Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Seorang pria ditangkap atas dugaan pelecehan rasial, sementara Man City mengecam serangan terhadap Antoine Semenyo dan Marc Guehi dalam laga imbang melawan Everton
Polisi turun tangan setelah insiden di stadion
Menurut pernyataan resmi dari Manchester City dan Kepolisian Merseyside, pihak berwenang telah menangkap seorang pria berusia 71 tahun asal Nottinghamshire atas dugaan pelanggaran ketertiban umum yang diperparah oleh unsur rasial. Penangkapan tersebut terjadi setelah para pendukung dan petugas keamanan melaporkan bahwa Semenyo menjadi sasaran hinaan rasial di dalam Stadion Hill Dickinson selama pertandingan pada hari Senin. Tersangka telah dibebaskan dengan jaminan dengan syarat-syarat ketat, termasuk larangan mendekati radius satu mil dari stadion olahraga mana pun selama empat jam sebelum dan sesudah pertandingan. Manchester City menyatakan: "Kami menyambut baik tindakan cepat yang diambil oleh Everton dan kepolisian untuk mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab."
- Getty Images Sport
Bek menjadi sasaran serangan daring
Pelecehan yang mengkhawatirkan itu meluas hingga ke luar stadion, dengan Guehi menjadi sasaran setelah pertandingan usai. Bek yang melakukan kesalahan fatal yang memungkinkan Everton mencetak gol pada babak kedua yang kacau balau itu, menghadapi reaksi keras di media sosial. Menyampaikan kekecewaannya, klub mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Kami juga sangat kecewa mendengar bahwa Marc Guéhi menjadi sasaran serangkaian postingan rasis yang keji di media sosial tadi malam." Peristiwa yang memilukan itu membayangi pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir dengan skor 3-3.
Klub berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada para pemain bintangnya
Menanggapi insiden-insiden terpisah ini, City kembali menegaskan kebijakan toleransi nol mutlak mereka terhadap segala bentuk prasangka. Juara bertahan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perilaku semacam itu tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun masyarakat. Pernyataan resmi tersebut menyebutkan: "Manchester City dengan tegas mengecam hinaan rasial yang ditujukan kepada Antoine Semenyo pada pertandingan kemarin." #
Berjanji untuk menyediakan perawatan dan sumber daya yang komprehensif guna membantu para pemain mengatasi dampak dari serangan-serangan yang ditujukan ini, klub dengan tegas menyimpulkan: "Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada Antoine dan Marc serta tidak akan pernah menerima diskriminasi dalam bentuk apa pun dalam permainan kami."
- AFP
Bagaimana kelanjutan persaingan perebutan gelar juara?
Pasukan Guardiola harus segera kembali fokus pada upaya mempertahankan gelar saat menjamu Brentford pada Sabtu nanti. Meskipun tertinggal lima poin dari Arsenal, namun dengan empat pertandingan tersisa dibandingkan tiga pertandingan yang dimiliki Arsenal, City masih memiliki harapan. Sementara itu, penyelidikan polisi yang sedang berlangsung akan terus berlanjut bersamaan dengan upaya untuk melacak para pengganggu daring yang menargetkan Guehi.