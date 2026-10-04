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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Sentuhan sang kapten! Pencetak gol Rodri memuji La Roja yang "matang" setelah mengakhiri paceklik gol di Oviedo

Spain
Rodri
Spain vs Czechia
Czechia
UEFA Nations League A

Kapten Spanyol Rodri mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol kedua timnya dalam kemenangan 3-1 di Nations League atas Czechia. Gelandang itu memuji kedewasaan Spanyol sambil memperingatkan bahwa keterlibatan skuad tetap krusial saat Spanyol memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 41 pertandingan.

  • Rodri membawa Spanyol meraih kemenangan atas Ceko yang disiplin

    Kapten Spanyol, Rodri, menampilkan performa berpengaruh di lini tengah dan mencetak gol kedua timnya dalam kemenangan 3-1 atas Ceko di Grup 3 UEFA Nations League di Oviedo. Lamine Yamal membuka skor pada menit keenam sebelum Rodri menggandakan keunggulan dengan penyelesaian akurat dari jarak jauh.

    Jiří Sláma memperkecil ketertinggalan untuk Ceko sebelum pemain pengganti Mikel Merino memastikan kemenangan Spanyol pada akhir laga.

    Hasil ini menjaga keunggulan tiga poin Spanyol atas Inggris di puncak Grup 3.

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    Kapten menyoroti ketangguhan Republik Ceko dan kedalaman skuad

    Berbicara setelah pertandingan, Rodri mengakui bahwa ia tahu manajer Czechia, Santi Denia, akan menghadirkan tantangan taktis yang berat. Gelandang itu memuji kemampuan Spanyol melewati periode-periode sulit dengan tenang meski ada banyak perubahan pada susunan pemain inti.

    Rodri menegaskan bahwa setiap pemain dalam skuad harus selalu siap sepenuhnya.

    "Ini pertandingan yang sulit, saya mengatakan kepada Santi bahwa kami mengenalnya dan timnya dengan baik serta bahwa Czechia adalah tim yang sangat terorganisasi," kata Rodri kepada TDP. "Kami harus bekerja keras untuk meraih kemenangan, tetapi tim mampu menjalani pertandingan ini dengan matang. Ada banyak perubahan, tetapi tim kami terus tampil di level tertinggi. Kami membutuhkan semua orang untuk benar-benar terlibat."

  • Gelandang membidik momentum terus mencetak gol

    Rodri mengakui bahwa mencetak gol untuk tim nasional memiliki arti lebih besar mengingat paceklik golnya belakangan ini untuk Spanyol. Gelandang jangkar Manchester City itu berharap golnya di babak pertama akan memicu kontribusi ofensif lebih lanjut dalam laga-laga berikutnya.

    Kemenangan Spanyol memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka yang luar biasa di semua kompetisi menjadi 41 pertandingan.

    "Selalu terasa istimewa bisa mencetak gol untuk tim nasional," tambah Rodri. "Saya belakangan ini tidak banyak mencetak gol, jadi semoga sekarang saya bisa menemukan momentum; itu penting, kami semua perlu berkontribusi dalam urusan gol."

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    Spanyol ingin memastikan tempat di fase gugur saat menghadapi Kroasia

    Rodri dan rekan-rekan setimnya kini akan bertandang menghadapi Kroasia pada 6 Oktober saat mereka berupaya secara resmi memastikan tempat di fase gugur Nations League. Sang kapten memperkirakan ujian fisik berat lainnya dalam laga tandang.

    Ceko tetap berada di dasar Grup 3 tanpa poin.

    Spanyol berupaya mempertahankan kampanye sempurna mereka pada pertandingan berikutnya.

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