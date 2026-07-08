Selama berminggu-minggu, belum jelas apakah Neol Aseko akan tetap bertahan di FC Bayern München setelah masa peminjamannya di Hannover 96 berakhir pada musim panas ini. Kini tampaknya sudah pasti: Pemain muda tersebut akan bergabung dengan Eintracht Frankfurt pada musim depan. Hal ini dilaporkan oleh Sport1.
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Senilai hingga dua belas juta euro: Pemain berikutnya yang hengkang dari FC Bayern tampaknya sudah pasti
Menurut laporan tersebut, SGE membayar biaya transfer antara sepuluh hingga dua belas juta euro untuk jasa pemain timnas U-21 tersebut. Di Eintracht, Aseko—yang dianggap sebagai pemain incaran pelatih baru Adi Hütter—mendapatkan kontrak hingga tahun 2030. Kontrak baru tersebut juga mencakup opsi perpanjangan selama satu tahun.
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Aseko tampil gemilang di Liga 2 - Eberl di bursa transfer
Musim lalu, Aseko tampil mengesankan di semua lini saat membela Hannover di 2. Bundesliga. Secara keseluruhan, gelandang berbakat ini mengumpulkan sembilan poin (tiga gol, enam assist), sehingga klub asal Niedersachsen itu kemudian menggunakan opsi pembeliannya. Namun, Bayern langsung memanfaatkan klausul pembelian kembali dan untuk sementara membawa pemain berbakat tersebut kembali ke Säbener Straße.
Di klub juara terbanyak Jerman tersebut, Aseko kabarnya memiliki pendukung yang yakin bahwa ia mampu mengambil peran sebagai cadangan di lini tengah dalam skuad asuhan pelatih kepala Vincent Kompany pada musim mendatang, menyusul hengkangnya Raphael Guerreiro dan Leon Goretzka.
Namun, di Eintracht Frankfurt di bawah asuhan Hütter, Aseko diyakini akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sehingga kabarnya kesepakatan lisan telah tercapai sejak lama. Kini, tampaknya kedua klub juga telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.
Setelah Bayern telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan pemain bintang baru Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, Direktur Olahraga Max Eberl tampaknya telah mengumpulkan poin plus tambahan melalui penjualan Aseko, karena ia harus menjual lebih banyak pemain lagi—setelah Jonah Kusi-Asare (enam juta euro, FC Fulham) dan Daniel Peretz (delapan juta euro, FC Southampton), ia dituntut untuk menjual lebih banyak pemain dan menambah pemasukan klub.
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Bintang Baru Aseko: Frankfurt Mengungguli Roma dan Brighton
Pada tahun 2022, Aseko pindah dari Hertha BSC ke Bayern-Campus. Namun, sejak saat itu ia belum pernah diturunkan dalam tim utama. Sebelum dipinjamkan ke Hannover, ia harus puas bermain bersama tim cadangan di Regionalliga.
Kini, pemain berusia 20 tahun ini siap melangkah ke kasta tertinggi sepak bola Jerman. Kabarnya, ada pula klub-klub ternama dari luar negeri yang tertarik padanya. Di antaranya, AS Roma dan Brighton & Hove Albion dilaporkan telah memasukkan bintang muda ini ke dalam daftar incaran mereka.
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