‘Seorang pemain yang telah diincar Manchester United’ - Setan Merah diprediksi akan menguji ‘keteguhan’ Nottingham Forest dalam upaya merebut Pemain Terbaik Tahun Ini dari City Ground

Setan Merah sedang bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions dan dikabarkan memandang Williams (25 tahun) sebagai opsi serbaguna yang mampu mengatasi masalah di sisi kiri maupun kanan pertahanan. Mantan kepala pencari bakat United, Mick Brown, mengisyaratkan bahwa klub kini berada dalam posisi untuk mengajukan tawaran konkret kepada Williams.

Berbicara kepada Football Insider, Brown memberikan wawasan mengenai pemikiran klub tersebut, dengan menyatakan: "Neco Williams adalah seseorang yang telah diincar oleh Man United. Dia adalah seseorang yang sangat mereka kagumi, Michael Carrick adalah penggemar beratnya, dan saya harus mengakui bahwa saya setuju karena saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat darinya di Nottingham Forest.

"Dia kini memiliki banyak pengalaman di Liga Premier, tampil sangat baik di level tertinggi dan juga di Eropa, serta bisa bermain di kedua sisi lini pertahanan. Hal-hal tersebut memenuhi beberapa kriteria yang dicari Man United, jadi saya tidak akan terkejut jika mereka segera mengambil langkah untuk merekrutnya."











