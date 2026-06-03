AFP
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Seorang pemain Inggris yang bahkan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia akan tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika
Tuchel mengandalkan skuad cadangan untuk laga-laga di Florida
Menurut The Sun, Scott diprediksi akan mencatatkan penampilan perdananya bersama timnas senior Inggris bulan ini, seiring dengan persiapan akhir The Three Lions menjelang Piala Dunia. Bintang Bournemouth ini sempat tidak masuk dalam daftar skuad akhir, namun ia telah bergabung di kamp latihan di Florida sebagai salah satu dari lima pemain cadangan yang ditugaskan untuk memperkuat sesi latihan.
Dengan absennya beberapa pemain kunci pada tahap awal kamp, Scott dan rekan-rekan cadangannya akan diturunkan dalam pertandingan pemanasan. Mantan pemain muda Bristol City ini, yang berperan penting dalam membantu The Cherries lolos ke Liga Europa musim lalu, diperkirakan akan tampil menonjol dalam dua pertandingan yang dijadwalkan hanya beberapa hari sebelum pertandingan pembuka turnamen melawan Kroasia pada 17 Juni.
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Absennya para pemain di Liga Champions membuka peluang
Kesempatan bagi Scott muncul akibat sejumlah pemain yang terlambat tiba di markas tim di Palm Beach Gardens. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, dan Noni Madueke dari Arsenal diberi waktu libur tambahan setelah kekalahan mereka di final Liga Champions melawan PSG, sementara Dean Henderson, pemenang Liga Konferensi, juga belum bergabung dengan rombongan.
Kuartet The Gunners tersebut diperkirakan baru akan tiba pada akhir pekan, sehingga meninggalkan kekosongan di lini tengah dan sayap yang rencananya akan diisi oleh Tuchel dengan kelompok "bayangan" miliknya. Selain Scott, rombongan tambahan yang ikut dalam perjalanan ini mencakup Rio Ngumoha dari Liverpool, Josh King dari Fulham, kiper Brighton Jason Steele, dan pemain muda berbakat Arsenal Ethan Nwaneri, yang semuanya akan tetap bersama skuad selama kamp di Florida berlangsung.
Tuchel memuji mentalitas kelas atas Scott
Tuchel mengakui bahwa tidak memasukkan Scott ke dalam daftar final yang terdiri dari 26 pemain merupakan keputusan yang sulit, namun ia sangat terkesan dengan profesionalisme sang pemain. Scott awalnya masuk dalam daftar panjang sementara yang berisi 55 pemain sebelum akhirnya diberi tahu bahwa ia tidak lolos seleksi akhir untuk tur ke Amerika Utara.
Menanggapi situasi ini, Tuchel berkata: “Saya sangat senang para pemain ini bersama kami, terutama Alex, yang masuk dalam daftar 55 pemain dan juga menerima telepon yang agak mengecewakan, bahwa ia tidak lolos seleksi pertama. Namun, reaksinya luar biasa; komitmennya, keinginannya untuk ikut dalam pemusatan latihan pra-musim, dan keinginan untuk semakin dekat dengan tim sama sekali tidak diragukan lagi baginya. Dia menunjukkan karakter dan semangatnya kepada saya, jadi saya sangat senang dia bersama kami karena ini benar-benar keputusan yang sangat ketat.”
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Minat klub-klub Liga Premier terhadap bintang Cherries semakin meningkat
Pemanggilan Scott ke pemusatan latihan ini terjadi setelah penampilannya yang gemilang bersama Bournemouth, di mana ia tampil dalam 37 pertandingan Liga Premier dan mencetak tiga gol. Kemampuan teknis dan stamina yang dimilikinya di lini tengah telah menjadikannya salah satu talenta muda Inggris yang paling diminati, dengan Manchester United, Chelsea, dan Liverpool dikabarkan tertarik pada gelandang tersebut. Meskipun The Cherries sangat ingin mempertahankan Scott, penolakan sang pemain untuk menandatangani kontrak baru telah membuat beberapa klub waspada.