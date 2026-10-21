Ngumoha mendapat tepuk tangan sambil berdiri saat ditarik keluar pada menit ke-73 setelah menyiapkan gol penyeimbang Araujo dan gol kedua Mac Allister. Dengan itu, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Liverpool yang mencatatkan assist di Liga Champions.

Menanggapi penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan yang diraihnya, Ngumoha berkata: "Saya benar-benar menikmati pertandingan malam ini. Jika tim tidak bermain bagus, saya juga tidak bermain bagus. Ini malam yang luar biasa dan saya sangat senang."

Mengenai rekor baru klub tersebut, ia menambahkan: "Ini sebuah kehormatan besar. Saya sangat senang dengan pencapaian ini. Ini membuat saya sangat bangga."