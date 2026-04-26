"Seorang pejuang!" - Legenda Chelsea memuji Enzo Fernandez yang "luar biasa" usai kemenangan di semifinal Piala FA atas Leeds

Fernandez terbukti menjadi penentu kemenangan bagi Chelsea di Wembley, dengan menyundul umpan silang dari Pedro Neto pada menit ke-23 untuk membawa The Blues melaju ke final Piala FA ke-17 mereka.

Gol tersebut menjadi puncak penampilan tangguh dari pemain internasional Argentina ini, yang baru-baru ini menghadapi sorotan tajam menyusul komentar publiknya mengenai kepergian mantan manajer Enzo Maresca dan ketertarikannya untuk pindah ke Real Madrid.

Terlepas dari keributan di luar lapangan, Fernandez menampilkan performa dominan di jantung lini tengah. "Menurut saya, dia luar biasa. Ada banyak tanda tanya mengenai dirinya setelah komentar yang dilontarkannya, tetapi begitu dia melangkah ke lapangan, dia adalah seorang pejuang dan prajurit," kata Cole kepada TNT Sports setelah pertandingan.







