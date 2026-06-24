Nelson Terme/CBF
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"Seolah-olah ini hari terakhir dalam hidupmu!" - Ayah Neymar menyampaikan pesan motivasi kepada bintang Brasil itu menjelang kembalinya sang pemain dari cedera
Nasihat abadi seorang ayah untuk ikon Selecao
Ayah Neymar mengunggah sebuah video yang mengharukan di media sosial beberapa jam sebelum pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia Brasil melawan Skotlandia. Unggahan tersebut, yang dibagikan di akun Instagram Neymar Senior, menampilkan cuplikan sang bintang Santos yang menyampaikan pidato yang menggetarkan di ruang ganti, mengenang pelajaran-pelajaran yang ditanamkan ayahnya sejak ia masih kecil.
Dalam rekaman tersebut, yang awalnya diambil saat final Kings League Brasil di Allianz Parque pada Mei 2025, terdengar Neymar berkata kepada rekan-rekan setimnya: “Ayahku selalu berkata kepadaku, tahu? Setiap kali aku masuk ke lapangan, dia akan berkata: ‘Nak, berlari, berikan segalanya, mainlah seolah-olah ini adalah pertandingan terakhir dalam hidupmu’. Jadi, berlari, saudaraku, berlari seolah-olah ini adalah hari terakhirmu.”
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Neymar siap memberikan kontribusi dari bangku cadangan
Waktu diunggahnya postingan tersebut cukup penting karena Neymar bersiap untuk tampil pertama kalinya sejak mengalami cedera betis. Pemain berusia 34 tahun itu mengalami cedera tersebut saat membela Santos dalam kekalahan 3-0 melawan Coritiba pada 17 Mei, yang memicu kekhawatiran mengenai kebugarannya menjelang musim panas internasional.
Neymar masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga melawan Skotlandia. Setelah terbang ke Miami untuk bergabung dengan skuad, penyerang legendaris ini telah menyelesaikan proses pemulihannya dan dianggap cukup fit untuk berperan sebagai pemain pengganti, yang memberikan dorongan psikologis yang sangat besar bagi tim Brasil saat mereka berupaya memastikan kelolosan mereka di turnamen ini.
Perpaduan antara nostalgia dan motivasi
Video yang dibagikan oleh ayah Neymar bukan sekadar tentang kata-katanya; video tersebut merupakan montase karier gemilang sang penyerang bersama tim nasional. Video itu menampilkan momen-momen terbaik dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk gol spektakulernya melawan Kroasia di perempat final Piala Dunia 2022 — pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan bagi Selecao setelah adu penalti.
Dengan memadukan pidato di ruang ganti dengan gol-gol ikonik, pesan tersebut berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya peran Neymar yang tak tergantikan bagi sepak bola Brasil. Terlepas dari kekhawatiran akan cedera dan kepindahannya kembali ke klub Amerika Selatan, Santos, ia tetap menjadi sosok karismatik yang sering menjadi pusat harapan tim nasional selama turnamen-turnamen besar.
- AFP
Pertandingan krusial Piala Dunia akan segera berlangsung
Brasil saat ini memuncaki Grup C dengan empat poin, setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko dan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Haiti. Sementara itu, Skotlandia menempati posisi ketiga dengan tiga poin, setelah meraih kemenangan 1-0 atas Haiti sebelum menelan kekalahan dengan skor yang sama dari Maroko, yang berada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama dengan Brasil.
Sepanjang kariernya, Neymar telah tampil dalam 13 pertandingan Piala Dunia, mencetak delapan gol dan memberikan empat assist.