Senilai lebih dari 20 juta euro: RB Leipzig tampaknya merekrut pemain dari salah satu pesaingnya di Bundesliga

Menurut laporan kicker, RB tampaknya menjadi satu-satunya klub yang menunjukkan minat konkret terhadap Reitz. Tim asuhan pelatih Ole Werner membutuhkan pemain di posisi gelandang bertahan tengah, karena pemain timnas Austria Xaver Schlager telah mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dan akan meninggalkan klub asal Sachsen tersebut tanpa biaya transfer setelah musim ini berakhir. Dari segi profil, Reitz dan Schlager yang sama-sama kuat dalam berlari dan berebut bola sangat mirip.

Gladbach akan menerima jumlah dasar biaya transfer tersebut sebagai pembayaran tunggal dan bukan secara bertahap, menurut laporan tersebut, yang memberi mereka keleluasaan yang diperlukan untuk perombakan tim yang direncanakan pada musim panas mendatang, yang kini juga membutuhkan pengganti Reitz.

Bagi Reitz, ini adalah transfer permanen pertamanya di dunia sepak bola profesional. Pemain berusia 23 tahun ini bergabung dengan Borussia pada 2009 dan selama masa baktinya di Niederrhein, ia hanya dua kali dipinjamkan ke klub Belgia VV St. Truiden (musim 2021/22 dan paruh kedua musim 2022/23).