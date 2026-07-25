Seorang pemain timnas Australia dinyatakan positif menggunakan kokain dan SIM-nya dicabut setelah dua kali dihentikan karena melebihi batas kecepatan

Menanggapi laporan-laporan yang melibatkan pemain tersebut, Football Australia dan serikat pemain profesional setempat telah menegaskan komitmen mereka untuk memantau situasi sekaligus memberikan dukungan penuh.

Seorang juru bicara Football Australia merilis pernyataan resmi terkait berita seputar pemain sayap Socceroos tersebut: "Kami telah berhubungan dengan sang pemain dan terus memantau masalah ini serta mendukung sang pemain selama proses ini berlangsung."

Sementara itu, Professional Footballers Australia (PFA) menyampaikan pernyataan serupa dalam pernyataan terpisah: "PFA menyadari adanya laporan mengenai Cristian Volpato dan akan memastikan ia mendapat dukungan."