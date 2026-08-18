Diouf sangat dekat untuk merampungkan transfer menyeberang London guna bergabung dengan Brentford. West Ham dilaporkan telah menerima paket senilai sekitar £40 juta untuk Diouf, yang merupakan keuntungan signifikan dari biaya awal £19 juta yang mereka bayarkan hanya satu tahun lalu.

Negosiasi antara kedua klub berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Media Senegal, WiW Sport, mengonfirmasi status terkini negosiasi tersebut dengan menyatakan: "Pada tahap ini, kesepakatan sudah di ambang tercapai. Pengumuman transfer itu kini diperkirakan akan segera dilakukan, bergantung pada penyelesaian detail-detail terakhir dari operasi ini."