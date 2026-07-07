Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Senang sekali melihatnya mengenakan seragam City’ - Kylian Mbappé didesak untuk menempuh jalur yang tak pernah dilalui Lionel Messi & merangkul petualangan di Liga Premier di Manchester
Tantangan Liga Premier
Mbappe sudah lama dikaitkan dengan klub-klub terbesar di dunia, tetapi Barry merasa akan menjadi kesempatan yang terlewatkan jika penyerang tersebut tak pernah meramaikan kompetisi Inggris. Barry berpendapat bahwa Liga Premier tetap menjadi ujian sejati bagi talenta-talenta elit dunia, dengan mengutip fakta bahwa beberapa pemain terhebat sepanjang masa tak pernah pindah ke Inggris.
Berbicara mengenai kemungkinan kepindahan tersebut, Barry mengatakan kepada Lyllo Casino: "Sungguh disayangkan ketika pemain kelas dunia seperti Mbappe belum pernah bermain di Liga Premier. Kami pasti sangat senang melihat Messi di sini, tapi itu tidak akan terjadi. Kami tidak ingin karier Mbappe berlalu tanpa ia menguji kemampuannya di liga tersulit di dunia." Saat ini, pemain asal Prancis itu sedang menunjukkan kualitasnya di panggung global, setelah baru-baru ini dengan tenang mencetak gol penalti yang membawa Prancis ke perempat final Piala Dunia.
- Getty Images
Kota yang berada di garis depan
Jika Mbappé memutuskan untuk pindah ke Inggris, hanya ada satu tujuan yang menurut Barry benar-benar "siap" untuk memfasilitasi transfer berskala besar tersebut. Kekuatan finansial dan kesuksesan berkelanjutan Manchester City menjadikan mereka kandidat terdepan yang wajar bagi pemain sekelas Mbappé, terutama karena mereka berupaya mempertahankan dominasi mereka di puncak sepak bola Eropa.
"Manchester City selalu siap merekrut pemain terbaik di dunia. Jika Mbappe ingin mencoba bermain di Liga Premier, saya yakin mereka akan berada di garis depan. Saya sangat ingin melihatnya mengenakan seragam City," tambah Barry.
Perdebatan seputar kehebatan Mbappe terus memanas, dengan para pakar seperti Jamie Carragher berpendapat bahwa penampilannya yang fantastis di Piala Dunia bisa membuatnya mengungguli pemain sekelas Harry Kane dalam perebutan Ballon d’Or.
Pencarian pengganti Rodri
Meskipun prospek merekrut Mbappé masih sekadar impian bagi banyak penggemar City, klub ini tetap aktif dalam mendatangkan talenta untuk kebutuhan saat ini. Juara Liga Premier tersebut telah secara resmi mengumumkan bahwa Manchester City dan Nottingham Forest telah mencapai kesepakatan terkait transfer gelandang berusia 23 tahun, Elliot Anderson. Mantan pemain Forest ini saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris di Piala Dunia, namun telah menyelesaikan tes medisnya di luar negeri.
Barry yakin Anderson memiliki profil yang tepat untuk pada akhirnya memainkan peran penting di Etihad, bahkan menyarankan bahwa ia bisa menjadi penerus jangka panjang bagi Rodri. "Jika Rodri tetap bertahan, kedatangan Elliot Anderson akan menjadi kejutan," kata Barry. "Mereka adalah pemain yang sangat mirip; keunggulan utama mereka terletak pada permainan tanpa bola, menekan lawan, memotong serangan lawan, dan memulai serangan. Jika Rodri hengkang, dia akan sangat sulit digantikan, tetapi Elliot Anderson memiliki kemampuan untuk melakukannya."
- Getty Images Sport
Tekanan akibat langkah yang menjadi sorotan
Langkah ini menandai lompatan signifikan bagi Anderson, yang tampil gemilang selama berkarier di City Ground. Dengan nilai transfer yang cukup besar, sorotan akan tertuju pada pemain muda asal Inggris ini untuk melihat apakah ia mampu beradaptasi dengan sistem permainan Enzo Maresca yang menuntut. Namun, Barry yakin bahwa karakter sang gelandang akan memungkinkannya bersinar meskipun tak terhindarkan akan dibandingkan dengan rekan setimnya yang berkelas dunia.
"Pindah ke Manchester City kemungkinan besar akan membawa permainannya ke level berikutnya," jelas Barry. "Rodri sudah berada di level teratas jauh lebih lama, jadi Elliot harus meningkatkan permainannya untuk sepenuhnya menggantikannya. Biaya transfer memang menambah tekanan, tapi itu bukan kesalahan sang pemain. Begitu dia berada di lapangan, Anderson tidak akan memikirkan statusnya sebagai pemain seharga £100 juta; dia hanya akan melakukan tugasnya seperti yang dilakukannya di Nottingham Forest. Dia tampak tenang, jadi saya rasa hal itu tidak akan terlalu memengaruhinya."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami