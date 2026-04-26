"Seorang pejuang!" - Legenda Chelsea memuji Enzo Fernandez yang "luar biasa" usai kemenangan di semifinal Piala FA atas Leeds
Fernandez menanggapi para pengkritiknya di panggung besar
Fernandez terbukti menjadi penentu kemenangan bagi Chelsea di Wembley, dengan menyundul umpan silang dari Pedro Neto pada menit ke-23 untuk membawa The Blues melaju ke final Piala FA ke-17 mereka.
Gol tersebut menjadi puncak penampilan tangguh dari pemain internasional Argentina ini, yang baru-baru ini menghadapi sorotan tajam menyusul komentar publiknya mengenai kepergian mantan manajer Enzo Maresca dan ketertarikannya untuk pindah ke Real Madrid.
Terlepas dari keributan di luar lapangan, Fernandez menampilkan performa dominan di jantung lini tengah. "Menurut saya, dia luar biasa. Ada banyak tanda tanya mengenai dirinya setelah komentar yang dilontarkannya, tetapi begitu dia melangkah ke lapangan, dia adalah seorang pejuang dan prajurit," kata Cole kepada TNT Sports setelah pertandingan.
Ketangguhan pertahanan memastikan kemenangan di Wembley
Cole langsung menyoroti kerja sama pertahanan tim yang mendukung aksi heroik Fernandez. "Menurut saya, Robert Sanchez tampil luar biasa di bawah mistar gawang. Trevor Chalobah di lini belakang bersama Tosin Adarabioyo, kuat, tangguh, dan mampu mengimbangi Dominic Calvert-Lewin. Itulah yang ingin dilihat para penggemar; mereka ingin melihat semangat juang dan percikan semangat yang ada di sana," tambah mantan pemain sayap Chelsea itu.
Pelatih sementara mendapat pujian atas 'kemajuan pesatnya'
Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi manajer sementara Calum McFarlane, yang mengambil alih peran tersebut untuk kedua kalinya musim ini menyusul keputusan Chelsea untuk memecat Liam Rosenior setelah kekalahan 3-0 dari Brighton. McFarlane berhasil melewati masa sulit dan membawa tim ke laga final melawan Manchester City pada 16 Mei.
Cole memuji pelatih sementara tersebut karena mampu menstabilkan tim di bawah tekanan besar di Stamford Bridge. "McFarlane juga, ini adalah kemajuan yang sangat pesat, tapi kamu adalah manajer Chelsea dan kamu telah membawa mereka ke final Piala FA, jadi salut untuknya," kata Cole.
Gerrard melihat sisi positifnya
Mantan kapten Inggris Steven Gerrard juga hadir di studio TNT dan sependapat dengan Cole mengenai perjalanan Chelsea.
Gerrard mencatat bahwa tim terlihat lebih terorganisir dan disiplin dibandingkan beberapa pekan terakhir, serta mampu mengelola tekanan dari Leeds dengan efektif pada menit-menit akhir semifinal di Wembley.
Gerrard menjelaskan pandangannya tentang penampilan tersebut, dengan mengatakan: "Saya terkesan dengan Chelsea di babak kedua, bahkan ketika Leeds mulai masuk ke dalam permainan. Pengelolaan pertandingan, struktur, dan formasi, menurut saya mereka mengelolanya dengan sangat baik."