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‘Seorang pemain yang telah diincar Manchester United’ - Setan Merah diprediksi akan menguji ‘keteguhan’ Nottingham Forest dalam upaya merebut Pemain Terbaik Tahun Ini dari City Ground
Carrick mengincar pemain baru untuk posisi bek sayap
Setan Merah sedang bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions dan dikabarkan memandang Williams (25 tahun) sebagai opsi serbaguna yang mampu mengatasi masalah di sisi kiri maupun kanan pertahanan. Mantan kepala pencari bakat United, Mick Brown, mengisyaratkan bahwa klub kini berada dalam posisi untuk mengajukan tawaran konkret kepada Williams.
Berbicara kepada Football Insider, Brown memberikan wawasan mengenai pemikiran klub tersebut, dengan menyatakan: "Neco Williams adalah seseorang yang telah diincar oleh Man United. Dia adalah seseorang yang sangat mereka kagumi, Michael Carrick adalah penggemar beratnya, dan saya harus mengakui bahwa saya setuju karena saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat darinya di Nottingham Forest.
"Dia kini memiliki banyak pengalaman di Liga Premier, tampil sangat baik di level tertinggi dan juga di Eropa, serta bisa bermain di kedua sisi lini pertahanan. Hal-hal tersebut memenuhi beberapa kriteria yang dicari Man United, jadi saya tidak akan terkejut jika mereka segera mengambil langkah untuk merekrutnya."
- Getty Images Sport
Forest bersiap menghadapi serangan dari Old Trafford
Meskipun Forest berkeinginan untuk mempertahankan pemain andalannya dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak masih berlangsung, semakin banyak yang meyakini bahwa United akan berusaha membujuk sang bek untuk hengkang. Godaan untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa bisa jadi menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan sang pemain.
"Dari sudut pandang sang pemain, ia mungkin ditawari kesempatan untuk naik ke Liga Champions bersama Man United, dan itu bisa jadi sulit untuk ditolak," kata Brown.
"Nottingham Forest tidak ingin kehilangan dia, dan kita tahu mereka bisa menjadi negosiator yang tangguh, tetapi Man United mungkin akan mencoba menguji tekad itu dan melihat apa yang mungkin diperlukan."
Pembicaraan kontrak dan waktu transfer
Meskipun sejumlah laporan menyebutkan bahwa Forest telah memulai pembicaraan mengenai kontrak baru untuk mempertahankan Williams agar tetap bermain lebih lama di Midlands, sang bek mungkin memilih untuk menunggu hingga tahap akhir jendela transfer sebelum memutuskan masa depannya. Penundaan ini akan memungkinkan sang pemain untuk menilai sepenuhnya seberapa serius minat yang ditunjukkan United.
"Saya dengar dia sudah melakukan pembicaraan mengenai kontrak baru, tapi menurut saya jika dia memang menandatangani kontrak baru, itu akan terjadi menjelang akhir jendela transfer setelah dia mengevaluasi opsi-opsinya. Dia tidak akan menutup kemungkinan apa pun pada tahap awal ini," jelas Brown.
- Getty Images Sport
Target-target alternatif yang menjadi incaran Setan Merah
Meskipun Williams tetap menjadi fokus utama, United tetap membuka berbagai kemungkinan dengan memantau calon bek sayap potensial lainnya di seluruh divisi. Klub ini dikaitkan dengan nama-nama seperti Lewis Hall dari Newcastle dan Antonee Robinson dari Fulham, seiring upaya mereka memperluas jangkauan dalam mencari kedalaman skuad di lini pertahanan.
Namun, nama lain belakangan ini mulai mendapat perhatian serius di lingkungan Old Trafford. Djed Spence, yang nilainya meningkat berkat penampilannya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, kemungkinan akan diizinkan hengkang dari Tottenham karena klub tersebut berusaha menyeimbangkan neraca keuangan mereka setelah melakukan belanja besar-besaran.
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