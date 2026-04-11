Pemain tim nasional Prancis itu sudah selesai bertanding di Hamburg setelah kurang dari satu jam, dan dengan santai meninggalkan lapangan saat skor 3-0 untuk Bayern, diiringi sorakan keras dari para pendukung Pauli.
Seorang penggemar Pauli ingin menyingkirkan Michael Olise: Bintang FC Bayern bereaksi dengan santai
Setelah Luis Diaz masuk menggantikannya, Olise bertepuk tangan bersama rekan-rekan setimnya dan jajaran manajemen FCB di pinggir lapangan. Seorang suporter Pauli terlalu berlebihan dalam menunjukkan ketidakpuasan terhadap Olise dan melemparkan benda kecil berwarna kuning ke arahnya.
Olise menghindarinya dengan sangat terampil dan elegan. Ia menanggapi upaya untuk mengenai dirinya itu dengan mengacungkan jempol ke atas, yang ia tunjukkan kepada penggemar tersebut secara demonstratif dalam waktu yang lebih lama (59.).
- AFP
FC Bayern mencetak rekor gol saat melawan St. Pauli
Itu bukanlah satu-satunya momen gemilang dari pemain berusia 24 tahun tersebut, yang beberapa menit sebelumnya telah mencetak gol indah yang membawa skor menjadi 3-0 untuk juara Bundesliga tersebut. Setelah bek Pauli, Karol Mets, kehilangan bola saat sedang menyerang, Olise mengukur jarak dari sekitar 20 meter dan melepaskan tendangan kaki kiri datar dari posisi tengah ke sudut kiri gawang (54'). Setelah itu, ia merayakannya dengan meletakkan tangan kanannya di telinga, seolah-olah meminta para pendukung lawan untuk bersorak lebih keras.
Dengan gol tersebut, pemain sayap kanan ini semakin memperkuat statistik impresifnya musim ini. Kini, Olise telah mencatatkan 46 kontribusi langsung dalam 41 pertandingan. Selain 17 gol, ia juga telah memberikan 29 assist.
Jadi, berkat Olise pula, FCB mencetak rekor gol di Bundesliga pada Sabtu malam di pekan ke-29. Gol Leon Goretzka yang membuat skor menjadi 2-0 adalah gol ke-102 The Reds musim ini, sehingga rekor lama Bayern dari tahun 1972 (101) pun terpecahkan.
Perjalanan Karier Michael Olise:
Klub Periode FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - sekarang