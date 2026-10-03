Meski mengenakan ban kapten di Munich, Wirtz meremehkan signifikansinya dan mengaitkan penampilannya dengan pengaturan taktik serta ruang yang diberikan lawan.

"Apa yang saya butuhkan untuk tampil terbaik? Idealnya, banyak ruang di setiap pertandingan agar saya bisa melakukan apa yang saya inginkan!" canda Wirtz. "Itu umpan yang sangat bagus dari Maxi [Mittelstadt]. Saya berharap dia akan mengoperkannya karena itu tidak mudah, lalu saya melihat seseorang datang dari belakang saya dan saya melakukan apa yang saya lakukan."

Kemenangan telak ini menjadi pernyataan niat dari tim nasional. Wirtz menambahkan: "Saya tidak akan mengatakan [penampilan saya] karena ban kapten. Tapi tentu saja, lawan memberi kami lebih banyak ruang karena mereka sedikit lebih tidak terorganisir. Itu menciptakan lebih banyak ruang yang kami manfaatkan dengan baik. Saya pikir permainan kombinasi dari lini belakang sampai penyerang sangat bagus. Tentu saja penting untuk menang lagi, juga untuk semangat tim, dan untuk mengirim pesan kepada dunia luar bahwa kami adalah pesepakbola yang bagus dan negara sepakbola yang bagus."



