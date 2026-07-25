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Seorang pemain timnas Australia dinyatakan positif menggunakan kokain dan SIM-nya dicabut setelah dua kali dihentikan karena melebihi batas kecepatan
Volpato menghadapi masalah hukum
Pemain timnas Australia, Volpato, dilaporkan dinyatakan positif menggunakan kokain dalam tes narkoba di pinggir jalan setelah dua kali dihentikan karena ngebut di Sydney, menurut Daily Maverick. Kepolisian New South Wales menghentikan pemuda berusia 22 tahun tersebut yang sedang mengemudikan mobil BMW dengan kecepatan 109 km/jam di zona kecepatan 60 km/jam di Jembatan Anzac pada dini hari Jumat. Ia kemudian diberi surat tilang karena melebihi batas kecepatan dan SIM internasionalnya ditangguhkan selama enam bulan sementara polisi melanjutkan penyelidikan mereka.
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Badan-badan pengelola menanggapi tuduhan tersebut
Menanggapi laporan-laporan yang melibatkan pemain tersebut, Football Australia dan serikat pemain profesional setempat telah menegaskan komitmen mereka untuk memantau situasi sekaligus memberikan dukungan penuh.
Seorang juru bicara Football Australia merilis pernyataan resmi terkait berita seputar pemain sayap Socceroos tersebut: "Kami telah berhubungan dengan sang pemain dan terus memantau masalah ini serta mendukung sang pemain selama proses ini berlangsung."
Sementara itu, Professional Footballers Australia (PFA) menyampaikan pernyataan serupa dalam pernyataan terpisah: "PFA menyadari adanya laporan mengenai Cristian Volpato dan akan memastikan ia mendapat dukungan."
Perpindahan kesetiaan memicu kontroversi
Kontroversi di luar lapangan ini muncul hanya beberapa bulan setelah Volpato secara resmi menyelesaikan pergantian kewarganegaraan sepak bolanya dari Italia ke Australia pada akhir Mei 2026. Penyerang kelahiran Sydney ini, yang sebelumnya pernah membela Italia di berbagai level tim muda, sempat menolak panggilan untuk bergabung dengan skuad Socceroos menjelang Piala Dunia 2022 demi fokus pada karier klubnya di Roma dan kemudian Sassuolo. Perubahan keputusannya di menit-menit terakhir membuatnya mendapatkan tempat di skuad Australia untuk Piala Dunia 2026 tak lama sebelum masalah hukum ini muncul.
- Getty Images Sport
Sassuolo menunggu hasil penyelidikan polisi
Baik manajemen Volpato maupun klubnya, Sassuolo, belum mengeluarkan pernyataan apa pun untuk saat ini karena mereka masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan Kepolisian New South Wales. Pemain sayap muda tersebut kini berpotensi menghadapi tindakan disiplin internal dari klub Serie A tersebut, di samping langkah-langkah lebih lanjut yang mungkin diambil oleh Football Australia. Situasi ini berpotensi mengganggu persiapan pramusimnya di Italia dan menimbulkan keraguan mengenai posisinya di tim nasional menjelang pertandingan-pertandingan internasional yang akan datang.
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