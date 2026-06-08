Seperti dilaporkan oleh Record, Borussia Dortmund telah mengajukan tawaran awal untuk Bastien Meupiyou dari FC Alverca, yang kabarnya bernilai dua belas juta euro dan juga mencakup bonus potensial sebesar lima juta euro. Menurut laporan tersebut, tim Asu Black and Yellow dilaporkan telah mengincar pemain berusia 20 tahun itu sejak Januari.
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Senilai hingga 17 juta euro: BVB tampaknya telah mengajukan tawaran pertama untuk transfer yang mengejutkan
Meupiyou baru saja pindah dari FC Nantes ke Wolverhampton Wanderers pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar lima juta euro. Namun, di sana ia hanya bermain untuk tim U-21, meskipun pada awal musim ia masih menjadi bagian dari skuad senior.
Setelah hanya satu musim, Wolves meminjamkan Meupiyou kembali ke Alverca, di mana ia berkembang pesat pada musim lalu dan tampil dalam 32 pertandingan resmi. Pada klasemen akhir, Alverca menempati posisi kesebelas di liga utama Portugal. Bagi Meupiyou, tampaknya langkah besar berikutnya dalam kariernya akan segera menyusul.
Meskipun Wolves memiliki klausul pembelian kembali, menurut Record, setelah terdegradasi dari Premier League, klub lebih mengincar pendapatan transfer melalui pembagian hasil penjualan sebesar 50 persen yang telah disepakati.
Meupiyou diwakili oleh Jorge Mendes dalam negosiasi ini, sosok yang sudah tidak asing lagi di Dortmund, karena ia juga memimpin negosiasi yang alot dengan Karim Adeyemi terkait perpanjangan kontrak sang penyerang yang masih tertunda. Selain BVB, klub-klub lain juga dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa pemain bertahan berbakat ini.
- AFP
BVB dan para bek tengah: Ketakutan akan klausul Schlotterbeck?
Tim Schwarzgelben telah berhasil mendatangkan Joane Gadou, seorang talenta muda yang sangat menjanjikan, dari bursa transfer. Untuk mendapatkan jasa pemain berusia 19 tahun ini, BVB mentransfer dana sebesar 20 juta euro ke RB Salzburg. Sementara Gadou diperkirakan akan menjadi pemain inti, Meupiyou kemungkinan besar akan diposisikan sebagai pemain cadangan untuk saat ini. Namun, hal ini masih bisa berubah jika Nico Schlotterbeck memutuskan untuk menggunakan klausul pelepasan yang disepakati saat perpanjangan kontrak pada bulan April dan pindah klub.
FC Liverpool, salah satu dari tiga klub yang klausulnya berlaku, telah membutuhkan pemain ini setidaknya sejak kepergian Ibrahima Konate tanpa biaya transfer. Seperti Schlotterbeck, Meupiyou juga seorang pemain kaki kiri.
BVB harus bertindak di lini pertahanan tengah akibat kepergian Niklas Süle dan cedera parah kapten Emre Can, terutama karena pelatih Niko Kovac hingga saat ini lebih menyukai sistem permainan dengan tiga bek tengah. Musim lalu mungkin menjadi contoh peringatan bagi pihak manajemen dalam hal ini, karena Dortmund berulang kali kehabisan bek tengah yang siap bertanding.
Kepergian mendadak pemain pinjaman Aaron Anselmino pada musim dingin semakin memperparah situasi personel, namun juga memicu penemuan Luca Reggiani, yang setidaknya telah memainkan sembilan pertandingan profesional pertamanya dan tampil cukup meyakinkan.