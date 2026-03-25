Senegal mengajukan banding resmi terhadap keputusan terkait gelar AFCON setelah CAF menyerahkan gelar juara kepada Maroko

Banding tersebut juga mencakup permintaan segera untuk menangguhkan batas waktu yang ditetapkan bagi penyerahan berkas banding yang lengkap. Senegal menuntut penangguhan ini hingga alasan lengkap di balik keputusan tersebut disampaikan, karena putusan awal pada 17 Maret hanya bersifat operatif. Berdasarkan aturan prosedural standar, pemohon banding biasanya memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan argumen hukum, sementara pihak tergugat diberi waktu tambahan 20 hari untuk mengajukan pembelaan. Sebuah pernyataan dari federasi Senegal menyebut keputusan tersebut "tidak adil, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak dapat diterima", dengan alasan bahwa hal itu sangat merusak reputasi sepak bola Afrika, sehingga memicu gugatan prosedural khusus ini sementara mereka menunggu putusan yang disertai alasan lengkap.