Senegal memecat pelatih kepala Pape Thiaw setelah penampilan mengecewakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026

Momen penentu kejatuhan Thiaw terjadi dalam laga dramatis babak 32 besar melawan Belgia. Senegal tampaknya akan melaju mulus ke babak berikutnya, dengan keunggulan telak 2-0 hingga menit ke-86. Namun, keruntuhan pertahanan yang parah membuat mereka kebobolan dua gol di detik-detik terakhir waktu normal, sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti pada babak perpanjangan waktu.

Secara keseluruhan, turnamen ini sangat mengecewakan bagi tim asal Afrika Barat tersebut, yang hanya lolos ke babak gugur dengan selisih tipis. Setelah menderita kekalahan dari Prancis dan Norwegia di babak penyisihan grup, Senegal berhasil lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik hanya setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Irak. Kurangnya stabilitas sepanjang kompetisi akhirnya memaksa FSF mengambil tindakan.