Senjata rahasia? Taylor Harwood-Bellis mendapat dukungan penuh dari ikon Manchester United, Roy Keane, menjelang laga semifinal Piala FA Southampton di Wembley - seorang pria yang gemar mengalahkan City
Harwood-Bellis mengikuti jejak Keane dengan kembali tampil di Wembley
Southampton, yang masih berjuang untuk finis di dua besar Championship musim ini, akan bertandang ke Stadion Wembley pada Sabtu nanti. Stadion ikonik tersebut adalah tempat yang sangat dikenal oleh mantan kapten Setan Merah, Keane—yang sering tampil di sana saat mengejar gelar-gelar bergengsi.
Dia juga pernah berhadapan dengan City dalam beberapa laga derby yang tak terlupakan, sering kali mengungguli tetangga yang kini ‘ribut’ dari seberang Manchester, dan akan terus memantau perkembangan di London Utara akhir pekan ini. Hal itu karena bek Saints, Harwood-Bellis, bertunangan dengan putrinya, Leah.
Apakah ikon Manchester United, Keane, akan memberikan saran kepada Harwood-Bellis?
Para pendukung Southampton — yang banyak di antaranya akan berangkat ke Wembley — siap menerima segala bentuk dukungan yang bisa mereka dapatkan menjelang pertandingan melawan tim-tim yang berpeluang merebut gelar Liga Premier.
Mengenai Keane sebagai sekutu yang berguna, mantan striker Saints dan mantan pemain internasional Republik Irlandia, Long, mengatakan kepada GOAL: “Memang sulit. Cara Roy bermain sepak bola begitu alami. Saya ingat dia pernah bersama tim Irlandia dan memberi tahu kami cara mengoper bola, dan dia tidak bisa memahami mengapa kami tidak bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Hal-hal seperti itu.
“Dia akan jujur padanya [Harwood-Bellis], saya tahu itu, dan memberitahunya apa adanya. Dia punya banyak orang yang mendukungnya. Tapi dia jelas juga melewati jalan yang sulit.
“Dia sedang menembus batas. Hal-hal tidak berjalan mulus baginya. Dia dipinjamkan ke Burnley dan kini bergabung dengan Saints. Dia benar-benar harus berjuang keras dan menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Dia sudah mencetak gol untuk Inggris dan masa depannya terlihat cerah.”
Apakah Harwood-Bellis ditakdirkan untuk menjadi kapten klub Southampton?
Harwood-Bellis menikmati kejayaan Kejuaraan Eropa U-21 bersama Inggris pada 2023, sesekali mengenakan ban kapten untuk The Young Lions, dan mencetak gol pada debut internasional seniornya melawan Irlandia pada November 2024 — sementara Keane menyaksikannya dari pinggir lapangan dalam perannya sebagai komentator.
Ditanya apakah bek tengah berusia 24 tahun itu, yang merupakan produk dari sistem akademi City yang terkenal, adalah kapten Saints di masa depan - setelah sebelumnya telah memikul tanggung jawab tersebut dalam beberapa pertandingan - Long berkata: “Saya kenal beberapa pemain yang pernah bermain dengannya. Dia sosok yang ceria. Dia aktif di ruang ganti. Dia baik di mana-mana. Tapi saat hari pertandingan, dia fokus sepenuhnya. Dia sepenuhnya terpusat pada pertandingan.
“Dia punya Jack Stephens, yang saat ini menjadi kapten klub. Saya pernah bermain bersama Jack, dia memiliki mentalitas yang sama. Saya yakin dia akan membimbing Harwood-Bellis dan mengajarkannya seluk-beluk permainan sedikit.
“Tapi bisa dilihat ada langkah maju yang harus dia ambil. Jack tidak akan ada selamanya. Jadi saya kira itu tampaknya menjadi langkah berikutnya bagi Harwood-Bellis. Tapi masih ada banyak waktu untuk itu.”
Bagaimana Southampton bisa merepotkan Haaland dan Man City?
Untuk saat ini, Harwood-Bellis fokus pada tantangan untuk mencoba menghentikan mantan klubnya. Meskipun bertugas di lini pertahanan, jalannya mungkin akan berhadapan dengan striker Norwegia yang produktif, Erling Haaland.
Ketika ditanya bagaimana tim City ini bisa diganggu dan dibuat kesulitan, Long menambahkan: “Itu pertanyaan yang bernilai jutaan dolar. Saya kira tidak ada tekanan pada para pemain Southampton, semua orang sepertinya mengharapkan mereka kalah. Ini seperti situasi tanpa risiko saat Anda pergi ke sana dan memberikan segalanya.
“Mereka adalah tim yang sedang dalam performa terbaik. Saya kira kepercayaan diri itu sangat berpengaruh dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Southampton terbiasa menguasai bola, tapi melawan Man City, itu tidak semudah itu—itu akan sangat, sangat sulit.
“Tapi mereka telah mencatatkan hasil bagus untuk sampai ke sini. Mereka mengalahkan Arsenal, yang juga berada di puncak klasemen, jadi mereka bisa melakukannya. Saya kira ini soal keyakinan dan hanya pergi ke sana serta memberikan segalanya di lapangan.”
Southampton mengalahkan Arsenal di perempat final, berkat gol penentu dramatis dari gelandang berbakat Shea Charles. Mereka berpotensi kembali ke Wembley dalam beberapa pekan ke depan untuk final Piala FA dan mungkin juga final play-off Championship.
Ketika ditanya apakah promosi kembali ke Liga Premier adalah prioritas utama klub dan bagaimana hal itu memengaruhi ambisi meraih gelar piala, Long mengatakan: “Ya, tapi jika Anda bertanya kepada para penggemar, saya yakin mereka benar-benar menikmati Championship tahun ini dan Piala FA sangat besar. Saya pikir terakhir kali mereka memenangkannya adalah pada tahun 1976. Mereka masih membicarakannya hingga hari ini. Jadi, mencapai final… Saya yakin Leeds akan memenangkan semifinal lainnya dan itu adalah kesempatan besar untuk meraih Piala FA.
“Bermain di Liga Premier memang luar biasa, tapi memiliki trofi itu, memiliki kenangan, menghabiskan hari itu bersama anak-anak dan keluarga, saya yakin para penggemar Saints mungkin akan memprioritaskan hal itu.”
Perhentian berikutnya: Wembley! Ayo naik Midnite Express
Baru saja meraih hasil imbang 2-2 melawan Bristol City pada pertengahan pekan yang memperpanjang rekor tak terkalahkan klub di semua kompetisi menjadi 20 pertandingan, para pendukung Saints akan bertolak ke London Utara dengan semangat yang tinggi.
Para penggemar Southampton meminta, Midnite memenuhi permintaan tersebut saat Midnite Express yang sangat diminati kembali hadir dengan layanan perjalanan bus mewah gratis untuk semifinal Piala FA klub melawan Manchester City pada Sabtu, 25 April. Midnite, mitra resmi seragam latihan Southampton, telah menjalankan berbagai inisiatif menarik yang dipimpin oleh para penggemar sepanjang musim 2025/26, termasuk Midnite Express pertama saat Saints bertanding melawan Sheffield United di awal musim ini.