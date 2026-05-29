Awalnya terlihat menjanjikan, dan pujian pun segera berdatangan. "Seorang pemain yang sangat, sangat, sangat bagus, yang akan membawa kami melangkah jauh," kata Stephan Lichtsteiner. "Kelas bakat yang membuat orang takjub!"
"Seorang pemain sepak bola yang suka pamer, seorang pemain yang hanya tampil bagus saat cuaca cerah": Seorang talenta unggulan BVB menuai cemoohan dan menghadapi masa depan yang tak pasti
Padahal, pada 1 Februari saat itu, FC Basel sebenarnya tidak punya banyak alasan untuk bersuka cita. Juara Swiss yang sedang memegang gelar tersebut baru saja kalah 1-2 di kandang sendiri dari FC Thun, tim promosi yang secara mengejutkan memuncaki klasemen—yang kemudian menjadi juara liga. Akibatnya, selisih poin dengan pemuncak klasemen bukan lagi tujuh, melainkan tiba-tiba menjadi 13 poin.
Namun, Julien Duranville tampil meyakinkan dalam penampilan pertamanya sebagai starter, seperti yang ia tunjukkan seminggu sebelumnya saat masuk sebagai pemain pengganti. Hanya tiga hari setelah kesepakatan peminjamannya selama enam bulan dari Borussia Dortmund ke Basel disepakati, pemain muda asal Belgia ini membuka jalan menuju kemenangan tandang dramatis 4-3 atas FC Zürich dengan memberikan umpan penentu pada menit keempat tambahan waktu.
Di pinggir lapangan Stadion Letzigrund, Ludovic Magnin masih mewakili FCB. Sehari kemudian, setelah 33 pertandingan resmi, ia digantikan oleh Lichtsteiner. Ini adalah pergantian pelatih yang sudah bisa diprediksi, karena hasil-hasil yang diraih klub ambisius dari tepi Sungai Rhein ini sudah tidak terlalu baik bahkan sebelum jeda musim dingin.
FC Basel menjalani musim yang ingin segera dilupakan
Meskipun Lichtsteiner telah mengumpulkan pengalaman yang sangat luas di luar negeri sebagai pemain, ia masih belum teruji sebagai pelatih. Ia belum pernah melatih tim di level profesional sebelumnya; ia datang dari FC Wettswil, klub yang bermain di liga keempat Swiss. Dan hal itu terjadi tepat pada fase yang, jika dilihat kembali, menjadi titik kritis yang membuat musim Basel ini layak dilupakan.
Tiga pertandingan besar menanti - semuanya berakhir dengan kekalahan. Di kandang sendiri, mereka kalah dari Viktoria Pilsen di Liga Europa dan harus mengubur harapan terakhir untuk lolos ke babak berikutnya. Kekalahan tersebut diikuti oleh kekalahan telak melawan Thun, tak lama setelah itu mereka juga tersingkir dari Piala Swiss di babak perempat final di St. Gallen.
Inilah latar belakang olahraga yang perlu diketahui jika ingin menilai masa Duranville di Basel. "Tiga kekalahan ini telah mengubah seluruh dinamika dalam tim. Hal itu pada gilirannya membuat sangat sulit bagi seseorang seperti Duranville untuk bisa berkembang dengan baik dalam iklim seperti itu," kata Linus Schauffert, redaktur Baseler Zeitung, kepada SPOX.
Julien Duranville di Basel: 17 pertandingan, dua gol, satu assist
Duranville, yang harus absen selama hampir empat bulan di BVB akibat cedera robekan ligamen bahu yang dialaminya secara tidak sengaja saat Piala Dunia Antarklub, dan kemudian hanya mendapat 124 menit bermain bersama tim U23 di Liga Regional, justru dipandang sebagai pemain yang menjanjikan di Basel. Tim ini kehilangan penyerang Philip Otele ke HSV pada musim dingin dan memang sudah mengalami kesulitan besar dalam mencetak gol. Karena tidak mendapatkan penyerang sejati, Duranville diharapkan untuk mulai mencetak poin.
Namun, hal itu hampir tidak berhasil bagi pemain berusia 20 tahun itu. Dua gol dan satu assist dari pertandingan pertamanya tercatat dalam 17 pertandingan resmi yang ia jalani. Duranville mendapat 829 menit waktu bermain, rata-rata hampir 49 menit per pertandingan. Sebelas kali ia masuk dalam starting eleven.
Padahal, sebenarnya sudah ada peluang baginya untuk meninggalkan kesan yang lebih besar. Sementara di sayap kiri Benie Traore menjadi pilihan utama, Duranville pada formasi 4-2-3-1 atau 4-1-4-1 Basel di sayap kanan pada dasarnya memiliki sedikit pesaing. Di sana ia juga bermain secara utama, namun pada akhirnya berbagi waktu bermain dengan pemain baru musim panas, Ibrahim Salah.
