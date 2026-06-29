"Seorang pemain yang luar biasa hebat": Bastian Schweinsteiger memperingatkan timnas Jerman agar waspada terhadap seorang pemain tertentu di Piala Dunia

Dia sendiri telah berbincang dengan mantan rekan setimnya di FC Bayern München, Roque Santa Cruz yang telah 112 kali membela tim nasional Paraguay, dan Santa Cruz tersebut secara jelas menyoroti keunggulan negara asalnya.

“Saya sudah berbicara dengan Roque Santa Cruz, jadi mereka pasti akan bermain agresif. Mereka sudah siap bertarung habis-habisan. Kita akan menghadapi situasi seperti itu lagi,” kata Schweinsteiger dalam wawancara di ARD.

Ada satu pemain yang harus diwaspadai secara khusus oleh timnas Jerman: Miguel Almiron dari klub MLS Atlanta United. "Mereka juga memiliki beberapa kualitas sepak bola. Almiron, saya pernah bermain bersamanya di MLS pada masa yang sama. Dia terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim Ini. Dia juga pemain yang luar biasa bagus, dengan kemampuan teknis yang mumpuni. Ini jelas akan menjadi tantangan bagi kami," kata pemain berusia 41 tahun itu.