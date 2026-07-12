Getty Images Sport
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Senegal memecat pelatih kepala Pape Thiaw setelah penampilan mengecewakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026
Kegagalan di Piala Dunia berujung pada pemecatan
FSF mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan di balik langkah tersebut, dengan menyatakan: "Setelah mengevaluasi secara menyeluruh hasil pertandingan dan prospek tim nasional, Komite Eksekutif menilai perlu untuk memulai prosedur ini demi kepentingan terbaik sepak bola Senegal." Federasi tersebut mengonfirmasi bahwa presiden Abdoulaye Fall akan menggelar konferensi pers pada hari Senin untuk menjelaskan lebih lanjut "alasan di balik keputusan ini" dan "membahas masa depan" tim nasional.
- Getty Images Sport
Kegagalan di menit-menit akhir saat melawan Belgia menentukan nasib Thiaw
Momen penentu kejatuhan Thiaw terjadi dalam laga dramatis babak 32 besar melawan Belgia. Senegal tampaknya akan melaju mulus ke babak berikutnya, dengan keunggulan telak 2-0 hingga menit ke-86. Namun, keruntuhan pertahanan yang parah membuat mereka kebobolan dua gol di detik-detik terakhir waktu normal, sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti pada babak perpanjangan waktu.
Secara keseluruhan, turnamen ini sangat mengecewakan bagi tim asal Afrika Barat tersebut, yang hanya lolos ke babak gugur dengan selisih tipis. Setelah menderita kekalahan dari Prancis dan Norwegia di babak penyisihan grup, Senegal berhasil lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik hanya setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Irak. Kurangnya stabilitas sepanjang kompetisi akhirnya memaksa FSF mengambil tindakan.
Masa jabatan yang diwarnai kontroversi
Masa kepemimpinan Thiaw tidak luput dari berita-berita aneh, terutama selama Piala Afrika pada Januari lalu. Meskipun Senegal awalnya merayakan kemenangan di final, Thiaw memicu kontroversi dengan memerintahkan para pemainnya meninggalkan lapangan saat Maroko mendapat penalti di masa tambahan waktu, yang kemudian gagal dieksekusi oleh Brahim Diaz. Penundaan selama 17 menit yang terjadi setelahnya membayangi turnamen tersebut, dan meskipun Pape Gueye akhirnya mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu, Maroko dinyatakan sebagai pemenang oleh komite banding dua bulan kemudian.
Insiden ini, bersama dengan perselisihan hukum yang terjadi setelahnya terkait hasil final Piala Afrika, menciptakan suasana ketidakstabilan di lingkungan tim nasional. Ketegangan di balik layar semakin terungkap ketika Gueye mengumumkan, setelah Senegal tersingkir dari Piala Dunia, bahwa ia akan “beristirahat” dari membela negaranya selama manajemen saat ini masih memegang kendali.
- Getty Images Sport
Gesekan internal dan sengketa kontrak
Terlepas dari hasil di lapangan, hubungan Thiaw dengan FSF tampak tegang selama beberapa bulan. Pada bulan Mei, beredar kabar bahwa sang pelatih menolak naik pesawat ke Amerika Serikat untuk persiapan Piala Dunia karena kontraknya telah berakhir pada bulan Februari. FSF terpaksa mengeluarkan pernyataan saat itu untuk "secara tegas" membantah laporan-laporan tersebut, namun spekulasi mengenai masa depannya dalam jangka panjang tak pernah benar-benar mereda.
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