak bola dalam sebuah pernyataan: "Sepak bola selalu menjadi bagian besar dari hidup dan identitas saya, dan ke mana pun hidup membawa saya, impian untuk berkompetisi secara profesional tidak pernah benar-benar hilang dari hati saya.

“Saya sangat bersyukur kepada El Paso Locomotive FC – klub, pelatih, staf, dan terutama rekan-rekan setim saya – karena telah membuka pintu dan memberi saya kesempatan untuk berkompetisi sejak hari pertama. Perjalanan kembali ke sepak bola profesional ini tentang percaya pada diri sendiri, mengambil risiko, dan terus mengejar mimpi terlepas seberapa tak terduga jalannya. Karena seperti yang kita katakan di Meksiko: hay que seguirle echando ganas (ayo terus berikan yang terbaik). Selalu bersyukur kepada Tuhan, keluarga, dan teman-teman yang percaya pada saya. Mungkin saya hanyalah seorang pria gila dengan mimpi-mimpi gila… jadi berada di sini bersama “Locos” sebenarnya sangat masuk akal.”