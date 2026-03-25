AFP
Diterjemahkan oleh
Senegal mengajukan banding resmi terhadap keputusan terkait gelar AFCON setelah CAF menyerahkan gelar juara kepada Maroko
CAS mengonfirmasi telah menerima banding dari Senegal
Menurut siaran pers resmi dari CAS, organisasi tersebut telah menerima banding dari FSF terkait keputusan CAF yang dikeluarkan dua bulan setelah pertandingan final. Putusan awal menyatakan bahwa Senegal kehilangan gelar AFCON 2025, dan secara resmi mencatat tim nasional Maroko sebagai pemenang dengan skor 3-0. Negara di Afrika Barat tersebut kini berupaya untuk membatalkan keputusan tersebut sepenuhnya. Mereka secara resmi meminta agar pengadilan menyatakan tim mereka sebagai pemenang sah turnamen tersebut, yang secara efektif membatalkan hasil awal dan mengembalikan gelar juara kepada Senegal setelah akhir yang penuh ketegangan.
- AFP
Kontroversi pada pertandingan final dan peraturan permainan
Akar dari perselisihan hukum ini terletak pada momen-momen akhir yang kacau dalam final bulan Januari. Di akhir masa tambahan waktu, wasit Jean-Jacques Ndala memberikan tendangan penalti yang kontroversial kepada tuan rumah. Dalam protes yang keras, manajer Senegal Pape Thiaw memerintahkan skuadnya untuk meninggalkan lapangan, yang menyebabkan penundaan selama 17 menit. Meskipun para pemain akhirnya kembali dan memastikan kemenangan 1-0 pada babak perpanjangan waktu, badan pengatur turun tangan secara retroaktif. CAF memutuskan bahwa aksi walk-off tersebut secara terang-terangan melanggar Pasal 82 peraturan turnamen mereka, sehingga memicu Pasal 84 yang mengatur eliminasi permanen dan kekalahan 3-0 karena meninggalkan lapangan tanpa izin.
Perpanjangan batas waktu yang diminta oleh federasi
Banding tersebut juga mencakup permintaan segera untuk menangguhkan batas waktu yang ditetapkan bagi penyerahan berkas banding yang lengkap. Senegal menuntut penangguhan ini hingga alasan lengkap di balik keputusan tersebut disampaikan, karena putusan awal pada 17 Maret hanya bersifat operatif. Berdasarkan aturan prosedural standar, pemohon banding biasanya memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan argumen hukum, sementara pihak tergugat diberi waktu tambahan 20 hari untuk mengajukan pembelaan. Sebuah pernyataan dari federasi Senegal menyebut keputusan tersebut "tidak adil, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak dapat diterima", dengan alasan bahwa hal itu sangat merusak reputasi sepak bola Afrika, sehingga memicu gugatan prosedural khusus ini sementara mereka menunggu putusan yang disertai alasan lengkap.
- AFP
Direktur Jenderal menjanjikan penyelesaian yang cepat
Sebuah panel arbitrase akan segera ditunjuk untuk menilai masalah ini secara cermat. Menanggapi jadwal dan kepentingan publik, Matthieu Reeb, Direktur Jenderal CAS, mengeluarkan pernyataan lengkap mengenai sengketa tersebut. Ia menyatakan: "CAS memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, dengan bantuan para arbiter yang ahli dan independen. Kami memahami bahwa tim dan para penggemar sangat ingin mengetahui keputusan akhir, dan kami akan memastikan bahwa proses arbitrase dilaksanakan secepat mungkin, sambil menghormati hak semua pihak atas persidangan yang adil." Proses ini akan tetap dijaga kerahasiaannya selama masih berlangsung.