Duranville "tidak terlalu bersemangat untuk bermain bagi Basel"
Namun, baik Basel di bawah kepemimpinan Lichtsteiner maupun Duranville secara khusus tidak mampu meyakinkan dengan penampilan mereka. Legenda FCB, Erni Maissen, memberikan penilaian awal yang tegas terhadap pemain asal Belgia itu di portal berita Nau. "Duranville adalah pemain sepak bola sirkus, pemain yang hanya tampil bagus saat cuaca cerah. Dia selalu berada di tempat yang tidak banyak terjadi apa-apa," tulis pria berusia 68 tahun itu dalam kolomnya.
Redaktur Schauffert memberikan penilaian yang kurang populis: "Duranville memang mendapat kesempatan bermain, tapi tidak benar-benar menonjol. Apa yang dia tunjukkan selalu cukup baik." Schauffert terutama menyoroti kekurangan individu sang pemain yang lima kali membela timnas U-21, yang menghambat perkembangannya.
"Dari segi pendekatan dan bakatnya, dia tentu saja luar biasa. Itu langsung terlihat. Sebenarnya dia tidak pantas berada di liga ini dan harus bermain di level yang lebih tinggi," katanya. "Ada kesan bahwa dia sendiri sangat menyadari hal itu dan tidak terlalu bersemangat untuk bermain bagi Basel. Dia sering kali kurang menunjukkan ketegasan dalam aksinya."
Duranville di Basel: "Dia memang bermain dengan sangat ceria"
Hal ini tentu saja mengkhawatirkan bagi seorang pemain yang tak diragukan lagi memiliki bakat luar biasa, yang beberapa tahun lalu telah diidentifikasi oleh Vincent Kompany—kini pelatih Bayern—sebagai calon peraih Ballon d'Or. Meskipun Duranville sejauh ini cukup sial dengan berbagai cedera selama karier profesionalnya, namun di titik kritis kariernya ini, ia harus menunjukkan peningkatan di segala aspek—terutama dalam hal keseriusan.
"Dia bermain dengan gaya yang sangat ceria dan sering menantang lawan dengan gerakan tumit, ujung kaki, satu, dua, tiga," kata Schauffert. "Akibatnya, sesekali dia kehilangan bola yang sebenarnya bisa dihindari. Di sisi lain, permainan FC Basel di paruh kedua musim ini diwarnai oleh banyak kesalahan individu dan keputusan yang salah. Duranville tidak ketinggalan dalam hal itu."
Basel mengakhiri musim, yang mereka jalani sebagai juara ganda, di peringkat kelima babak final - dengan selisih gol negatif dan tertinggal 19 poin dari Thun. Rata-rata poin Lichtsteiner setelah 19 pertandingan sangat lemah, yaitu 1,05. Klub ini pun gagal mencapai semua target musim dan kini menghadapi perubahan besar di semua tingkatan.
Apakah Julien Duranville masih memiliki masa depan di BVB?
Memang, pemain seperti Duranville bisa jadi kandidat yang tepat untuk memulai babak baru: muda, berbakat, dan berpotensi memiliki nilai jual kembali yang tinggi. Namun, Dortmund tidak memberikan opsi pembelian yang diinginkan FCB. Sebaliknya, Basel bisa mendapatkan keuntungan dari klausul penjualan kembali dengan nilai yang tidak diketahui, tetapi konon cukup besar, jika BVB menjual Duranville yang masih terikat kontrak hingga 2028.
Itu tampaknya juga menjadi rencana runner-up Bundesliga tersebut. Pada Desember lalu, Pelatih Niko Kovac memberikan penilaian tegas terkait pencoretan permanen pemain Belgia tersebut: "Kami berada di BVB dan di BVB ada pemain-pemain yang sangat bagus. Dia juga termasuk di antaranya, tapi yang lain lebih baik."
Borussia pernah mengeluarkan dana sebesar 8,5 juta euro pada Januari 2023 untuk Duranville yang saat itu baru berusia 16 tahun. Taruhan tersebut sejauh ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Namun, hanya dengan bakat alaminya—kecepatan luar biasa, kemampuan menggiring bola yang luar biasa, serta perubahan arah yang tajam saat membawa bola—ia tetap memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pemain kelas atas.
Karier Duranville di BVB mungkin akan berakhir setelah ia bermain selama 691 menit
Empat bulan lalu, Dortmund tampaknya memiliki pandangan serupa. Direktur olahraga yang kini telah dipecat, Sebastian Kehl, mengirim Duranville ke Basel dengan mengatakan bahwa ia adalah pemain "yang kami lihat masih memiliki potensi besar". Dan: "Kami yakin bahwa langkah ini adalah yang tepat untuk masa depannya di BVB."
Kehl kini sudah menjadi bagian dari masa lalu di klub Westfalen, dan nasib serupa mungkin juga menimpa Duranville. Dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya di Basel karena berbagai alasan. Jika tawaran yang menguntungkan datang, kemungkinan besar jalan mereka akan berpisah setelah 691 menit bermain untuk tim profesional BVB.