Seolah-olah mereka baru saja memenangkan Piala Dunia... Mengapa Mesir merayakannya lebih meriah padahal prestasi Maroko lebih besar?

Ketika tim nasional Maroko mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2022 dengan melaju ke semifinal, meriahnya perayaan di Maroko dan dunia Arab tidaklah mengejutkan, karena “Singa Atlas” menjadi tim nasional Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak ini dalam sejarah turnamen tersebut.

Hanya empat tahun kemudian, Maroko kembali menegaskan posisinya di antara tim-tim terbaik dunia dengan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026, sebuah prestasi baru yang semakin mengukuhkan kehadirannya di jajaran tim-tim elit dunia.

Namun demikian, suasana tampak berbeda di Mesir, di mana kepulangan dari Amerika Serikat setelah tersingkir di babak 16 besar berubah menjadi perayaan besar-besaran serta sambutan resmi dan rakyat yang luar biasa, meskipun pencapaian tersebut secara teori tidak sebanding dengan yang diraih timnas Maroko, dan tidak melampaui beberapa pencapaian Afrika sebelumnya.

Dalam uraian berikut ini, kami mencoba menyoroti paradoks ini.