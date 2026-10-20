Senegal terpaksa menunggu hingga akhir November untuk putusan CAS terkait gelar Piala Afrika yang disengketakan dan diberikan kepada Maroko

Meski pengadilan tertinggi olahraga itu awalnya mengindikasikan bahwa putusan akan keluar dalam beberapa hari setelah sidang, majelis hakim memilih menerbitkan putusan lengkap beserta dasar hukum terperinci, yang dikenal sebagai CAS Award. Mengonfirmasi perubahan jadwal tersebut pada Senin, CAS menyatakan dalam pernyataan resmi: "Proses ini akan memakan waktu beberapa pekan, dengan CAS Award diperkirakan terbit pada akhir November 2026."

Berbicara di luar persidangan sebelumnya pada bulan ini, direktur jenderal CAS Matthieu Reeb mengatakan: "Saya tahu ini penantian panjang bagi para penggemar, beberapa bulan setelah final antara Senegal dan Maroko. Saya memperkirakan putusan tidak akan keluar hari ini, tidak juga besok, melainkan beberapa hari kemudian. Fakta-faktanya sudah ditetapkan dan jelas, sementara pembahasan akan berfokus pada sejumlah persoalan prosedural dan aspek hukum."