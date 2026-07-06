'Seorang wanita yang hina dan tidak kompeten!' - Kylian Mbappe membalas 'rasisme yang terang-terangan' dari seorang politisi Paraguay, sementara Asosiasi Sepak Bola Prancis mengumumkan akan mengajukan gugatan atas komentar-komentar yang 'kriminal dan tercela' tersebut

Mbappe tidak segan-segan menanggapi setelah menjadi sasaran hinaan rasial yang mengerikan pasca kemenangan Prancis 1-0 atas Paraguay. Senator Celeste Amarilla telah memposting komentar menghina di X, mempertanyakan latar belakang pendidikan dan asal-usul Mbappe. Dalam pernyataan yang tegas, kapten timnas Prancis itu menyinggung kelayakan sang senator untuk menjabat serta dampaknya terhadap reputasi negaranya.

"Anda adalah wanita yang hina dan tidak layak menduduki jabatan Anda," tulisnya di media sosial.

"Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menumpahkan keringat, semangat, dan kehormatan sepanjang kompetisi ini. Melalui kelalaian dan rasisme terang-terangan Anda, seluruh dunia telah melupakan perjalanan dan upaya bersejarah yang dicapai para pemain Anda selama Piala Dunia ini, memberi jalan bagi seorang wanita yang tidak kompeten yang menampilkan citra terburuk bagi negaranya.

"Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti dia bebas menyebarkan kebencian dan rasisme ke seluruh dunia."