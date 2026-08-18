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Seorang bintang senilai £40 juta siap kembali ke Premier League setelah Brentford menyepakati kesepakatan dengan West Ham
Kesepakatan untuk Diouf sudah di ambang tercapai
Diouf sangat dekat untuk merampungkan transfer menyeberang London guna bergabung dengan Brentford. West Ham dilaporkan telah menerima paket senilai sekitar £40 juta untuk Diouf, yang merupakan keuntungan signifikan dari biaya awal £19 juta yang mereka bayarkan hanya satu tahun lalu.
Negosiasi antara kedua klub berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Media Senegal, WiW Sport, mengonfirmasi status terkini negosiasi tersebut dengan menyatakan: "Pada tahap ini, kesepakatan sudah di ambang tercapai. Pengumuman transfer itu kini diperkirakan akan segera dilakukan, bergantung pada penyelesaian detail-detail terakhir dari operasi ini."
- Getty Images Sport
West Ham menghadapi tantangan kedalaman skuad
Kepergian yang kian dekat dari seorang pemain kunci membuat manajer West Ham Nuno Espirito Santo menghadapi kekosongan yang mencolok di lini pertahanannya. Dalam laga pembuka Championship musim ini melawan Burnley, Ollie Scarles menjadi starter sebagai penggantinya.
Meski Scarles berkontribusi dalam serangan saat West Ham menekan ke depan, pada akhirnya ia membuat pelanggaran yang berbuah penalti dan membantu Burnley bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk merebut hasil imbang 2-2.
Scarles adalah lulusan akademi yang mumpuni dan bisa menjadi starter untuk West Ham, tetapi klub itu sangat perlu merekrut pesaing tambahan untuk mengatasi masalah kedalaman skuad yang mencolok yang akan ditinggalkan.
Brentford merekrut bek berbakat
Bagi Brentford, merekrut Diouf merupakan dorongan besar bagi lini belakang mereka menjelang musim baru. Meski West Ham menjalani musim yang sangat mengecewakan hingga berujung degradasi, Diouf tetap mampu mencatatkan lima assist di semua kompetisi.
Diouf secara luas dipandang sebagai pemain dengan potensi besar yang tanpa diragukan lagi akan berkembang dengan pembinaan yang tepat dan pengalaman bermain yang konsisten di Premier League.
Brentford jelas telah mengidentifikasi Diouf sebagai target utama untuk mengatasi kerentanan pertahanan mereka, dan biaya awal yang dilaporkan sebesar £35 juta ditambah £5 juta dalam add-on menunjukkan keyakinan besar mereka bahwa Diouf akan berkembang menjadi bek sayap kelas atas di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Setelah dokumen akhir ditandatangani, Diouf akan resmi bergabung dengan Brentford dan langsung mengikuti sesi latihan tim utama mereka. Brentford berharap Diouf tersedia untuk laga-laga Premier League mereka yang akan datang. Sementara itu, West Ham harus segera menginvestasikan kembali dana tak terduga senilai £40 juta itu untuk mendapatkan pengganti yang andal bagi Diouf dan memperkuat skuad mereka demi upaya promosi Championship yang berat.
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