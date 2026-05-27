"Setelah pertandingan melawan Bayern München, dia mengirim pesan kepadaku bahwa dia sangat bangga padaku," kata pemain tim nasional Turki itu kepada TRT Sport. "Aku sangat senang menerima pesan itu. Semoga Tuhan memberkati jalannya. Menurutku, dia adalah pelatih yang benar-benar hebat."
"Seorang pelatih yang benar-benar hebat": Bintang gelandang Real Madrid menerima pesan khusus dari mantan pelatihnya, Xabi Alonso, setelah kekalahan melawan FC Bayern
Pertandingan melawan Bayern itu juga menjadi momen yang tak terlupakan bagi Güler secara pribadi. Setelah kemenangan 2-1 yang diraih tim asal Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions, kedua tim terlibat dalam pertarungan sengit pada leg kedua di Munich, yang dimenangkan FC Bayern dengan skor 4-3.
Güler mencatatkan beberapa momen gemilang dalam pertandingan tersebut. Pertama, mantan pemain Fenerbahce ini mengejutkan kiper FCB Manuel Neuer tak lama setelah peluit kick-off dibunyikan dan mencetak gol dari jarak jauh untuk membawa tim tamu memimpin lebih dulu. Setelah hampir setengah jam, ia juga mencetak gol melalui tendangan bebas yang mengubah skor menjadi 1-2.
Pada fase akhir yang memanas, rekan setim Güler, Eduardo Camavinga, menerima kartu merah yang kontroversial, dan Bayern akhirnya lolos ke babak semifinal berkat dua gol cepat dari Luis Diaz (88.) dan Michael Olise (90.+3). Güler kehilangan kendali setelah peluit akhir dibunyikan dan ia menerima kartu kuning-merah setelah terjadi keributan serta saling serang kata-kata dengan wasit Slavko Vincic (46, Slovenia) saat menuju ruang ganti.
Güler tentang Alonso: "Kami benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik"
Dibandingkan dengan pertandingan di Allianz Arena, Güler lebih mengingat kerja samanya dengan Alonso. "Kami benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik. Saya merasa dia telah menyerahkan kunci kepada saya. Itulah yang saya cari, sungguh."
Mantan pelatih Leverkusen ini hanya bekerja sekitar setengah tahun bersama Los Blancos hingga pemecatannya pada Januari. Banyak bintang dikabarkan tidak puas dengan pendekatan Alonso, termasuk sesi latihan taktik yang intensif.
Güler tampaknya bukan salah satunya: "Jika dia memanggilmu ke kantornya dan menjelaskan sesuatu secara taktis, sulit untuk tidak terkesan." Dan lanjutnya: "Dia adalah orang yang mungkin setiap hari setelah bangun tidur memikirkan bagaimana dia bisa membuat seorang pemain menjadi lebih baik, bagaimana dia berkomunikasi dengannya."
Güler adalah salah satu pemain yang paling diuntungkan di Real pada awal musim dan memainkan peran kunci di lini tengah. "Arda harus dekat dengan bola. Semakin banyak sentuhan bolanya, semakin baik permainannya dan tim," kata Alonso misalnya, saat Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Güler membenarkan: "Sebelum pertandingan pertama kami, saat saya masuk starting eleven, dia berkata kepada saya di pagi hari: 'Saya ingin kamu lebih sering menguasai bola daripada semua orang di sebelah kananmu.' Jika kamu mendengar itu, meyakinkan diri sendiri tidak lagi sulit."
Güler mendoakan yang terbaik untuk Alonso di Chelsea
Setelah kepergian Alonso, Alvaro Arbeola (43) mengambil alih tim senior Real, namun mantan pemain tim nasional Spanyol itu pun tak mampu mencegah musim kedua berturut-turut tanpa gelar. Kini ia mengundurkan diri dari jabatannya, dan kemungkinan besar Jose Mourinho (63, Benfica) akan kembali untuk melatih Güler dan kawan-kawan.
Sementara itu, Alonso baru saja bergabung dengan klub Liga Utama Inggris, FC Chelsea, beberapa hari yang lalu. Güler mendoakannya di sana: "Saya harap semuanya berjalan lancar baginya. Tentu saja, kami tetap saling berkirim pesan."
Statistik Penampilan Arda Güler di Real Madrid Musim 2025/26
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 51 6 14 2 1