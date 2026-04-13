The Gunners, yang selama ini tampil dominan di musim ini, telah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan resmi terakhir. Akibatnya, mereka kehilangan peluang untuk meraih gelar di Piala FA dan keunggulan mereka di liga pun menyusut akibat tekanan dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Menurut Mundo Deportivo, Arteta harus mengundurkan diri pada musim panas nanti setelah tujuh tahun menjabat, jika klub tersebut benar-benar gagal meraih gelar di Liga Premier dan Liga Champions.
Seorang sosok yang sudah tidak asing lagi dikabarkan akan menggantikan Mikel Arteta: Kabar pergantian pelatih di Arsenal FC dikabarkan semakin mendekati kenyataan
Kontrak Arteta masih berlaku hingga 2027. Negosiasi perpanjangan kontrak telah berlangsung cukup lama, dan jika musim ini berakhir tanpa gelar, situasinya akan "berubah drastis", demikian dilaporkan.
Mundo Deportivo juga menulis bahwa manajemen Arsenal telah memilih "pengganti ideal" untuk Arteta: rekan senegaranya dari Spanyol, Cesc Fabregas (38), yang rencananya akan dipanggil kembali dari Como 1907 ke London. Di sana, mantan pemain profesional tersebut pernah bermain selama delapan tahun selama karier aktifnya. Juara Dunia 2010 ini sangat dihormati oleh para pengambil keputusan berkat prestasinya di Italia dan gaya permainan Como yang menarik.
Arsenal kalah dari Bournemouth: Mikel Arteta sudah muak
Fabregas masih terikat kontrak dengan Como hingga 2028. Musim panas lalu, namanya sempat disebut-sebut sebagai calon pelatih baru klub Bundesliga RB Leipzig, dan dalam beberapa pekan terakhir beredar rumor bahwa Chelsea FC, klub lamanya yang lain, juga tertarik padanya.
Sementara itu, Arsenal masih unggul enam poin atas City di papan atas Liga Inggris setelah kekalahan kandang melawan Bournemouth (1-2). Namun, The Skyblues masih memiliki satu pertandingan tersisa, dan akhir pekan depan akan berlangsung pertemuan puncak yang dinanti-nantikan antara kedua calon juara di Etihad Stadium.
Setelah kekalahan kandang melawan Bournemouth, Arteta secara tegas mengkritik timnya di TNT Sports: "Hari ini adalah pukulan telak. Sekarang yang penting adalah bagaimana reaksi kami. (…) Saya kira kami melakukan banyak hal aneh hari ini. Kami jauh dari level permainan kami."
Sebelum laga besar melawan ManCity pada Minggu sore, Arsenal masih harus menjalani leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP. Leg pertama di Lisbon dimenangkan oleh tim asuhan Arteta dengan skor 1-0 berkat gol telat dari penyerang Jerman Kai Havertz. Jika Arsenal lolos ke semifinal, mereka akan menghadapi pemenang dari duel antara Atletico Madrid dan FC Barcelona.
Rekam jejak Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal FC
Permainan 342 Kemenangan 211 Seri 58 Kekalahan 73 Selisih gol 683:348 Rata-rata poin 2,02 Gelar 3