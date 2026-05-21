AFP
Diterjemahkan oleh
"Seorang pelatih yang sangat baik dan sosok yang luar biasa" - Vincent Kompany dianggap "tak tergantikan" oleh Bayern Munich, sementara presiden klub menjelaskan mengapa pelatih tersebut merupakan "peningkatan yang nyata" bagi seluruh klub
Bayern membantah kabar kepergian Kompany
Kompany dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ke Manchester City di tengah ketidakpastian yang terus menyelimuti masa depan jangka panjang Pep Guardiola di Etihad Stadium. Namun, Bayern telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pelatih kepala mereka.
Presiden Bayern, Hainer, menepis spekulasi bahwa pemain asal Belgia itu bisa tergoda untuk kembali ke Inggris. Pada Oktober lalu, Kompany memperpanjang kontraknya hingga 2029 di Munich. Mantan manajer Burnley ini dengan cepat membuktikan dirinya di Allianz Arena meskipun menghadapi tekanan yang datang seiring dengan tugas mengelola klub terbesar di Jerman.
- Getty Images Sport
Hainer memuji peran penting Kompany
Dalam wawancara dengan Sport Bild, Hainer menegaskan dengan jelas sikap Bayern terhadap Kompany sambil bercanda mengenai minat dari klub lain. Hainer juga memuji profesionalisme dan etos kerja sang pelatih, dengan menyatakan bahwa standar yang diterapkannya telah memberikan pengaruh di seluruh klub.
"Mereka dipersilakan untuk mengetuk pintu," kata Hainer. "Para pemain sering digambarkan sebagai tidak bisa dijual. Dan tidak ada biaya transfer untuk Kompany; dia tidak bisa dijual. Vincent memiliki kontrak hingga 2029, yang memberi kami keamanan – dan semoga dia akan bertahan jauh lebih lama. Dia telah membangun reputasinya di sini bersama kami.
"Vincent adalah yang pertama tiba di Sabener Strasse pada pagi hari dan yang terakhir pergi. Saat kami terbang kembali ke Munich setelah pertandingan tandang, saya melihatnya sudah meninjau semua rekaman pertandingan di laptopnya di pesawat dan memanggil staf pelatihnya untuk analisis awal. Kerja keras ini menular, tidak hanya bagi tim, tetapi bagi seluruh klub. Kompany adalah aset sejati.
"Motivasi kami memperpanjang kontraknya bukan untuk menghalangi Manchester City. Kami memperpanjang kontraknya karena dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dan karena kami hanya ingin dia tetap bersama kami lebih lama. Mungkin suatu hari nanti dia akan melatih Manchester City, mengingat dia pernah bermain di sana. Karya suksesnya umumnya menarik perhatian klub-klub top. Dia masih muda dan memiliki banyak tahun karir kepelatihan di depannya. Namun, dia dan keluarganya sangat bahagia di Munich."
Bayern membangun tim di sekitar Kompany
Bayern meyakini bahwa Kompany telah mengembalikan stabilitas dan identitas tim setelah masa-masa sulit akibat pergantian manajer. Klub ini memandang gaya menyerang dan pendekatan yang tegas darinya sebagai bagian penting dari masa depan jangka panjang mereka.
"Ottmar Hitzfeld pernah mengatakan bahwa hal terpenting bagi seorang pelatih adalah menjadi autentik," tambahnya. "Vincent adalah personifikasi keaslian – dia sangat tulus dalam cara dia yang ramah.
"Para pemain tahu posisi mereka di bawah kepemimpinannya, dan hal itu, bersama dengan sikapnya serta keahliannya yang luar biasa, adalah kuncinya. Dia bukan hanya pelatih yang sangat baik, tetapi juga orang yang luar biasa. Vincent selalu sopan, namun dia juga bisa tegas ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan yang dia bayangkan dalam latihan atau pertandingan."
- AFP
Bayern membidik gelar ganda domestik
Fokus utama Bayern saat ini adalah meraih gelar ganda domestik dengan mengalahkan Stuttgart di final DFB-Pokal di Olympiastadion pada hari Sabtu. Setelah kembali menjuarai Bundesliga, kemenangan di ajang piala ini akan semakin memperkuat keyakinan terhadap proyek yang dipimpin Kompany.