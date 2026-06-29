Menjelang pertandingan babak 16 besar pada Senin malam (pukul 22.30), mantan pemain tim nasional itu mengingatkan agar tim Amerika Selatan tersebut tidak boleh diremehkan sama sekali.
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"Seorang pemain yang luar biasa hebat": Bastian Schweinsteiger memperingatkan timnas Jerman agar waspada terhadap seorang pemain tertentu di Piala Dunia
Dia sendiri telah berbincang dengan mantan rekan setimnya di FC Bayern München, Roque Santa Cruz yang telah 112 kali membela tim nasional Paraguay, dan Santa Cruz tersebut secara jelas menyoroti keunggulan negara asalnya.
“Saya sudah berbicara dengan Roque Santa Cruz, jadi mereka pasti akan bermain agresif. Mereka sudah siap bertarung habis-habisan. Kita akan menghadapi situasi seperti itu lagi,” kata Schweinsteiger dalam wawancara di ARD.
Ada satu pemain yang harus diwaspadai secara khusus oleh timnas Jerman: Miguel Almiron dari klub MLS Atlanta United. "Mereka juga memiliki beberapa kualitas sepak bola. Almiron, saya pernah bermain bersamanya di MLS pada masa yang sama. Dia terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim Ini. Dia juga pemain yang luar biasa bagus, dengan kemampuan teknis yang mumpuni. Ini jelas akan menjadi tantangan bagi kami," kata pemain berusia 41 tahun itu.
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Almiron menciptakan sejarah baru saat melawan Turki
Almiron masuk dalam susunan pemain inti Paraguay pada dua pertandingan grup pertama melawan AS (1:4) dan Turki (1:0). Dalam pertandingan melawan Turki, ia bahkan menciptakan sejarah baru, karena ia menjadi pemain pertama yang diusir dari lapangan dengan kartu merah setelah menutup mulut Mert Müldür saat terjadi perselisihan. Akibatnya, ia absen dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Australia karena skorsing.
Paraguay menyelesaikan Grup D sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik dengan empat poin. Kekalahan dari tuan rumah bersama AS dan kemenangan beruntung atas Turki disusul dengan hasil imbang tanpa gol melawan Australia pada pertandingan terakhir.
Tim DFB, di sisi lain, berhasil menjadi juara grup meskipun mengalami kekalahan pada pertandingan terakhir melawan Ekuador (1:2). Enam poin dari dua pertandingan melawan Curacao (7:1) dan Pantai Gading (2:1) sudah cukup untuk itu.