Seorang rekan setimnya bahkan merasa "malu"! Mantan penyerang BVB, Youssoufa Moukoko, menyelamatkan FC Kopenhagen setelah musim yang sangat buruk

Piala Dunia 2026 akan dimulai minggu ini — dan dengan demikian, Piala Dunia 2022 secara resmi telah memiliki penerusnya. Baru tiga setengah tahun yang lalu, namun terasa seperti selamanya, tim DFB tersingkir di Qatar setelah babak penyisihan grup. Pelatih timnas saat itu adalah Hansi Flick; sebelumnya ada perdebatan panjang mengenai ban lengan pelangi, kekalahan melawan Jepang, dan setelah turnamen, sebuah dokumenter yang memalukan bagi pelatih DFB, termasuk video motivasi "Graugänse".
Di Qatar, Jerman juga memiliki pemain termuda baru di Piala Dunia: Youssoufa Moukoko. Tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-18, si jenius muda, yang saat itu masih terikat kontrak dengan Borussia Dortmund, mendapat kesempatan bermain selama beberapa menit. Kini, bagi Moukoko, penampilannya di Piala Dunia, statusnya sebagai jenius muda, dan hype yang menyertainya pun terasa sudah berlalu sejak lama. Di klubnya saat ini di Denmark, ia menutup musim yang sulit baginya dengan sebuah pencapaian pribadi yang menonjol.