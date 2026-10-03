AFP
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Sentuhan magis Jurgen Klopp! Florian Wirtz mengungkap pembicaraan rahasia di balik penampilan brilian Jerman saat bintang Liverpool itu bersinar untuk mantan bos The Reds itu
Sebuah kelas master di Munich
Wirtz menjadi motor di balik kemenangan 2-0 Jerman atas Serbia pada Kamis malam. Gelandang serang itu memberi assist kepada Tom Bischof untuk gol pembuka sebelum memastikan hasil pertandingan sendiri lewat aksi individu brilian, mengecoh seorang bek di dalam kotak penalti dan melepaskan penyelesaian akhir dengan tenang.
Penampilan menonjol itu memastikan kemenangan pertama Klopp sejak mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala Jerman. Beroperasi dengan kebebasan taktis di sepertiga akhir lapangan, bintang Liverpool itu mengatur tempo permainan dan terus-menerus merepotkan pertahanan Serbia di Allianz Arena. Setelah peluit akhir berbunyi, Klopp terlihat memeluk playmaker-nya dengan hangat di lapangan.
- Jan Huebner
Nasihat krusial Klopp
Bintang Liverpool itu mengakui bahwa kemampuan Klopp dalam mengelola pemain memainkan peran krusial dalam memulihkan kepercayaan dirinya. Setelah mendapat sorotan di level klub, Wirtz mengungkapkan rasa terima kasih atas arahan mantan manajer Liverpool itu selama jeda internasional.
"Ya, tentu saja [kami sudah berbicara], dan dia ingin saya memainkan jenis sepakbola yang biasa orang lihat dari saya," jelas Wirtz. "Kami beberapa kali berbicara, dan dia memberi saya beberapa hal untuk dipahami dan coba diterapkan. Saya senang dia berbicara dengan saya. Ini jelas bergerak ke arah yang benar."
Klopp juga menyuarakan kegembiraannya, sembari memuji etos kerja dan kreativitas sang gelandang. Pelatih Jerman itu mengatakan kepada wartawan: "Cara bermain yang kami inginkan cocok untuk 'Flo' Wirtz. Saya pikir semua orang di Liverpool sangat bahagia hari ini. Anak ini meluap dengan kegembiraan dalam bermain dan telah bekerja sangat keras."
Mengirim pesan kepada dunia
Meski mengenakan ban kapten di Munich, Wirtz meremehkan signifikansinya dan mengaitkan penampilannya dengan pengaturan taktik serta ruang yang diberikan lawan.
"Apa yang saya butuhkan untuk tampil terbaik? Idealnya, banyak ruang di setiap pertandingan agar saya bisa melakukan apa yang saya inginkan!" canda Wirtz. "Itu umpan yang sangat bagus dari Maxi [Mittelstadt]. Saya berharap dia akan mengoperkannya karena itu tidak mudah, lalu saya melihat seseorang datang dari belakang saya dan saya melakukan apa yang saya lakukan."
Kemenangan telak ini menjadi pernyataan niat dari tim nasional. Wirtz menambahkan: "Saya tidak akan mengatakan [penampilan saya] karena ban kapten. Tapi tentu saja, lawan memberi kami lebih banyak ruang karena mereka sedikit lebih tidak terorganisir. Itu menciptakan lebih banyak ruang yang kami manfaatkan dengan baik. Saya pikir permainan kombinasi dari lini belakang sampai penyerang sangat bagus. Tentu saja penting untuk menang lagi, juga untuk semangat tim, dan untuk mengirim pesan kepada dunia luar bahwa kami adalah pesepakbola yang bagus dan negara sepakbola yang bagus."
- Getty Images Sport
Punya sesuatu yang harus dibuktikan saat melawan Yunani
Sebelum kembali ke Merseyside, Wirtz dan rekan-rekannya di tim nasional punya urusan yang belum tuntas. Jerman dijadwalkan menghadapi Yunani pada hari Minggu, memberi skuad Klopp kesempatan untuk segera menebus kekalahan setelah menelan kekalahan mengejutkan dari lawan yang sama pada pertemuan terakhir.
Setelah tugas internasional berakhir, Wirtz akan berusaha menerjemahkan performa gemilangnya menjadi kesuksesan di level domestik. Liverpool akan menjamu Manchester City di Anfield pada 11 Oktober, menghadirkan panggung sempurna bagi sang playmaker untuk membungkam kritik yang masih tersisa dalam duel krusial Premier League.
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