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Fanatics Fest NYC 2026Getty Images Entertainment
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Sensasi Piala Dunia Vozinha siap tinggalkan Colo-Colo untuk bereuni dengan mantan pelatihnya

Transfers
Vozinha
Colo Colo
Primera Division
Renaissance de Berkane
Cape Verde
World Cup

Kiper Cape Verde, Vozinha, bersiap melakukan putar balik transfer dramatis setelah gagal naik ke pesawat untuk menuntaskan kepindahannya ke raksasa Amerika Selatan, Colo-Colo. Penjaga gawang berusia 40 tahun itu menerima tawaran besar pada saat-saat terakhir untuk bereuni dengan mantan manajer tim nasionalnya, yang membuat perencanaan pramusim klub Cile tersebut kacau total.

  • Vozinha menolak raksasa Cile

    Menurut MARCA, raksasa Chile Colo-Colo kini berada dalam ketidakpastian besar setelah kiper veteran Cape Verde, Vozinha, gagal menaiki penerbangannya ke Santiago untuk menuntaskan transfernya. Meski jajaran petinggi Colo-Colo sudah secara resmi mengumumkan perekrutannya di seluruh saluran digital mereka, penjaga gawang berusia 40 tahun itu masih belum menandatangani kontrak kerja. Sang pemain memanfaatkan celah regulasi ini untuk mengevaluasi kembali masa depannya setelah datang tawaran mendadak dari sepakbola Afrika.


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    Tawaran dari Afrika mengubah rencana

    Vozinha mengalami perubahan keputusan secara mendadak terkait kepindahannya ke Amerika Selatan setelah menerima panggilan langsung dari mantan manajer tim nasional Tanjung Verde, Bubista, yang baru-baru ini menangani klub Maroko RS Berkane. Kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan juru taktik yang memimpin Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 menjadi faktor penentu yang menggoyahkan komitmen sang penjaga gawang. Laporan lanjutan mengindikasikan bahwa Berkane tidak hanya menjamin tempat utama yang tak terbantahkan baginya di bawah mistar, tetapi juga mengajukan paket finansial yang sangat menggiurkan.

  • Penampilan di Piala Dunia memicu ketertarikan

    Lonjakan minat terhadap Vozinha muncul langsung dari penampilan gemilangnya bersama Cape Verde pada putaran final Piala Dunia baru-baru ini. Performa impresif kiper veteran itu saat menghadapi kekuatan besar dunia seperti Spanyol, Uruguay, dan Argentina secara signifikan mendongkrak nilai pasarnya di bursa transfer internasional.

    Namun, blunder Colo-Colo yang memperkenalkan sang pemain ke publik tanpa kontrak yang mengikat secara hukum telah memicu reaksi keras luas dari media, sehingga klub Chile itu berada dalam posisi memalukan di mata publik.


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  • vozinha(C)Getty Images

    Beberapa jam penentu bagi Vozinha

    Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu apakah Vozinha menepati kesepakatan verbalnya dengan Colo-Colo atau merampungkan kepindahan ke Maroko. Dewan direksi Colo-Colo telah berupaya meredam kemarahan suporter yang kian membesar di media sosial dengan mengaitkan penundaan ini pada kendala birokrasi dan izin perjalanan. Namun, tanpa kontrak resmi yang sudah ditandatangani, kiper veteran itu tetap memegang kendali penuh atas keputusan besar terakhir dalam karier profesionalnya.