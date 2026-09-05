Berbeda dengan Asim, Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh yang didatangkan dari Tanjung Verde, berupaya mencetak gol pada laga ketiga secara beruntun di Liga Elite Joy, setelah tampil gemilang di dua pekan pertama.
Pemain yang terkenal dengan julukan "En Ras" itu mencetak hat-trick dalam kemenangan enam gol atas Al-Ansar pada pekan pertama, lalu satu gol lagi dalam kekalahan 1-2 dari Al-Ahli, pada pekan lalu.
Keempat gol ini menempatkan penyerang asal Afrika tersebut di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak musim ini di Liga Elite Joy, sama dengan Ziyad Aba, bintang Al-Ahli, dengan selisih satu gol di belakang Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ittifaq.
Ramos harus menampilkan performa terbaiknya untuk melompat ke puncak daftar pencetak gol, terlebih lagi mengingat Al-Nassr tidak kebobolan gol pada laga pertamanya melawan Al-Hablain.