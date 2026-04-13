Seorang sosok yang sudah tidak asing lagi dikabarkan akan menggantikan Mikel Arteta: Kabar pergantian pelatih di Arsenal FC dikabarkan semakin mendekati kenyataan

Fabregas masih terikat kontrak dengan Como hingga 2028. Musim panas lalu, namanya sempat disebut-sebut sebagai calon pelatih baru klub Bundesliga RB Leipzig, dan dalam beberapa pekan terakhir beredar rumor bahwa Chelsea FC, klub lamanya yang lain, juga tertarik padanya.

Sementara itu, Arsenal masih unggul enam poin atas City di papan atas Liga Inggris setelah kekalahan kandang melawan Bournemouth (1-2). Namun, The Skyblues masih memiliki satu pertandingan tersisa, dan akhir pekan depan akan berlangsung pertemuan puncak yang dinanti-nantikan antara kedua calon juara di Etihad Stadium.

Setelah kekalahan kandang melawan Bournemouth, Arteta secara tegas mengkritik timnya di TNT Sports: "Hari ini adalah pukulan telak. Sekarang yang penting adalah bagaimana reaksi kami. (…) Saya kira kami melakukan banyak hal aneh hari ini. Kami jauh dari level permainan kami."

Sebelum laga besar melawan ManCity pada Minggu sore, Arsenal masih harus menjalani leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP. Leg pertama di Lisbon dimenangkan oleh tim asuhan Arteta dengan skor 1-0 berkat gol telat dari penyerang Jerman Kai Havertz. Jika Arsenal lolos ke semifinal, mereka akan menghadapi pemenang dari duel antara Atletico Madrid dan FC Barcelona.