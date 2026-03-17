Seperti dilansir dari laporan Sport Bild, Los Blancos sedang mempertimbangkan untuk melepas total enam pemain. Nama yang berada di urutan teratas daftar pemain yang akan dilepas adalah mantan pemain Bayern, David Alaba, yang kontraknya memang akan berakhir pada akhir musim ini dan yang belakangan ini terus-menerus harus berjuang melawan cedera berkepanjangan.
Diterjemahkan oleh
Seorang mantan bintang FC Bayern München tampaknya berada di urutan teratas! Daftar pemain yang dikabarkan akan dilepas oleh Real Madrid terungkap
Selain itu, masa depan pemain timnas Antonio Rüdiger juga masih dipenuhi tanda tanya besar. Meskipun bek tengah ini berhasil kembali ke starting eleven dalam beberapa pekan terakhir, ia juga telah beberapa kali absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera musim ini.
Kontrak pemain berusia 33 tahun ini masih berlaku hingga akhir Juni, namun berbeda dengan Alaba, keputusan mengenai masa depannya belum diambil. Pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kerja sama direncanakan akan dilakukan pada akhir musim. Jika tidak ada kesepakatan, kemungkinan kembalinya ke Inggris tampaknya menjadi opsi yang dipertimbangkan.
- Getty Images Sport
Carvajal dan Camavinga juga masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Real Madrid
Nama-nama besar lainnya yang dikabarkan akan hengkang adalah pemain berpengalaman Daniel Carvajal dan Eduardo Camavinga. Sementara pemain asal Spanyol itu tampaknya akan pergi tanpa biaya transfer karena kontraknya yang akan habis, Real tampaknya ingin meraup keuntungan yang lumayan dari penjualan pemain muda asal Prancis tersebut.
Seperti dilaporkan Radio Marca, Real tidak akan menghalangi Camavinga jika ada klub yang tertarik dan bersedia membayar biaya transfer yang sesuai. Klub-klub dari Inggris dikabarkan memasukkan spesialis bertahan ini ke dalam daftar incaran mereka, sementara di Madrid diperkirakan harganya sekitar 50 juta euro.
Selain itu, Ferland Mendy dan Fran Garcia juga dikabarkan akan hengkang, karena keduanya memang tidak memainkan peran besar dalam rencana Real saat ini maupun di masa depan. Kedua bek kiri tersebut hanya tampil sebanyak 22 kali secara total musim ini, dan jarang sekali diturunkan sebagai starter.
Real Madrid: Pertandingan-pertandingan berikutnya
Tanggal Lawan 17 Maret, pukul 21.00 Manchester City (Liga Champions) 22 Maret, pukul 21.00 Atletico Madrid (LaLiga) 4 April, pukul 16.15 RCD Mallorca (LaLiga)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".