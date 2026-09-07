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'Seolah saya memberinya $1 juta' - Cheick Doucoure siap menjalani comeback yang telah lama dinantikan bersama Crystal Palace setelah 20 bulan neraka cedera
Jalan panjang untuk kembalinya Doucoure
Gelandang Crystal Palace, Doucoure, bersiap menjalani penampilan senior pertamanya dalam hampir 20 bulan, menandai berakhirnya periode menyakitkan di pinggir lapangan. Pemain berusia 26 tahun itu, yang terpilih sebagai Pemain Terbaik klub pada musim debutnya 2022-23, melihat kariernya terhambat oleh masalah kebugaran jangka panjang yang datang beruntun. Doucoure pertama kali mengalami ruptur Achilles saat kalah 2-1 dari Luton Town pada November 2023, dan setelah berjuang untuk kembali hingga mencatatkan 13 penampilan, ia kembali dihantam robekan meniskus pada Januari tahun lalu.
Setelah membuktikan kebugarannya bersama tim U-21 di akhir musim lalu dan menjalani seluruh jadwal pramusim tanpa kendala, mantan pemain Lens itu akhirnya siap kembali bergabung ke skuad tim utama. Absennya menjadi pukulan besar bagi Crystal Palace, terutama mengingat ia sempat menjadi target utama Liverpool pada musim panas 2023 sebelum masalah cederanya dimulai.
- Getty Images Sport
Sage mengungkap emosi Doucoure
Pelatih Pierre Sage mengungkapkan kegembiraannya karena bisa kembali memanggil sang gelandang, seraya menyoroti antusiasme menular yang diperlihatkan pemain itu saat menerima kabar tersebut. Berbicara jelang laga piala, Sage mencatat kegembiraan murni yang ditunjukkan Doucoure selama sesi latihan. "Saat saya memberi tahu dia bahwa dia akan bersama kami hari ini, senyumnya luar biasa," kata pria Prancis itu kepada para reporter. "Saya rasa reaksinya seperti saya memberinya $1 juta. Saya menyukai reaksi seperti ini karena bagi saya itu adalah awal dari cara kami bermain sepak bola, cara kami mencintai permainan ini, dan satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kembali bersama tim. Ini adalah langkah pertama dan dia pasti akan bermain sedikit pada hari Selasa nanti."
Sage mengonfirmasi bahwa Doucoure akan tampil dalam laga putaran ketiga Carabao Cup melawan Middlesbrough pada hari Selasa, sebuah pertandingan yang akan menjadi penampilan kompetitif pertama pemain internasional Mali itu sejak kemenangan 2-0 atas Leicester City pada 15 Januari 2025. Ucapan sang pelatih menegaskan betapa signifikan kembalinya gelandang tersebut bagi moral skuad saat Palace berusaha membangun momentum pada tahap awal musim ini.
Pendekatan seimbang terhadap rotasi
Meski Sage ingin memberikan menit bermain kepada para pemain yang baru kembali seperti Doucoure, ia tetap waspada untuk tidak melakukan terlalu banyak perubahan pada sebelas pemain pertamanya. Bos Crystal Palace itu mengakui bahwa ia pada umumnya berhati-hati agar tidak mengganggu ritme tim, bahkan di kompetisi piala.
Sang manajer menegaskan bahwa Crystal Palace berniat menatap Carabao Cup dengan serius tahun ini, dengan target melaju jauh di kompetisi tersebut. "Saya tidak terlalu suka rotasi besar-besaran karena setiap kali saya melakukan itu, saya tidak puas pada akhir pertandingan, bukan terutama dengan hasilnya, tetapi kadang dengan kurangnya koordinasi para pemain. Namun pada awal musim kami harus menghargai seluruh komitmen semua pemain selama sesi latihan dan mungkin ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkannya," tambahnya. "Kami harus memenangkan pertandingan ini karena kami juga ambisius di kompetisi ini dan ini bukan hanya soal rotasi."
- Getty Images Sport
Palace ingin membangun dari tahun-tahun yang sarat trofi
Crystal Palace menjalani awal yang tersendat di kampanye Premier League, saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen setelah meraih satu kemenangan dan dua kekalahan. Palace akan berupaya menstabilkan situasi dan menemukan kembali performa yang membawa mereka meraih trofi luar biasa dalam dua musim terakhir, setelah mengangkat Piala FA pada 2024-25, FA Community Shield pada 2025, dan trofi UEFA Conference League musim lalu.
Setelah laga piala mereka, Palace akan kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik saat menjamu Ipswich Town, dengan memburu dua kemenangan beruntun di Premier League setelah meraih kemenangan susah payah 3-2 atas Fulham pada Sabtu.
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