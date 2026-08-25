Mantan bos Botafogo itu mengakui bahwa menjaga komunikasi yang terbuka membantu menjembatani kesenjangan antara staf pelatih dan para pemain, baik saat berhadapan dengan para veteran berpengalaman maupun talenta-talenta yang sedang muncul. Menyinggung hubungan dekat dengan figur-figur kunci di dalam skuad, Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya saat melihat para pemain berlari menghampirinya untuk merayakan gol bersama dirinya setelah mencetak gol. "Tentu saja, saya senang mereka datang menemui saya setelah gol mereka," tambahnya. "Kami berada di awal kisah ini dan saya senang dengan hubungan yang saya miliki dengan semua pemain dan klub."