Senjata rahasia? Taylor Harwood-Bellis mendapat dukungan penuh dari ikon Manchester United, Roy Keane, menjelang laga semifinal Piala FA Southampton di Wembley - seorang pria yang gemar mengalahkan City

Untuk saat ini, Harwood-Bellis fokus pada tantangan untuk mencoba menghentikan mantan klubnya. Meskipun bertugas di lini pertahanan, jalannya mungkin akan berhadapan dengan striker Norwegia yang produktif, Erling Haaland.

Ketika ditanya bagaimana tim City ini bisa diganggu dan dibuat kesulitan, Long menambahkan: “Itu pertanyaan yang bernilai jutaan dolar. Saya kira tidak ada tekanan pada para pemain Southampton, semua orang sepertinya mengharapkan mereka kalah. Ini seperti situasi tanpa risiko saat Anda pergi ke sana dan memberikan segalanya.

“Mereka adalah tim yang sedang dalam performa terbaik. Saya kira kepercayaan diri itu sangat berpengaruh dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Southampton terbiasa menguasai bola, tapi melawan Man City, itu tidak semudah itu—itu akan sangat, sangat sulit.

“Tapi mereka telah mencatatkan hasil bagus untuk sampai ke sini. Mereka mengalahkan Arsenal, yang juga berada di puncak klasemen, jadi mereka bisa melakukannya. Saya kira ini soal keyakinan dan hanya pergi ke sana serta memberikan segalanya di lapangan.”

Southampton mengalahkan Arsenal di perempat final, berkat gol penentu dramatis dari gelandang berbakat Shea Charles. Mereka berpotensi kembali ke Wembley dalam beberapa pekan ke depan untuk final Piala FA dan mungkin juga final play-off Championship.

Ketika ditanya apakah promosi kembali ke Liga Premier adalah prioritas utama klub dan bagaimana hal itu memengaruhi ambisi meraih gelar piala, Long mengatakan: “Ya, tapi jika Anda bertanya kepada para penggemar, saya yakin mereka benar-benar menikmati Championship tahun ini dan Piala FA sangat besar. Saya pikir terakhir kali mereka memenangkannya adalah pada tahun 1976. Mereka masih membicarakannya hingga hari ini. Jadi, mencapai final… Saya yakin Leeds akan memenangkan semifinal lainnya dan itu adalah kesempatan besar untuk meraih Piala FA.

“Bermain di Liga Premier memang luar biasa, tapi memiliki trofi itu, memiliki kenangan, menghabiskan hari itu bersama anak-anak dan keluarga, saya yakin para penggemar Saints mungkin akan memprioritaskan hal itu.”