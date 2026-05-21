"Seorang pelatih yang sangat baik dan sosok yang luar biasa" - Vincent Kompany dianggap "tak tergantikan" oleh Bayern Munich, sementara presiden klub menjelaskan mengapa pelatih tersebut merupakan "peningkatan yang nyata" bagi seluruh klub

Dalam wawancara dengan Sport Bild, Hainer menegaskan dengan jelas sikap Bayern terhadap Kompany sambil bercanda mengenai minat dari klub lain. Hainer juga memuji profesionalisme dan etos kerja sang pelatih, dengan menyatakan bahwa standar yang diterapkannya telah memberikan pengaruh di seluruh klub.

"Mereka dipersilakan untuk mengetuk pintu," kata Hainer. "Para pemain sering digambarkan sebagai tidak bisa dijual. Dan tidak ada biaya transfer untuk Kompany; dia tidak bisa dijual. Vincent memiliki kontrak hingga 2029, yang memberi kami keamanan – dan semoga dia akan bertahan jauh lebih lama. Dia telah membangun reputasinya di sini bersama kami.

"Vincent adalah yang pertama tiba di Sabener Strasse pada pagi hari dan yang terakhir pergi. Saat kami terbang kembali ke Munich setelah pertandingan tandang, saya melihatnya sudah meninjau semua rekaman pertandingan di laptopnya di pesawat dan memanggil staf pelatihnya untuk analisis awal. Kerja keras ini menular, tidak hanya bagi tim, tetapi bagi seluruh klub. Kompany adalah aset sejati.

"Motivasi kami memperpanjang kontraknya bukan untuk menghalangi Manchester City. Kami memperpanjang kontraknya karena dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dan karena kami hanya ingin dia tetap bersama kami lebih lama. Mungkin suatu hari nanti dia akan melatih Manchester City, mengingat dia pernah bermain di sana. Karya suksesnya umumnya menarik perhatian klub-klub top. Dia masih muda dan memiliki banyak tahun karir kepelatihan di depannya. Namun, dia dan keluarganya sangat bahagia di Munich."