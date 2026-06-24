"Seolah-olah ini hari terakhir dalam hidupmu!" - Ayah Neymar menyampaikan pesan motivasi kepada bintang Brasil itu menjelang kembalinya sang pemain dari cedera

Ayah Neymar mengunggah sebuah video yang mengharukan di media sosial beberapa jam sebelum pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia Brasil melawan Skotlandia. Unggahan tersebut, yang dibagikan di akun Instagram Neymar Senior, menampilkan cuplikan sang bintang Santos yang menyampaikan pidato yang menggetarkan di ruang ganti, mengenang pelajaran-pelajaran yang ditanamkan ayahnya sejak ia masih kecil.

Dalam rekaman tersebut, yang awalnya diambil saat final Kings League Brasil di Allianz Parque pada Mei 2025, terdengar Neymar berkata kepada rekan-rekan setimnya: “Ayahku selalu berkata kepadaku, tahu? Setiap kali aku masuk ke lapangan, dia akan berkata: ‘Nak, berlari, berikan segalanya, mainlah seolah-olah ini adalah pertandingan terakhir dalam hidupmu’. Jadi, berlari, saudaraku, berlari seolah-olah ini adalah hari terakhirmu.”