Senegal merayakan kemenangan dengan trofi AFCON di hadapan para pendukungnya di Prancis, meskipun CAF telah membatalkan hasil pertandingan dan menyatakan Maroko sebagai pemenang
Adegan-adegan yang penuh perlawanan di Saint-Denis
Dalam sebuah aksi perlawanan yang luar biasa, para pemain dan staf Senegal memamerkan trofi AFCON kepada para pendukung mereka menjelang pertandingan persahabatan melawan Peru pada hari Sabtu. Kapten Kalidou Koulibaly memimpin skuadnya dalam putaran kehormatan, sementara kiper Edouard Mendy mengangkat trofi tersebut di atas kepala diiringi sorak-sorai meriah dari tribun penonton. Skuad tersebut bahkan berfoto bersama secara resmi dengan trofi tersebut, sebagai tanda penolakan mereka terhadap intervensi terbaru dari badan pengatur.
Perayaan publik ini terjadi hanya 10 hari setelah Confederation of African Football (CAF) mengguncang benua Afrika dengan merevisi sejarah turnamen. Senegal awalnya memastikan kemenangan 1-0 di lapangan pada bulan Januari, tetapi mereka kini berada di bawah bayang-bayang kontroversi administratif yang mengakibatkan gelar juara diserahkan kepada lawan mereka di final, Maroko.
Pukulan penentu yang mengubah segalanya
Kontroversi ini bermula dari pertandingan final yang dramatis di Rabat, di mana pelatih Pape Thiaw memerintahkan para pemainnya untuk kembali ke ruang ganti sebagai bentuk protes. Tim Singa Teranga merasa sangat marah ketika wasit memberikan tendangan penalti kepada Maroko pada menit-menit akhir setelah tinjauan VAR atas pelanggaran terhadap Brahim Diaz. Meskipun Sadio Mane akhirnya berhasil meyakinkan rekan-rekannya untuk kembali ke lapangan setelah penundaan selama 17 menit, kerusakan sudah terjadi di mata pihak berwenang.
Meskipun pertandingan berlanjut dan Pape Gueye akhirnya mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu setelah Diaz gagal mengeksekusi penalti, Dewan Banding CAF kemudian memutuskan bahwa aksi walk-off awal tersebut merupakan pengunduran diri. Akibatnya, hasil pertandingan secara resmi dicatat sebagai kemenangan 3-0 untuk Maroko, sehingga Senegal kehilangan gelar AFCON kedua berturut-turut yang seharusnya mereka raih. Itu adalah keputusan yang mengejutkan yang membatalkan peristiwa yang terjadi selama menit-menit sisa pertandingan.
Perselisihan hukum berpindah ke Lausanne
Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk membatalkan keputusan CAF, yang mereka sebut sebagai "perampokan administratif." Presiden FSF, Abdoulaye Fall, menuntut agar gelar juara dikembalikan kepada tim nasional, dan meskipun proses hukum ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, federasi tersebut telah menambahkan bintang kedua pada seragam tim nasional untuk menandai kemenangan yang masih diperdebatkan tersebut.
Pernyataan dari CAF
Dewan Banding CAF secara tegas menjelaskan alasan di balik putusan tersebut, dengan menyatakan: "Dewan Banding CAF hari ini memutuskan bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Piala Afrika CAF (AFCON), Tim Nasional Senegal dinyatakan telah mengundurkan diri dari Pertandingan Final TotalEnergies Piala Afrika CAF (AFCON) Maroko 2025 (“Pertandingan”), dengan hasil Pertandingan dicatat sebagai 3–0 untuk kemenangan Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)."