Mbappe sudah lama dikaitkan dengan klub-klub terbesar di dunia, tetapi Barry merasa akan menjadi kesempatan yang terlewatkan jika penyerang tersebut tak pernah meramaikan kompetisi Inggris. Barry berpendapat bahwa Liga Premier tetap menjadi ujian sejati bagi talenta-talenta elit dunia, dengan mengutip fakta bahwa beberapa pemain terhebat sepanjang masa tak pernah pindah ke Inggris.

Berbicara mengenai kemungkinan kepindahan tersebut, Barry mengatakan kepada Lyllo Casino: "Sungguh disayangkan ketika pemain kelas dunia seperti Mbappe belum pernah bermain di Liga Premier. Kami pasti sangat senang melihat Messi di sini, tapi itu tidak akan terjadi. Kami tidak ingin karier Mbappe berlalu tanpa ia menguji kemampuannya di liga tersulit di dunia." Saat ini, pemain asal Prancis itu sedang menunjukkan kualitasnya di panggung global, setelah baru-baru ini dengan tenang mencetak gol penalti yang membawa Prancis ke perempat final Piala Dunia.