"Senang rasanya bisa kembali!" - Cristiano Ronaldo menandai kembalinya dari cedera dengan mencetak dua gol saat Al-Nassr semakin mendekati gelar juara Liga Pro Saudi

Ronaldo memastikan penampilan ke-100-nya yang bersejarah di Liga Pro Saudi menjadi momen yang tak terlupakan. Setelah absen sebentar akibat cedera otot paha belakang yang membuatnya tidak bisa bermain dalam tiga pertandingan liga terakhir, pemain berusia 41 tahun itu kembali ke susunan pemain inti dengan semangat yang sama yang telah menjadi ciri khas kariernya, mencetak dua gol di babak kedua untuk mematahkan perlawanan Al-Najma.

Statistik terus membuktikan bahwa usia bukanlah halangan bagi mantan pemain Real Madrid dan Manchester United ini. Ronaldo kini telah mengoleksi 97 gol dalam 100 pertandingan liga pertamanya di Arab Saudi, 39 gol lebih banyak daripada rival terdekatnya, Abderrazzaq Hamed-Allah, yang berhasil mencetak gol dalam rentang waktu yang sama. Dengan delapan tembakan dan empat peluang emas yang diciptakannya, Ronaldo benar-benar tampil sebagai pemain penentu yang dibutuhkan Al-Nassr untuk perebutan gelar juara.