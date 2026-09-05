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عبدالعزيز جرموش لاعب الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Sentuhan pertama yang memotivasi bintang Al-Hilal dan Al-Nassr: 5 bakat yang layak disaksikan di jornada ketiga Liga Elite Roshn

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Arab Saudi

Bintang-bintang muda yang diprediksi bersinar di Liga Saudi U-21

Para penggemar sepak bola Saudi akan kembali menikmati sejumlah bakat, seiring dilanjutkannya pertandingan Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21).

Pertandingan pekan ketiga Liga Joy Elite akan bergulir pada Minggu, 6 September, dengan 5 laga, dan laga dengan jumlah serupa akan digelar keesokan harinya, sementara dua pertandingan akan ditunda ke bulan Desember dan Januari mendatang.

  • عبدالعزيز جرموش نجم الهلالx/Alhilal_YT

    Abdelaziz Jarmouh

    Pemain pertama yang mungkin dinanti-nantikan para pendukung untuk bersinar pada pekan ketiga Liga Arab Saudi U-21 adalah Abdulaziz Jarmoush, sayap Al Hilal, ketika menghadapi Al Taawoun di kandang lawan di Buraidah.

    Jarmoush menjadi bintang utama di barisan Al Hilal selama musim lalu, dan berperan besar dalam mengantarkan timnya ke babak semifinal, sebelum kekalahan mengejutkan dari Al Hazm.

    Namun, sayap Arab Saudi itu belum menorehkan sentuhan golnya yang pertama setelah dua pekan pertama musim baru berlalu, sehingga rekan setimnya Turki Al Ghameel berhasil merebut sorotan darinya dengan mencetak 3 gol pada kedua laga tersebut.

    Jarmoush berupaya menorehkan sentuhan pertamanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga ke gawang Al Taawoun yang belum kebobolan satu gol pun hingga kini setelah dua pekan pertama berlalu.

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  • Youssef Al-Salem

    Jarmoush bukanlah satu-satunya pemain yang akan menyita perhatian dalam laga sengit tersebut, karena dari pihak lawan juga akan tampil Youssef Al-Salem, penyerang Al-Taawoun.

    Berbeda dengan Jarmoush, Al-Salem berupaya mencetak gol dalam pertandingan ketiga secara beruntun di Liga Elite, setelah ia mencetak dua gol kemenangan atas Al-Najma pada pekan pertama, kemudian satu-satunya gol kemenangan atas Al-Orobah pada pekan kedua.

    Yang memberi penyerang muda Arab Saudi itu peluang untuk bersinar dalam pertandingan tersebut adalah gempuran ofensif yang mungkin dilakukan Al-Hilal, yang akan memberinya ruang yang ia butuhkan, tidak hanya untuk berlari, tetapi juga untuk melepaskan tembakan dari jarak jauh.

    Al-Salem telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melepaskan tembakan dari jarak jauh dengan kaki kirinya pada pertandingan melawan Al-Najma, dan hal itulah yang ingin ia ulangi di hadapan "Sang Bos".

  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Asem Mohamed

    Sama seperti Jarmoush, seorang pemain menonjol lainnya juga sedang mencari gol pertamanya pada musim ini di Liga Joy Elite, yaitu Assem Mohammed, penyerang Al Nassr.

    Assem Mohammed tampil sebagai starter pada pertandingan pertama Al Nassr di musim baru ini, dan meski meraih kemenangan telak atas Al Jabalain dengan skor empat gol tanpa balas, penyerang muda Arab Saudi itu tidak berkontribusi dalam mencetak satu pun gol tersebut.

    Penyerang Al Nassr itu akan memiliki kesempatan untuk mencetak gol pertamanya di musim baru, ketika menghadapi Al Fateh, di stadion tim tuan rumah tersebut di Al Ahsa.

    Assem merupakan pencetak gol terbanyak Al Nassr pada musim lalu di Liga Saudi U-21, dengan koleksi 10 gol, dan hal itulah yang setidaknya akan ia coba ulangi pada musim ini, dimulai dari pertandingan melawan Al Fateh.

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  • Jefferson Ramos

    Berbeda dengan Asim, Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh yang didatangkan dari Tanjung Verde, berupaya mencetak gol pada laga ketiga secara beruntun di Liga Elite Joy, setelah tampil gemilang di dua pekan pertama.

    Pemain yang terkenal dengan julukan "En Ras" itu mencetak hat-trick dalam kemenangan enam gol atas Al-Ansar pada pekan pertama, lalu satu gol lagi dalam kekalahan 1-2 dari Al-Ahli, pada pekan lalu.

    Keempat gol ini menempatkan penyerang asal Afrika tersebut di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak musim ini di Liga Elite Joy, sama dengan Ziyad Aba, bintang Al-Ahli, dengan selisih satu gol di belakang Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ittifaq.

    Ramos harus menampilkan performa terbaiknya untuk melompat ke puncak daftar pencetak gol, terlebih lagi mengingat Al-Nassr tidak kebobolan gol pada laga pertamanya melawan Al-Hablain.

  • Fahad Al-Shammari

    Adapun pemain kelima yang berpotensi mencuri perhatian pada pekan ketiga adalah Fahad Al-Shammari, penyerang Al-Qadisiyah, ketika dia memimpin timnya menghadapi Al-Ettifaq, sang pemuncak klasemen, di kandang timnya di Khobar.

    Al-Shammari menjadi pahlawan tak terduga dalam dua pekan terakhir, di mana dia mencetak 3 gol, dengan rincian dua gol dalam kemenangan 3-1 atas Al-Khaleej, dan satu gol lagi dalam kekalahan 1-3 dari Al-Riyadh pada pekan lalu.

    Al-Shammari menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengubah bola menjadi gol, baik melalui pergerakan di belakang lini pertahanan, maupun ketika berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

    Namun, penyerang Al-Qadisiyah akan menghadapi tugas berat kali ini, karena dia akan berhadapan dengan Al-Ettifaq, pemuncak klasemen, yang baru kebobolan satu gol saja, sehingga hal ini menuntutnya untuk melipatgandakan usahanya.

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