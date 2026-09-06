AFP
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Senjata utama Xabi! Alonso ungkap Morgan Rogers adalah target nomor satu Chelsea sebelum bentrok dengan Arsenal
Derby panas London menanti
Chelsea bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi rival sesama London, Arsenal, pada pekan ketiga Premier League musim ini. Kedua tim memasuki laga ini dengan rekor 100 persen setelah meraih dua kemenangan beruntun untuk mengawali musim.
Tim tuan rumah asuhan Mikel Arteta mencatatkan dua nirbobol beruntun, sementara Chelsea berupaya mengirim pernyataan besar di bawah pelatih kepala baru Xabi Alonso.
Perjalanan singkat melintasi London ini memberi skuad racikan ulang Alonso peluang awal untuk menguji kredensial mereka sebagai penantang gelar melawan lawan yang sudah mapan.
- Getty Images Sport
Rogers diidentifikasi sebagai target prioritas
Berbicara kepada media menjelang pertandingan, Alonso menyoroti rekrutan musim panas Morgan Rogers sebagai figur sentral dalam perencanaan skuad pramusim Chelsea. Pelatih asal Spanyol itu memuji dampak instan sang penyerang di lapangan serta integrasinya yang cepat dengan rekan-rekan setimnya.
"Dia adalah target nomor satu kami," kata Alonso. "Berbicara soal perencanaan skuad, mengambil keputusan besar, tentu saja, Morgan adalah salah satu yang besar karena kami mendapatkan pemain dengan posturnya untuk saat ini dan masa depan."
"Saat ini, dia telah memberi dampak besar dan chemistrynya dengan seluruh tim sangat bagus, lalu chemistry dengan partner-partnernya di lini depan juga fantastis," tambahnya.
Pilar jangka panjang untuk Chelsea
Alonso menegaskan bahwa Rogers membawa keahlian unik yang mampu menjadi tumpuan lini depan Chelsea untuk masa yang akan datang. Sang manajer mencatat bahwa melihat sang pemain cepat beradaptasi memberikan dorongan besar bagi arah klub.
Bursa transfer musim panas membuat Chelsea menambah kualitas dan pengalaman ke dalam skuad setelah penunjukan Alonso.
"Dia akan menjadi pemain kunci untuk enam, tujuh tahun ke depan," ujar Alonso. "Itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu memberi kami banyak harapan untuk masa depan, dan dia juga terlihat sangat bahagia, yang juga penting."
- AFP
Perebutan posisi puncak
Dengan kedua tim berupaya menjaga awal musim mereka yang sempurna, pertemuan hari Minggu ini menjanjikan persaingan sengit di London utara.
Arsenal berusaha mempertahankan rekor pertahanan sempurna mereka di kandang, sementara Chelsea ingin menjaga momentum serangan mereka di bawah arahan Alonso.
Kemenangan di Emirates Stadium akan mengirimkan pesan yang jelas mengenai ambisi Chelsea di bawah manajemen baru mereka seiring perjalanan Premier League berlanjut.
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