"Seolah-olah sedang menonton tim dari liga yang lebih rendah": Ikon klub itu mengkritik habis-habisan penampilan FC Liverpool melawan PSG

"Rasanya seperti menonton tim dari liga yang lebih rendah," kata ikon Liverpool itu, yang melihat adanya "perbedaan kelas" yang jelas. "Dari sudut pandang Liverpool, itu sangat mengkhawatirkan." Perbedaan besar antara kedua tim itu "benar-benar mengerikan," kata Carragher.

Faktanya, PSG jelas-jelas menjadi tim yang mendominasi di Parc des Princes, memiliki penguasaan bola dan peluang lebih banyak sepanjang 90 menit, dan mengalahkan The Reds, yang pada akhirnya hanya mencatatkan nilai xG sebesar 0,17 (dibandingkan 2,35 milik PSG), dengan skor 2-0 yang pantas. Desire Doue (11') dengan tendangan yang membentur pemain lawan dan Khvicha Kvaratskhelia (65') setelah solo run yang indah mencetak gol untuk tim Prancis.

Terutama mengingat transfer yang dilakukan pada musim panas - Liverpool menghabiskan 265 juta euro hanya untuk trio penyerangnya yang terdiri dari Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Alexander Isak - Carragher tidak dapat memahami perbedaan performa yang begitu jelas. "Liverpool menghabiskan 450 juta pound, mungkin jauh lebih banyak daripada yang dihabiskan PSG pada musim panas. Melihat kesenjangan ini sungguh mengkhawatirkan. Orang bertanya-tanya: Bagaimana hal ini bisa terjadi?"