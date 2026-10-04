Kapten Spanyol, Rodri, menampilkan performa berpengaruh di lini tengah dan mencetak gol kedua timnya dalam kemenangan 3-1 atas Ceko di Grup 3 UEFA Nations League di Oviedo. Lamine Yamal membuka skor pada menit keenam sebelum Rodri menggandakan keunggulan dengan penyelesaian akurat dari jarak jauh.

Jiří Sláma memperkecil ketertinggalan untuk Ceko sebelum pemain pengganti Mikel Merino memastikan kemenangan Spanyol pada akhir laga.

Hasil ini menjaga keunggulan tiga poin Spanyol atas Inggris di puncak Grup 3.