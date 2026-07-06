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'Seorang wanita yang hina dan tidak kompeten!' - Kylian Mbappe membalas 'rasisme yang terang-terangan' dari seorang politisi Paraguay, sementara Asosiasi Sepak Bola Prancis mengumumkan akan mengajukan gugatan atas komentar-komentar yang 'kriminal dan tercela' tersebut
Mbappe mengecam politisi yang 'tercela'
Mbappe tidak segan-segan menanggapi setelah menjadi sasaran hinaan rasial yang mengerikan pasca kemenangan Prancis 1-0 atas Paraguay. Senator Celeste Amarilla telah memposting komentar menghina di X, mempertanyakan latar belakang pendidikan dan asal-usul Mbappe. Dalam pernyataan yang tegas, kapten timnas Prancis itu menyinggung kelayakan sang senator untuk menjabat serta dampaknya terhadap reputasi negaranya.
"Anda adalah wanita yang hina dan tidak layak menduduki jabatan Anda," tulisnya di media sosial.
"Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menumpahkan keringat, semangat, dan kehormatan sepanjang kompetisi ini. Melalui kelalaian dan rasisme terang-terangan Anda, seluruh dunia telah melupakan perjalanan dan upaya bersejarah yang dicapai para pemain Anda selama Piala Dunia ini, memberi jalan bagi seorang wanita yang tidak kompeten yang menampilkan citra terburuk bagi negaranya.
"Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti dia bebas menyebarkan kebencian dan rasisme ke seluruh dunia."
- Getty Images
Hinaan keji memicu kemarahan di seluruh dunia
Kontroversi ini bermula dari reaksi Amarilla terhadap pertandingan yang tegang, di mana Paraguay dikritik karena gaya permainan fisik mereka. Setelah Mbappé dilaporkan mengabaikan kiper Paraguay saat peluit akhir dibunyikan, sang senator melontarkan hujatan, dengan menyatakan: "Si kasar ini bahkan belum bisa menulis. Alih-alih ASI, dia mengisap air kelapa, dan makhluk paling berpendidikan yang pernah dia dengar adalah simpanse."
Dia semakin memperparah hinaan tersebut dengan menyebut bintang Prancis itu sebagai “orang Kamerun yang terjajah, yang berpura-pura menjadi orang Prancis, penuh dendam, orang kaya baru, sombong, dan jelek.” Dia bahkan menyatakan penyesalannya karena tim Paraguay tidak menyerang pemain tersebut secara fisik di lapangan, meskipun dia mengakui bahwa dirinya bukanlah penggemar sepak bola.
FFF mengajukan gugatan hukum
Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah mengambil langkah-langkah segera untuk membela kapten tim nasional, dengan mengklasifikasikan komentar tersebut sebagai perilaku kriminal. Dalam pernyataan resmi, badan pengatur tersebut menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti kasus ini di pengadilan untuk memastikan retorika semacam itu tidak luput dari hukuman di kancah internasional.
FFF mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengajukan laporan ke kantor kejaksaan untuk tujuan penuntutan hukum, dengan menulis dalam sebuah pernyataan: "Komentar rasis yang dilontarkan oleh Senator Paraguay Celeste Amarilla terhadap Kylian Mbappé benar-benar tercela dan tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Komentar-komentar ini bersifat kriminal dan patut dikecam. Mereka harus dituntut di sini maupun di tempat lain. Federasi Sepak Bola Prancis mengajukan laporan ke kantor kejaksaan untuk tujuan tindakan hukum.”
"Federasi memberikan dukungan penuh kepada kaptennya, para pemainnya, dan secara umum kepada semua korban pernyataan penuh kebencian semacam itu. Lebih dari sebelumnya, FFF bertekad untuk memerangi rasisme dan segala bentuk diskriminasi. Pernyataan-pernyataan ini mencoreng nama baik mereka yang mengucapkannya maupun mereka yang menyebarkannya. Para pemain tim nasional Prancis mewakili Prancis; negara kita lah yang sedang dihina."
- Getty Images Sport
Dukungan institusional bagi Les Bleus
Selain tanggapan hukum dari federasi, Mbappé telah menerima dukungan signifikan dari jajaran tertinggi pemerintah Prancis. Menteri Olahraga Marina Ferrari secara terbuka mendukung sang penyerang, bergabung dengan Presiden FFF Philippe Diallo dalam mengecam sifat "tercela" dari pernyataan keras sang senator pasca-pertandingan Piala Dunia tersebut.
Seiring dimulainya proses hukum, kubu Prancis tetap bersatu dalam sikap mereka menentang diskriminasi sambil mempersiapkan diri untuk babak perempat final kompetisi, di mana Les Bleus akan menghadapi Maroko.
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