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Seolah-olah mereka baru saja memenangkan Piala Dunia... Mengapa Mesir merayakannya lebih meriah padahal prestasi Maroko lebih besar?

FEATURES
Analysis
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Australia vs Egypt
Australia
France vs Morocco
France
Morocco
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
M. Salah
M. Salah
H. Hassan
Argentina
Mesir
AS
Australia
Prancis
Maroko
Swiss
Aljazair
Kanada
Palestina

Ulasan dan analisis mengenai alasan di balik kegembiraan luar biasa yang dirasakan rakyat Mesir atas partisipasi global tersebut

Ketika tim nasional Maroko mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2022 dengan melaju ke semifinal, meriahnya perayaan di Maroko dan dunia Arab tidaklah mengejutkan, karena “Singa Atlas” menjadi tim nasional Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak ini dalam sejarah turnamen tersebut.

Hanya empat tahun kemudian, Maroko kembali menegaskan posisinya di antara tim-tim terbaik dunia dengan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026, sebuah prestasi baru yang semakin mengukuhkan kehadirannya di jajaran tim-tim elit dunia.

Namun demikian, suasana tampak berbeda di Mesir, di mana kepulangan dari Amerika Serikat setelah tersingkir di babak 16 besar berubah menjadi perayaan besar-besaran serta sambutan resmi dan rakyat yang luar biasa, meskipun pencapaian tersebut secara teori tidak sebanding dengan yang diraih timnas Maroko, dan tidak melampaui beberapa pencapaian Afrika sebelumnya.

Dalam uraian berikut ini, kami mencoba menyoroti paradoks ini.

  • Prestasi itu sendiri tidak cukup untuk menjelaskan besarnya perayaan tersebut

    Jika perbandingan hanya didasarkan pada angka, Maroko tetap menjadi negara dengan prestasi terbesar di dunia Arab dan Afrika dalam sejarah Piala Dunia, dengan mencapai semifinal pada tahun 2022, lalu melaju ke perempat final pada edisi berikutnya.

    Ghana, Kamerun, dan Senegal juga pernah mencapai babak yang sama, sementara Aljazair mencapai babak 16 besar pada Piala Dunia 2014 dan menampilkan salah satu pertandingan paling seru melawan Jerman yang kemudian dinobatkan sebagai juara.

    Dengan demikian, keberhasilan Mesir mencapai babak 16 besar tidak menjadikannya sebagai pemegang prestasi terbaik dari dunia Arab atau Afrika dalam sejarah turnamen ini. Hal ini berarti bahwa interpretasi perayaan di Mesir tidak dapat hanya didasarkan pada urutan prestasi semata, melainkan juga pada faktor-faktor lain yang membuat partisipasi tersebut memiliki nilai yang luar biasa bagi masyarakat Mesir.

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  • Memecahkan kebuntuan

    Alasan pertama adalah tim nasional Mesir berhasil mencapai prestasi yang belum pernah mereka raih sebelumnya di Piala Dunia. Setelah bertahun-tahun absen atau tersingkir lebih awal, “Faraon” untuk pertama kalinya berhasil melampaui babak penyisihan grup, lalu lolos ke babak 16 besar, sehingga mencatatkan penampilan terbaik mereka di Piala Dunia sepanjang sejarah.

    Di sinilah mungkin terletak perbedaan antara pengalaman Mesir dan Maroko.

    Maroko memasuki Piala Dunia 2026 dengan membawa warisan sejarah yang mereka ciptakan di Qatar, dan para pendukungnya kini yakin akan kemampuan tim nasional mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar.

    Sedangkan di Mesir, pencapaian ini datang setelah puluhan tahun kekecewaan, sehingga tampak seperti momen bersejarah yang mengubah pandangan masyarakat Mesir terhadap tim nasional mereka, lebih daripada sekadar mengubah peringkat mereka dalam catatan Piala Dunia.

  • Pertandingan Argentina

    Bukan hanya lolos ke babak perempat final yang menjadi sumber kebanggaan, melainkan juga cara tim nasional itu mengakhiri turnamen tersebut.

    Dalam laga melawan Argentina, tim Firaun sempat unggul dua gol dan membuat salah satu kandidat terkuat juara terancam tersingkir, sebelum Lionel Messi dan rekan-rekannya berhasil membalikkan keadaan dan menang 3-2 dalam pertandingan yang dramatis.

    Pertandingan ini meninggalkan kesan bahwa tim nasional Mesir bukan sekadar tim yang berhasil mencapai babak lanjut, melainkan tim yang benar-benar mampu melangkah lebih jauh lagi.

    Oleh karena itu, kekalahan tersebut, di mata banyak penggemar yang penuh harapan, berubah menjadi akhir yang menyakitkan bagi petualangan yang layak untuk dilanjutkan, bukan sekadar tersingkir secara wajar di hadapan lawan yang tangguh.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lebih dari sekadar pelatih

    Partisipasi Mesir memperoleh dimensi lain berkat sosok pelatih kepala Hossam Hassan, yang beberapa kali menjadi sorotan dengan mengibarkan bendera Palestina setelah kemenangan atas Australia, serta pernyataan-pernyataannya yang berulang kali mendukung Gaza.

