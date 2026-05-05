Seorang bintang PSG akan bergabung dengan FC Bayern? Uli Hoeneß punya favorit yang jelas

Di FC Bayern, posisi bek kanan dalam formasi empat bek sebenarnya sudah terisi dengan baik oleh Konrad Laimer dan Josip Stanisic; namun, masa depan pemain asal Austria itu masih belum jelas karena kontraknya hanya berlaku hingga 2027.

Karena Stanisic juga bisa bermain sebagai bek tengah, kabarnya FCB bahkan sedang mencari alternatif, namun yang menjadi favorit bukanlah Hakimi melainkan Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam yang baru berusia 19 tahun.

Sebenarnya, beberapa tahun lalu sudah ada rumor bahwa bek kanan asal Maroko itu masuk dalam daftar incaran juara Bundesliga tersebut. Ketika masa pinjaman dua tahun pemain berusia 27 tahun itu di BVB berakhir pada musim panas 2020 dan ia harus kembali ke Real Madrid, Bayern tampaknya juga tertarik untuk merekrutnya.