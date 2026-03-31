Senne Lammens tampaknya melontarkan sindiran halus kepada Ruben Amorim saat kiper Manchester United itu memuji Michael Carrick
Efek Carrick
Lammens mengungkapkan perubahan positif dalam suasana dan performa di Carrington sejak Carrick mengambil alih kendali. United mencatatkan rekor yang mengesankan di bawah mantan gelandang kesayangan mereka itu, dengan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam sepuluh pertandingan—sebuah rentetan hasil yang menurut Lammens disebabkan oleh keputusan untuk menjauhi skema taktis yang terlalu rumit.
"Hal pertama, sejak hari pertama, adalah kemampuannya (Carrick) untuk menjelaskan segalanya dengan sangat jelas dan menyampaikan pesan yang langsung. Dia tidak membuatnya terlalu sulit atau terlalu rumit bagi kami," katanya kepada The Athletic, yang bisa diartikan sebagai sindiran terhadap tuntutan taktis Amorim yang kaku.
Kekacauan taktis
Pelatih asal Portugal itu dikenal karena kesetiaannya pada sistem tiga bek tanpa pemain sayap murni, yang sering membuat para pemain kesulitan beradaptasi. Lammens berpendapat bahwa kompleksitas semacam itu sering kali dapat memicu ketidakharmonisan di ruang ganti, sehingga menghambat kemampuan para pemain untuk tampil maksimal sesuai potensi alami mereka.
"Terkadang, manajer membuat rencana yang terlalu rumit, dan kemudian beberapa pemain tidak menerimanya sehingga sulit untuk menyamakan persepsi semua orang," kata Lammens. "Namun sejak pertandingan pertama, sudah cukup jelas apa yang diinginkan [Carrick]. Dia tidak meminta hal-hal yang paling sulit, tetapi juga mampu membuat para pemain kami berkembang sesuai dengan kualitas masing-masing. Di lini belakang, tidak kebobolan gol adalah salah satu hal terpenting, dan kemudian para pemain kami di lini depan dapat membuat perbedaan. Itulah yang mungkin menjadi kunci keberhasilan kami."
Stabilitas pertahanan & 'raksasa' Harry Maguire
Salah satu komponen kunci dari revolusi Carrick adalah kembalinya formasi empat bek tradisional, sebuah langkah yang menurut Lammens telah menghadirkan ritme yang sangat dibutuhkan di lini belakang. United kini jauh lebih sulit ditembus, jarang kebobolan gol di awal pertandingan, yang menurut sang kiper merupakan "landasan" bagi kebangkitan kepercayaan diri tim di lapangan.
"Michael telah memberi kami banyak kepercayaan diri dan stabilitas dari lini belakang," kata Lammens. Ia juga memberikan pujian khusus kepada salah satu pelindung utamanya di jantung pertahanan. "Di awal musim, ada beberapa pemain yang cedera dan beberapa bek yang masuk dan keluar. Sulit untuk mendapatkan ritme. Beberapa pertandingan terakhir juga berjalan lebih baik. Misalnya, dengan (bek tengah) Harry Maguire di depan saya, dia juga pemain yang tangguh, jadi selalu menyenangkan memiliki dia di sana."
Ujian sejati atas konsistensi
Saat ini, United berada di peringkat ketiga Liga Premier dan masih berpeluang lolos ke Liga Champions, namun kemampuan mereka akan diuji dalam tujuh laga berat melawan tim-tim seperti Leeds, Chelsea, dan Liverpool untuk menutup musim 2025-26. Periode krusial ini menjadi ujian sejati bagi kecerdasan taktis Carrick dan performa gemilang Lammens, di mana ketenangan sang kiper muda menempatkannya sebagai penerus alami jangka panjang Thibaut Courtois di tim nasional Belgia.