Senegal memprotes keputusan CAF: dua bintang dan Piala Afrika dibawa ke lapangan, apa yang terjadi dalam pertandingan persahabatan melawan Peru

Menyusul keputusan CAF, sore ini — saat Senegal sedang bertanding dalam laga persahabatan melawan Peru — tim nasional turun ke lapangan dengan bangga memamerkan seragam resmi barunya yang menampilkan dua bintang di atas lambang (sebagai simbol dua gelar kontinental yang diraih di lapangan).

Namun, itu belum berakhir.

Timnas Senegal - termasuk para pemain dan seluruh staf teknis yang hadir - berbaris dan merayakan bersama para pendukungnya di Stade de France sambil memegang Piala Afrika.

Sebuah gestur yang jelas yang semakin memanaskan pertarungan politik dan olahraga.