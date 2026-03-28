Dalam sebuah aksi perlawanan yang luar biasa, para pemain dan staf Senegal memamerkan trofi AFCON kepada para pendukung mereka menjelang pertandingan persahabatan melawan Peru pada hari Sabtu. Kapten Kalidou Koulibaly memimpin skuadnya dalam putaran kehormatan, sementara kiper Edouard Mendy mengangkat trofi tersebut di atas kepala diiringi sorak-sorai meriah dari tribun penonton. Skuad tersebut bahkan berfoto bersama secara resmi dengan trofi tersebut, sebagai tanda penolakan mereka terhadap intervensi terbaru dari badan pengatur.

Perayaan publik ini terjadi hanya 10 hari setelah Confederation of African Football (CAF) mengguncang benua Afrika dengan merevisi sejarah turnamen. Senegal awalnya memastikan kemenangan 1-0 di lapangan pada bulan Januari, tetapi mereka kini berada di bawah bayang-bayang kontroversi administratif yang mengakibatkan gelar juara diserahkan kepada lawan mereka di final, Maroko.