"Seorang pelatih yang benar-benar hebat": Bintang gelandang Real Madrid menerima pesan khusus dari mantan pelatihnya, Xabi Alonso, setelah kekalahan melawan FC Bayern

Dibandingkan dengan pertandingan di Allianz Arena, Güler lebih mengingat kerja samanya dengan Alonso. "Kami benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik. Saya merasa dia telah menyerahkan kunci kepada saya. Itulah yang saya cari, sungguh."

Mantan pelatih Leverkusen ini hanya bekerja sekitar setengah tahun bersama Los Blancos hingga pemecatannya pada Januari. Banyak bintang dikabarkan tidak puas dengan pendekatan Alonso, termasuk sesi latihan taktik yang intensif.

Güler tampaknya bukan salah satunya: "Jika dia memanggilmu ke kantornya dan menjelaskan sesuatu secara taktis, sulit untuk tidak terkesan." Dan lanjutnya: "Dia adalah orang yang mungkin setiap hari setelah bangun tidur memikirkan bagaimana dia bisa membuat seorang pemain menjadi lebih baik, bagaimana dia berkomunikasi dengannya."

Güler adalah salah satu pemain yang paling diuntungkan di Real pada awal musim dan memainkan peran kunci di lini tengah. "Arda harus dekat dengan bola. Semakin banyak sentuhan bolanya, semakin baik permainannya dan tim," kata Alonso misalnya, saat Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Güler membenarkan: "Sebelum pertandingan pertama kami, saat saya masuk starting eleven, dia berkata kepada saya di pagi hari: 'Saya ingin kamu lebih sering menguasai bola daripada semua orang di sebelah kananmu.' Jika kamu mendengar itu, meyakinkan diri sendiri tidak lagi sulit."