Pemain berusia 31 tahun itu memang benar. Musim mendatang akan menjadi musim kesembilan O'Nien bersama AFC Sunderland. Ia akan bermain bersama The Black Cats di Liga Europa — kalimat itulah yang membuat kisah ini terasa seperti dongeng modern.

Sunderland di kompetisi internasional, hal itu memang belum pernah terjadi lagi selama 53 tahun. Klub yang memulai musim sebagai tim promosi (dengan dana yang cukup) ini berhasil naik ke peringkat ketujuh berkat kemenangan kandang 2-1 atas Chelsea FC pada hari terakhir Premier League. O'Nien berperan besar dalam hal itu.

Bek ini memberikan umpan yang menghasilkan gol kedua. Itu adalah assist pertamanya di kasta tertinggi Inggris, sama seperti penampilan pertamanya di level ini. Meskipun O'Nien sudah bermain di Sunderland sejak 2018. Namun saat itu klub tersebut masih berada di divisi ketiga dan O'Nien sama sekali bukan pemain utama dalam tim.