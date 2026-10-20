AFP
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Senegal terpaksa menunggu hingga akhir November untuk putusan CAS terkait gelar Piala Afrika yang disengketakan dan diberikan kepada Maroko
Pertimbangan hukum menunda putusan akhir
Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) harus menunggu hingga akhir November untuk mengetahui apakah Pengadilan Arbitrase Olahraga akan mengembalikan gelar Piala Afrika yang diberikan kepada Maroko. Argumen hukum dari kedua negara dan Konfederasi Sepak Bola Afrika didengar di Lausanne pada 8 Oktober. Banding itu menyusul laga final pada 18 Januari di Rabat, ketika tim tamu mengalahkan tuan rumah 1-0 setelah perpanjangan waktu.
- AFP
Penilaian menyeluruh menggantikan vonis cepat
Meski pengadilan tertinggi olahraga itu awalnya mengindikasikan bahwa putusan akan keluar dalam beberapa hari setelah sidang, majelis hakim memilih menerbitkan putusan lengkap beserta dasar hukum terperinci, yang dikenal sebagai CAS Award. Mengonfirmasi perubahan jadwal tersebut pada Senin, CAS menyatakan dalam pernyataan resmi: "Proses ini akan memakan waktu beberapa pekan, dengan CAS Award diperkirakan terbit pada akhir November 2026."
Berbicara di luar persidangan sebelumnya pada bulan ini, direktur jenderal CAS Matthieu Reeb mengatakan: "Saya tahu ini penantian panjang bagi para penggemar, beberapa bulan setelah final antara Senegal dan Maroko. Saya memperkirakan putusan tidak akan keluar hari ini, tidak juga besok, melainkan beberapa hari kemudian. Fakta-faktanya sudah ditetapkan dan jelas, sementara pembahasan akan berfokus pada sejumlah persoalan prosedural dan aspek hukum."
Aksi meninggalkan lapangan membuat gelar juara hangus
Kontroversi bermula dari terhentinya pertandingan selama 14 menit menjelang akhir waktu normal. Sejumlah pemain Senegal meninggalkan lapangan dan kembali ke ruang ganti sebagai bentuk protes setelah tim mereka dihukum penalti. Setelah permainan dilanjutkan, Maroko gagal mengeksekusi penalti dan tim tamu mencetak gol kemenangan pada babak tambahan waktu.
Namun, Dewan Banding CAF mencabut trofi Senegal pada Maret setelah memutuskan bahwa tindakan meninggalkan lapangan berarti mereka menyerah, lalu menetapkan tuan rumah menang 3-0. Saat mengajukan banding pada 25 Maret, Singa Teranga berargumen bahwa keputusan wasit bersifat final dan wasit telah mengizinkan pertandingan diselesaikan.
- AFP
Arbitrase yang mengikat menentukan juara-juara kontinental
Panel beranggotakan tiga orang ini diketuai oleh pakar hukum olahraga asal Prancis Gerald Simon, bersama profesor hukum internasional asal Italia Luigi Fumagalli serta pengacara yang berbasis di Hamburg sekaligus profesor di Universitas Zurich, Ulrich Haas. Putusan yang nantinya mereka keluarkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan nasional berdasarkan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Putusan yang mengikat itu kemudian dapat ditegakkan oleh federasi olahraga atau pengadilan negara.
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