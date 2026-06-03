Seorang pemain Inggris yang bahkan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia akan tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika

Menurut The Sun, Scott diprediksi akan mencatatkan penampilan perdananya bersama timnas senior Inggris bulan ini, seiring dengan persiapan akhir The Three Lions menjelang Piala Dunia. Bintang Bournemouth ini sempat tidak masuk dalam daftar skuad akhir, namun ia telah bergabung di kamp latihan di Florida sebagai salah satu dari lima pemain cadangan yang ditugaskan untuk memperkuat sesi latihan.

Dengan absennya beberapa pemain kunci pada tahap awal kamp, Scott dan rekan-rekan cadangannya akan diturunkan dalam pertandingan pemanasan. Mantan pemain muda Bristol City ini, yang berperan penting dalam membantu The Cherries lolos ke Liga Europa musim lalu, diperkirakan akan tampil menonjol dalam dua pertandingan yang dijadwalkan hanya beberapa hari sebelum pertandingan pembuka turnamen melawan Kroasia pada 17 Juni.