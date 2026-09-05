Pemain pertama yang mungkin dinanti-nantikan para pendukung untuk bersinar pada pekan ketiga Liga Arab Saudi U-21 adalah Abdulaziz Jarmoush, sayap Al Hilal, ketika menghadapi Al Taawoun di kandang lawan di Buraidah.

Jarmoush menjadi bintang utama di barisan Al Hilal selama musim lalu, dan berperan besar dalam mengantarkan timnya ke babak semifinal, sebelum kekalahan mengejutkan dari Al Hazm.

Namun, sayap Arab Saudi itu belum menorehkan sentuhan golnya yang pertama setelah dua pekan pertama musim baru berlalu, sehingga rekan setimnya Turki Al Ghameel berhasil merebut sorotan darinya dengan mencetak 3 gol pada kedua laga tersebut.

Jarmoush berupaya menorehkan sentuhan pertamanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga ke gawang Al Taawoun yang belum kebobolan satu gol pun hingga kini setelah dua pekan pertama berlalu.