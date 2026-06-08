Senilai hingga 17 juta euro: BVB tampaknya telah mengajukan tawaran pertama untuk transfer yang mengejutkan

Meupiyou baru saja pindah dari FC Nantes ke Wolverhampton Wanderers pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar lima juta euro. Namun, di sana ia hanya bermain untuk tim U-21, meskipun pada awal musim ia masih menjadi bagian dari skuad senior.

Setelah hanya satu musim, Wolves meminjamkan Meupiyou kembali ke Alverca, di mana ia berkembang pesat pada musim lalu dan tampil dalam 32 pertandingan resmi. Pada klasemen akhir, Alverca menempati posisi kesebelas di liga utama Portugal. Bagi Meupiyou, tampaknya langkah besar berikutnya dalam kariernya akan segera menyusul.

Meskipun Wolves memiliki klausul pembelian kembali, menurut Record, setelah terdegradasi dari Premier League, klub lebih mengincar pendapatan transfer melalui pembagian hasil penjualan sebesar 50 persen yang telah disepakati.

Meupiyou diwakili oleh Jorge Mendes dalam negosiasi ini, sosok yang sudah tidak asing lagi di Dortmund, karena ia juga memimpin negosiasi yang alot dengan Karim Adeyemi terkait perpanjangan kontrak sang penyerang yang masih tertunda. Selain BVB, klub-klub lain juga dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa pemain bertahan berbakat ini.