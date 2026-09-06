Chelsea bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi rival sesama London, Arsenal, pada pekan ketiga Premier League musim ini. Kedua tim memasuki laga ini dengan rekor 100 persen setelah meraih dua kemenangan beruntun untuk mengawali musim.

Tim tuan rumah asuhan Mikel Arteta mencatatkan dua nirbobol beruntun, sementara Chelsea berupaya mengirim pernyataan besar di bawah pelatih kepala baru Xabi Alonso.

Perjalanan singkat melintasi London ini memberi skuad racikan ulang Alonso peluang awal untuk menguji kredensial mereka sebagai penantang gelar melawan lawan yang sudah mapan.