Lonjakan minat terhadap Vozinha muncul langsung dari penampilan gemilangnya bersama Cape Verde pada putaran final Piala Dunia baru-baru ini. Performa impresif kiper veteran itu saat menghadapi kekuatan besar dunia seperti Spanyol, Uruguay, dan Argentina secara signifikan mendongkrak nilai pasarnya di bursa transfer internasional.

Namun, blunder Colo-Colo yang memperkenalkan sang pemain ke publik tanpa kontrak yang mengikat secara hukum telah memicu reaksi keras luas dari media, sehingga klub Chile itu berada dalam posisi memalukan di mata publik.