    Sikap-sikap ini membuat tim nasional memiliki kehadiran yang melampaui ranah sepak bola bagi sebagian besar pendukung, dan mengubah kesuksesannya menjadi kisah yang, di mata banyak orang, terkait dengan perasaan nasionalisme dan kemanusiaan, yang turut berkontribusi pada meningkatnya dukungan masyarakat terhadap tim tersebut sepanjang turnamen.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

    Piala Dunia Mengembalikan Reputasi Mohamed Salah

    Turnamen tersebut juga menjadi titik balik dalam karier Mohamed Salah bersama tim nasional Mesir. Meskipun mencatatkan karier yang luar biasa bersama Liverpool, kapten tim nasional Mesir itu tetap menghadapi kritik karena kurangnya prestasi besar bersama timnas negaranya, terutama setelah kalah di dua final Piala Afrika dan gagal lolos ke Piala Dunia 2022.

    Namun, edisi 2026 menampilkan Salah dalam citra yang berbeda, setelah ia memimpin tim nasional menuju penampilan terbaik dalam sejarah mereka, serta meninggalkan jejak yang jelas dalam perjalanan yang membuat banyak orang memandangnya sebagai kapten yang akhirnya berhasil menorehkan bab luar biasa bersama seragam tim nasional.

  • Perasaan terzalimi

    Perasaan sebagian besar pendukung yang menganggap bahwa pertandingan melawan Argentina diwarnai oleh keputusan wasit yang memihak para penari tango semakin memperkuat dukungan terhadap tim nasional.

    Kesan ini diperkuat oleh pernyataan Hossam Hassan dan sejumlah pemain, serta pengaduan resmi yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Mesir, ditambah dengan gelombang reaksi media dan media sosial yang meluas di layar televisi dan platform media sosial yang mengarah ke arah tersebut.

    Hal ini menjelaskan salah satu aspek penting dari reaksi para pendukung, karena banyak yang merasa bahwa tim Firaun layak mendapatkan kesempatan lebih besar untuk melanjutkan perjalanan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan simpati terhadap para pemain dan staf pelatih.

  • Upacara penghormatan resmi tersebut mengukuhkan "citra para pahlawan"

    Perayaan resmi tersebut menambah dimensi baru pada suasana tersebut, setelah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyambut rombongan tim nasional, dan para pemain serta staf teknis diberi penghargaan; beberapa di antaranya bahkan menerima hadiah berharga dari berbagai pihak, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi bersejarah yang telah mengembalikan martabat sepak bola Mesir.

    Meskipun tim-tim Arab dan Afrika telah meraih hasil yang lebih gemilang di Piala Dunia, situasi di Mesir mencerminkan keyakinan bahwa nilai sebuah prestasi tidak hanya diukur dari sejauh mana tim tersebut melangkah, melainkan juga dari dampak yang ditimbulkannya di dalam masyarakat.

  • Apakah perayaan itu berlebihan?

    Sebagian pengamat berpendapat bahwa skala perayaan tersebut melebihi nilai prestasi olahraga itu sendiri, dengan mengutip fakta bahwa Maroko mencapai semifinal lalu perempat final, sementara Ghana, Kamerun, dan Senegal mencapai perempat final, sedangkan Aljazair mencatatkan partisipasi bersejarah di Piala Dunia 2014—meski hal itu tidak terkait langsung dengan peristiwa yang sama.

    Di sisi lain, para pendukung tim nasional Mesir mungkin akan membalas bahwa setiap pengalaman memiliki konteksnya sendiri, dan bahwa apa yang dialami para penggemar bukanlah sekadar perayaan karena berhasil mencapai babak 16 besar, melainkan karena telah menembus batas bersejarah, serta penampilan yang meyakinkan rakyat Mesir bahwa tim nasional mereka kini mampu bersaing setara dengan tim-tim besar dunia, di samping popularitas yang diperoleh tim tersebut selama turnamen, serta perasaan masyarakat bahwa perjalanan mereka telah berakhir padahal seharusnya masih bisa berlanjut.

  • Prestasi terbesar Maroko... namun

    Mungkin hasil Piala Dunia 2026 tidak akan menempatkan Mesir di puncak prestasi Afrika, dan mungkin pengalaman Maroko di Qatar tetap menjadi tonggak sejarah dalam dunia sepak bola Arab, namun sepak bola tidak selalu diukur dari peringkat tim-tim dalam catatan turnamen.

    Terkadang, dampak pencapaian tersebut di dalam negeri jauh lebih besar daripada nilainya di atas kertas.

    Oleh karena itu, mungkin saja reaksi masyarakat Mesir bukan sekadar perayaan lolos ke babak 16 besar, melainkan momen di mana jutaan orang merasa bahwa tim nasional mereka telah mematahkan belenggu masa lalu, memulihkan kepercayaan mereka akan kemampuan tim untuk bersaing dengan tim-tim besar, serta membuka pintu bagi ambisi yang, hingga baru-baru ini, tampak lebih seperti mimpi daripada kenyataan.

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