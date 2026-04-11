Seorang penggemar Pauli ingin menyingkirkan Michael Olise: Bintang FC Bayern bereaksi dengan santai

Itu bukanlah satu-satunya momen gemilang dari pemain berusia 24 tahun tersebut, yang beberapa menit sebelumnya telah mencetak gol indah yang membawa skor menjadi 3-0 untuk juara Bundesliga tersebut. Setelah bek Pauli, Karol Mets, kehilangan bola saat sedang menyerang, Olise mengukur jarak dari sekitar 20 meter dan melepaskan tendangan kaki kiri datar dari posisi tengah ke sudut kiri gawang (54'). Setelah itu, ia merayakannya dengan meletakkan tangan kanannya di telinga, seolah-olah meminta para pendukung lawan untuk bersorak lebih keras.

Dengan gol tersebut, pemain sayap kanan ini semakin memperkuat statistik impresifnya musim ini. Kini, Olise telah mencatatkan 46 kontribusi langsung dalam 41 pertandingan. Selain 17 gol, ia juga telah memberikan 29 assist.

Jadi, berkat Olise pula, FCB mencetak rekor gol di Bundesliga pada Sabtu malam di pekan ke-29. Gol Leon Goretzka yang membuat skor menjadi 2-0 adalah gol ke-102 The Reds musim ini, sehingga rekor lama Bayern dari tahun 1972 (101) pun terpecahkan.