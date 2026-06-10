Seorang rekan setimnya bahkan merasa "malu"! Mantan penyerang BVB, Youssoufa Moukoko, menyelamatkan FC Kopenhagen setelah musim yang sangat buruk

Pasalnya, ia berhasil memastikan tiket ke kompetisi Eropa bagi klub barunya, FC Kopenhagen, yang telah ia bela sejak musim panas lalu, dalam laga terakhir musim ini: Tepatnya dalam derby sengit melawan Bröndby, ia mencetak gol penentu keunggulan 2-1 pada babak perpanjangan waktu dari jarak lima meter—dengan tendangan tumit.

Sebuah momen yang kemudian dengan bangga dipamerkan oleh Moukoko, yang biasanya jarang mengunggah postingan, di media sosial. Di masa tambahan waktu, ia menambah satu gol lagi untuk skor akhir 3-1, yang memastikan partisipasi Kopenhagen di babak kualifikasi kedua Conference League. Hal ini disebabkan oleh sistem kompetisi di Superliga Denmark yang mungkin terasa agak aneh bagi para penggemar Jerman.

Pasalnya, FCK menjalani musim yang sangat buruk untuk waktu yang lama - dan Moukoko pun lama mencari performa terbaiknya. Sebagai juara ganda bertahan, klub ini memulai musim dengan harapan akan berjalan lebih baik dan lebih dominan, terutama berkat striker Jerman tersebut, yang dengan biaya transfer lima juta euro langsung menempati peringkat ketiga sebagai pemain baru termahal klub.

Namun kenyataannya sangat berbeda: Setelah apa yang disebut babak utama, di Denmark, dua belas tim Superliga dibagi ke dalam babak perebutan gelar juara dan babak degradasi - dan FCK, sebagai tim peringkat ketujuh, harus masuk ke babak degradasi untuk pertama kalinya karena hanya mampu memenangkan delapan dari 22 pertandingan. Moukoko juga diturunkan dalam 18 pertandingan tersebut, namun dengan hanya mencetak tiga gol, kontribusinya terbilang sangat minim untuk seorang pemain baru yang konon berkualitas tinggi.