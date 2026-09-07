Pelatih Pierre Sage mengungkapkan kegembiraannya karena bisa kembali memanggil sang gelandang, seraya menyoroti antusiasme menular yang diperlihatkan pemain itu saat menerima kabar tersebut. Berbicara jelang laga piala, Sage mencatat kegembiraan murni yang ditunjukkan Doucoure selama sesi latihan. "Saat saya memberi tahu dia bahwa dia akan bersama kami hari ini, senyumnya luar biasa," kata pria Prancis itu kepada para reporter. "Saya rasa reaksinya seperti saya memberinya $1 juta. Saya menyukai reaksi seperti ini karena bagi saya itu adalah awal dari cara kami bermain sepak bola, cara kami mencintai permainan ini, dan satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kembali bersama tim. Ini adalah langkah pertama dan dia pasti akan bermain sedikit pada hari Selasa nanti."

Sage mengonfirmasi bahwa Doucoure akan tampil dalam laga putaran ketiga Carabao Cup melawan Middlesbrough pada hari Selasa, sebuah pertandingan yang akan menjadi penampilan kompetitif pertama pemain internasional Mali itu sejak kemenangan 2-0 atas Leicester City pada 15 Januari 2025. Ucapan sang pelatih menegaskan betapa signifikan kembalinya gelandang tersebut bagi moral skuad saat Palace berusaha membangun momentum pada tahap awal musim ini.