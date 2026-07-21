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"Senyuman kami mengganggu mereka" - Rodrigo De Paul mengecam "teori konspirasi yang tak berdasar" seputar perjalanan Argentina di Piala Dunia
Bintang Argentina membela timnya
De Paul melontarkan pembelaan yang penuh semangat terhadap Argentina setelah perjalanan mereka di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Spanyol di final. Tim asuhan Lionel Scaloni gagal memanfaatkan kesempatan untuk menjadi negara pertama dalam 64 tahun yang berhasil mempertahankan trofi tersebut, setelah kalah pada babak perpanjangan waktu di MetLife Stadium meskipun sempat bangkit dan lolos ke pertandingan puncak.
Reaksi yang muncul sejak saat itu tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada perilaku Argentina, dengan kritik yang semakin gencar terkait taktik curang dan masalah disiplin yang mereka tunjukkan selama pertandingan final.
De Paul membalas
Melalui Instagram, De Paul menuduh suporter tim lawan menanti kegagalan Argentina dan menepis kritik yang mengemuka seputar tim tersebut. Gelandang itu juga mengakui kekecewaannya karena gagal meraih gelar juara Piala Dunia lagi, dengan mengatakan bahwa rasa sakit terbesar adalah ketidakmampuannya membawa trofi itu pulang sekali lagi untuk para pendukung Argentina.
Dia menulis: "Rasa sakit terbesar adalah kami tidak bisa membawa Piala Dunia ke negara kami lagi, karena jika ada orang yang pantas merasakan kembali momen itu, itu adalah kalian. Namun seiring berjalannya waktu, mereka memberi tahu kami bahwa ikatan yang mereka miliki dengan tim ini melampaui trofi, dan itulah yang ingin saya pegang erat untuk bisa melewati momen ini.
"Hari ini, saya melihat betapa banyak orang yang menanti-nantikan kegagalan ini, menyebarkan teori konspirasi yang tak berdasar sepanjang Piala Dunia hanya untuk meredakan rasa sakit mereka sendiri karena tidak bisa merasakan apa yang kami, orang-orang Argentina, alami – karena senyuman kami mengganggu mereka, karena cara-cara kami membuat mereka kesal."
Persatuan di tengah cobaan
De Paul berpendapat bahwa kritik tersebut justru semakin mempererat kekompakan di ruang ganti tim Argentina selama turnamen berlangsung.
"Tapi hal itu justru menegaskan kembali bahwa semangat dan cinta terhadap seragam kami bisa melakukan segalanya," tambahnya. "Rasa sakit ini akan bertahan lama, tapi hari ini lebih dari sebelumnya, saya bangga menjadi orang ARGENTINA."
- Getty Images
Dampak lanjutan masih terasa setelah pertandingan final
Perjalanan Argentina di Piala Dunia tetap menjadi sorotan setelah akhir pertandingan final yang memanas melawan Spanyol. Leandro Paredes diusir dari lapangan setelah peluit akhir dibunyikan, menyusul pengusiran Enzo Fernandez sebelumnya. Dengan kemungkinan sanksi dari FIFA yang dilaporkan, pengawasan terhadap perilaku Albiceleste tampaknya akan terus berlanjut bahkan setelah mereka berhasil melaju hingga final.
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