Senegal memutuskan untuk tidak menyerah sedikit pun dan secara terbuka menentang CAF, dengan memprotes keputusan organisasi tersebut untuk secara sepihak memberikan gelar Piala Afrika kepada Maroko. Singa Teranga, setelah mengajukan dan secara resmi mengajukan banding untuk mencabut gelar juara trofi kontinental tertinggi di level tim nasional, turun ke lapangan hari ini dengan niat yang jelas, yaitu untuk mengirimkan sinyal yang tegas kepada federasi Afrika, menekankan bahwa kesuksesan di Piala Afrika terjadi di lapangan dan bahwa seluruh rakyat Senegal menganggap diri mereka sebagai juara Afrika yang tak terbantahkan.
Senegal memprotes keputusan CAF: dua bintang dan Piala Afrika dibawa ke lapangan, apa yang terjadi dalam pertandingan persahabatan melawan Peru
APA YANG TERJADI
Menyusul keputusan CAF, sore ini — saat Senegal sedang bertanding dalam laga persahabatan melawan Peru — tim nasional turun ke lapangan dengan bangga memamerkan seragam resmi barunya yang menampilkan dua bintang di atas lambang (sebagai simbol dua gelar kontinental yang diraih di lapangan).
Namun, itu belum berakhir.
Timnas Senegal - termasuk para pemain dan seluruh staf teknis yang hadir - berbaris dan merayakan bersama para pendukungnya di Stade de France sambil memegang Piala Afrika.
Sebuah gestur yang jelas yang semakin memanaskan pertarungan politik dan olahraga.
KEPUTUSAN CAF DAN BANDING RESMI
Mari kita mundur sejenak dan merangkum kembali seluruh kejadian ini.
Setelah Senegal meninggalkan lapangan pada final Piala Afrika melawan Maroko, CAF secara resmi mengumumkan keputusan untuk membatalkan hasil pertandingan dan memberikan Piala Afrika kepada Maroko dengan kemenangan 3-0 secara walkover atas tim Senegal.
Setelah itu, FSF (Federasi Sepak Bola Senegal) memutuskan untuk mengajukan banding ke CAS terhadap keputusan CAF yang memberikan kemenangan 3-0 dan trofi secara otomatis kepada Maroko.
Namun, sambil menunggu putusan TAS, Senegal ingin memperjelas dan menegaskan kembali tim mana yang merupakan juara Afrika di lapangan melalui sebuah tindakan yang bermakna.