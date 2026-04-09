Dengan kekalahan 0-2 pada Rabu malam di kandang juara Liga Champions saat ini, The Reds pada akhirnya masih beruntung, demikian pendapat Carragher dalam kapasitasnya sebagai pakar untuk stasiun TV AS CBS Sports.
"Seolah-olah sedang menonton tim dari liga yang lebih rendah": Ikon klub itu mengkritik habis-habisan penampilan FC Liverpool melawan PSG
"Rasanya seperti menonton tim dari liga yang lebih rendah," kata ikon Liverpool itu, yang melihat adanya "perbedaan kelas" yang jelas. "Dari sudut pandang Liverpool, itu sangat mengkhawatirkan." Perbedaan besar antara kedua tim itu "benar-benar mengerikan," kata Carragher.
Faktanya, PSG jelas-jelas menjadi tim yang mendominasi di Parc des Princes, memiliki penguasaan bola dan peluang lebih banyak sepanjang 90 menit, dan mengalahkan The Reds, yang pada akhirnya hanya mencatatkan nilai xG sebesar 0,17 (dibandingkan 2,35 milik PSG), dengan skor 2-0 yang pantas. Desire Doue (11') dengan tendangan yang membentur pemain lawan dan Khvicha Kvaratskhelia (65') setelah solo run yang indah mencetak gol untuk tim Prancis.
Terutama mengingat transfer yang dilakukan pada musim panas - Liverpool menghabiskan 265 juta euro hanya untuk trio penyerangnya yang terdiri dari Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Alexander Isak - Carragher tidak dapat memahami perbedaan performa yang begitu jelas. "Liverpool menghabiskan 450 juta pound, mungkin jauh lebih banyak daripada yang dihabiskan PSG pada musim panas. Melihat kesenjangan ini sungguh mengkhawatirkan. Orang bertanya-tanya: Bagaimana hal ini bisa terjadi?"
Apakah Liverpool akan kembali tersingkir oleh PSG?
Legenda Liverpool, Steven Gerrard, juga menyampaikan pandangan serupa. Dalam wawancara dengan TNT Sports, ia menilai situasi tersebut "tidak sempurna, tapi lumayan" mengingat keunggulan Paris. Namun: "Sebenarnya bisa saja jauh lebih buruk jika PSG lebih dingin dalam memanfaatkan peluang. Jika melihat keseluruhan pertandingan, kami beruntung hanya kalah 0-2. Mereka memiliki peluang untuk mencetak gol tambahan," kata mantan pemain timnas Inggris tersebut.
Untuk leg kedua pekan depan, The Reds kini membutuhkan perubahan drastis untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Champions. "Kami membutuhkan penampilan istimewa pekan depan," kata kapten LFC Virgil van Dijk, yang menaruh harapan besar pada para pendukung tuan rumah.
Musim lalu, Liverpool juga tersingkir dari kompetisi bergengsi ini oleh PSG. Meskipun The Reds memenangkan leg pertama di Prancis dengan skor 1-0, setelah kalah 0-1 di Anfield Road, Paris akhirnya menang dalam adu penalti (4-1).