"Seorang pemain sepak bola yang suka pamer, seorang pemain yang hanya tampil bagus saat cuaca cerah": Seorang talenta unggulan BVB menuai cemoohan dan menghadapi masa depan yang tak pasti

Padahal, pada 1 Februari saat itu, FC Basel sebenarnya tidak punya banyak alasan untuk bersuka cita. Juara Swiss yang sedang memegang gelar tersebut baru saja kalah 1-2 di kandang sendiri dari FC Thun, tim promosi yang secara mengejutkan memuncaki klasemen—yang kemudian menjadi juara liga. Akibatnya, selisih poin dengan pemuncak klasemen bukan lagi tujuh, melainkan tiba-tiba menjadi 13 poin.

Namun, Julien Duranville tampil meyakinkan dalam penampilan pertamanya sebagai starter, seperti yang ia tunjukkan seminggu sebelumnya saat masuk sebagai pemain pengganti. Hanya tiga hari setelah kesepakatan peminjamannya selama enam bulan dari Borussia Dortmund ke Basel disepakati, pemain muda asal Belgia ini membuka jalan menuju kemenangan tandang dramatis 4-3 atas FC Zürich dengan memberikan umpan penentu pada menit keempat tambahan waktu.

Di pinggir lapangan Stadion Letzigrund, Ludovic Magnin masih mewakili FCB. Sehari kemudian, setelah 33 pertandingan resmi, ia digantikan oleh Lichtsteiner. Ini adalah pergantian pelatih yang sudah bisa diprediksi, karena hasil-hasil yang diraih klub ambisius dari tepi Sungai Rhein ini sudah tidak terlalu baik bahkan sebelum jeda musim dingin.