Senilai hingga dua belas juta euro: Pemain berikutnya yang hengkang dari FC Bayern tampaknya sudah pasti

Musim lalu, Aseko tampil mengesankan di semua lini saat membela Hannover di 2. Bundesliga. Secara keseluruhan, gelandang berbakat ini mengumpulkan sembilan poin (tiga gol, enam assist), sehingga klub asal Niedersachsen itu kemudian menggunakan opsi pembeliannya. Namun, Bayern langsung memanfaatkan klausul pembelian kembali dan untuk sementara membawa pemain berbakat tersebut kembali ke Säbener Straße.

Di klub juara terbanyak Jerman tersebut, Aseko kabarnya memiliki pendukung yang yakin bahwa ia mampu mengambil peran sebagai cadangan di lini tengah dalam skuad asuhan pelatih kepala Vincent Kompany pada musim mendatang, menyusul hengkangnya Raphael Guerreiro dan Leon Goretzka.

Namun, di Eintracht Frankfurt di bawah asuhan Hütter, Aseko diyakini akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sehingga kabarnya kesepakatan lisan telah tercapai sejak lama. Kini, tampaknya kedua klub juga telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.

Setelah Bayern telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan pemain bintang baru Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, Direktur Olahraga Max Eberl tampaknya telah mengumpulkan poin plus tambahan melalui penjualan Aseko, karena ia harus menjual lebih banyak pemain lagi—setelah Jonah Kusi-Asare (enam juta euro, FC Fulham) dan Daniel Peretz (delapan juta euro, FC Southampton), ia dituntut untuk menjual lebih banyak pemain dan menambah pemasukan klub.