"Senyuman kami mengganggu mereka" - Rodrigo De Paul mengecam "teori konspirasi yang tak berdasar" seputar perjalanan Argentina di Piala Dunia

Melalui Instagram, De Paul menuduh suporter tim lawan menanti kegagalan Argentina dan menepis kritik yang mengemuka seputar tim tersebut. Gelandang itu juga mengakui kekecewaannya karena gagal meraih gelar juara Piala Dunia lagi, dengan mengatakan bahwa rasa sakit terbesar adalah ketidakmampuannya membawa trofi itu pulang sekali lagi untuk para pendukung Argentina.

Dia menulis: "Rasa sakit terbesar adalah kami tidak bisa membawa Piala Dunia ke negara kami lagi, karena jika ada orang yang pantas merasakan kembali momen itu, itu adalah kalian. Namun seiring berjalannya waktu, mereka memberi tahu kami bahwa ikatan yang mereka miliki dengan tim ini melampaui trofi, dan itulah yang ingin saya pegang erat untuk bisa melewati momen ini.

"Hari ini, saya melihat betapa banyak orang yang menanti-nantikan kegagalan ini, menyebarkan teori konspirasi yang tak berdasar sepanjang Piala Dunia hanya untuk meredakan rasa sakit mereka sendiri karena tidak bisa merasakan apa yang kami, orang-orang Argentina, alami – karena senyuman kami mengganggu mereka, karena cara-cara kami membuat mereka kesal."







