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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Sensasi remaja Rio Ngumoha merasa “sangat bangga” setelah penampilan pemecah rekornya menginspirasi Liverpool bangkit dari ketertinggalan dua gol melawan Villarreal

R. Ngumoha
Liverpool
Liverpool vs Villarreal
Villarreal
Champions League
Premier League

Winger berusia 18 tahun, Rio Ngumoha, mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah penampilan bersejarahnya membantu Liverpool membalikkan ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Villarreal 4-3 di Anfield. Pemain muda berbakat asal Inggris itu menciptakan dua gol krusial dalam laga Liga Champions yang menegangkan, melengkapi kebangkitan sensasional Liverpool setelah menjalani setengah jam pertama yang mengkhawatirkan.

  • Pemain muda energik memicu kebangkitan yang tak terlupakan

    Liverpool bangkit setelah mengawali laga dengan buruk di Anfield, ketika winger remaja Ngumoha menginspirasi kemenangan mendebarkan 4-3 atas Villarreal. Kesalahan-kesalahan di lini pertahanan pada awal laga membuat Georges Mikautadze dan Sergi Cardona membawa tim tamu asal Spanyol unggul dua gol secara mengejutkan. Namun, Alexis Mac Allister mencetak dua gol, sementara Ronald Araujo dan Florian Wirtz masing-masing menyumbang satu gol untuk menuntaskan kebangkitan dramatis tuan rumah.

  • imago-sport-1084825720.jpgNews Images

    Penyerang muda merefleksikan penghargaan

    Ngumoha mendapat tepuk tangan sambil berdiri saat ditarik keluar pada menit ke-73 setelah menyiapkan gol penyeimbang Araujo dan gol kedua Mac Allister. Dengan itu, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Liverpool yang mencatatkan assist di Liga Champions.

    Menanggapi penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan yang diraihnya, Ngumoha berkata: "Saya benar-benar menikmati pertandingan malam ini. Jika tim tidak bermain bagus, saya juga tidak bermain bagus. Ini malam yang luar biasa dan saya sangat senang."

    Mengenai rekor baru klub tersebut, ia menambahkan: "Ini sebuah kehormatan besar. Saya sangat senang dengan pencapaian ini. Ini membuat saya sangat bangga."

  • Manajer dan rekan setim puji remaja

    Pada usia 18 tahun 52 hari, Ngumoha menjadi pemain termuda ketiga yang mencatatkan lebih dari satu assist dalam satu pertandingan Liga Champions, setelah Warren Zaire-Emery dan Theo Walcott.

    Berbicara kepada Amazon Prime, gelandang Liverpool Mac Allister memuji kontribusi sang pemain muda yang menentukan kemenangan: "Rio tampil luar biasa malam ini, dia menjadi pembeda. Perannya sangat penting dan saya senang untuknya. Kualitasnya sudah jelas, semua orang tahu itu. Dia bekerja sangat keras saat tidak menguasai bola."

    Manajer Andoni Iraola menyampaikan pujian serupa kepada Amazon Prime: "Saya sangat senang dengan Rio. Dia berusaha memperbaiki semua hal yang kami coba benahi. Dia jauh lebih sering bermain di sisi kanan dan mampu beradaptasi dengan baik. Dia berkembang menjadi pemain yang lebih komplet. Usianya juga baru 18 tahun."

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  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Liverpool pertahankan momentum sempurna di Eropa

    Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu menjaga rekor sempurna Liverpool di kompetisi Eropa, dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan pada fase liga Liga Champions. Iraola kini akan menuntut konsentrasi bertahan yang lebih baik dari skuadnya saat raksasa Liga Primer itu menghadapi rangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang padat. Sementara itu, Villarreal harus segera bangkit setelah menunjukkan kelemahan dalam bertahan pada pengujung laga, sebelum kembali berlaga di La Liga.

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