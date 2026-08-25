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Everton v LOSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sentuhan manusiawi Ancelotti! Bos baru Lille buka-bukaan soal ikatan spesial dengan skuadnya setelah kemenangan

Lille
D. Ancelotti
Ligue 1

Davide Ancelotti buka suara soal filosofi manajemen pemainnya setelah kemenangan Lille 2-0 atas Angers. Sang pelatih kepala menjelaskan mengapa membangun hubungan personal yang kuat dengan skuadnya selalu menjadi fokus utamanya.

  • Membangun budaya juara

    Davide Ancelotti memulai kiprahnya di sepak bola Prancis dengan sangat baik setelah membawa Lille meraih kemenangan tandang meyakinkan 2-0 atas Angers. Diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru klub jelang musim 2026–27 dengan kontrak hingga Juni 2028, juru taktik asal Italia itu dengan cepat mulai menerapkan visi taktisnya. Setelah laga pembuka yang sukses tersebut, perhatian secara alami beralih pada bagaimana mantan asisten Real Madrid itu mengelola ruang ganti timnya. Kemampuan Ancelotti menyatukan para pemain berpengalaman dan talenta muda mulai membuahkan hasil di lapangan.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEAFP

    Mengutamakan sisi manusia

    Berbicara kepada media setelah pertandingan, Ancelotti memberikan gambaran langka tentang filosofi kepelatihannya dan pendekatan sehari-harinya bersama skuad. Alih-alih hanya mengandalkan batas profesional yang otoritatif, manajer muda itu menekankan bahwa ikatan personal menjadi fondasi gaya kepemimpinannya. "Saya selalu memprioritaskan hubungan antarmanusia dibandingkan hubungan profesional dengan para pemain saya," kata Ancelotti. Ia mencatat bahwa membangun kepercayaan timbal balik sangat penting untuk menghadapi tantangan yang tak terelakkan sepanjang musim domestik yang berat.

  • Mengelola para bintang dan keharmonisan skuad

    Mantan bos Botafogo itu mengakui bahwa menjaga komunikasi yang terbuka membantu menjembatani kesenjangan antara staf pelatih dan para pemain, baik saat berhadapan dengan para veteran berpengalaman maupun talenta-talenta yang sedang muncul. Menyinggung hubungan dekat dengan figur-figur kunci di dalam skuad, Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya saat melihat para pemain berlari menghampirinya untuk merayakan gol bersama dirinya setelah mencetak gol. "Tentu saja, saya senang mereka datang menemui saya setelah gol mereka," tambahnya. "Kami berada di awal kisah ini dan saya senang dengan hubungan yang saya miliki dengan semua pemain dan klub."

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  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEAFP

    Menatap tes-tes mendatang

    Setelah laga melawan Angers berhasil dilewati, fokus Ancelotti langsung beralih untuk menjaga harmoni positif ini saat tantangan yang lebih berat mendekat. Bek Romain Perraud memuji energi awal tim dan rencana permainan yang efektif di bawah staf baru, meski ia memperingatkan bahwa konsistensi sepanjang kedua babak tetap krusial. Saat Lille bersiap menghadapi duel kandang berikutnya melawan Paris, pendekatan manajemen pemain Ancelotti akan kembali diuji. Menjaga hubungan yang kuat dengan para pemain dan ketangguhan kolektif akan menjadi kunci jika klub ingin mempertahankan momentum mereka di awal musim.

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