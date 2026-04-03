"Senang rasanya bisa kembali!" - Cristiano Ronaldo menandai kembalinya dari cedera dengan mencetak dua gol saat Al-Nassr semakin mendekati gelar juara Liga Pro Saudi
Seratus tahun prestasi gemilang bagi CR7
Ronaldo memastikan penampilan ke-100-nya yang bersejarah di Liga Pro Saudi menjadi momen yang tak terlupakan. Setelah absen sebentar akibat cedera otot paha belakang yang membuatnya tidak bisa bermain dalam tiga pertandingan liga terakhir, pemain berusia 41 tahun itu kembali ke susunan pemain inti dengan semangat yang sama yang telah menjadi ciri khas kariernya, mencetak dua gol di babak kedua untuk mematahkan perlawanan Al-Najma.
Statistik terus membuktikan bahwa usia bukanlah halangan bagi mantan pemain Real Madrid dan Manchester United ini. Ronaldo kini telah mengoleksi 97 gol dalam 100 pertandingan liga pertamanya di Arab Saudi, 39 gol lebih banyak daripada rival terdekatnya, Abderrazzaq Hamed-Allah, yang berhasil mencetak gol dalam rentang waktu yang sama. Dengan delapan tembakan dan empat peluang emas yang diciptakannya, Ronaldo benar-benar tampil sebagai pemain penentu yang dibutuhkan Al-Nassr untuk perebutan gelar juara.
Ronaldo merayakan kembalinya dirinya di media sosial
Setelah pertandingan, penyerang legendaris itu mengungkapkan kegembiraannya di Instagram dengan menulis kepada para pengikutnya: "Senang rasanya bisa kembali! Kita maju bersama!" Pesan dari bintang asal Portugal itu mencerminkan rasa puasnya atas kembalinya ia ke lapangan setelah absen karena cedera. Kemenangan di Al-Awwal Park memberikan tekanan besar kepada rival mereka, Al-Hilal, yang kini tertinggal enam poin menjelang laga melawan Al-Taawon.
Kejadian menegangkan di awal pertandingan dan penampilan gemilang Mane
Terlepas dari skor akhir, Al-Nassr tidak sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan pada babak pertama. Mereka terkejut pada menit ke-44 ketika Felippe Cardoso menunjukkan kekuatan yang mengesankan untuk menahan para bek sebelum memberikan umpan kepada Rakan Al Tulayhi, yang melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan kiper. Itu adalah kelengahan sesaat dalam babak yang sebetulnya didominasi oleh tim asuhan Jorge Jesus, namun mereka merespons dengan ketajaman yang harus dimiliki oleh sang juara.
Kebangkitan itu dimulai bahkan sebelum peluit babak pertama berbunyi. Abdullah Al Hamddan menyamakan kedudukan dengan menyelinap ke tiang jauh untuk menyambar umpan sundulan Abdulelah Al Amri dari umpan silang Marcelo Brozovic. Kemudian, pada menit kesembilan tambahan waktu, Sadio Mane menjadi bintang utama. Penyerang asal Senegal itu melakukan aksi solo yang memukau, melewati tiga pemain bertahan sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut kanan atas gawang untuk membawa Al-Nassr memimpin saat jeda.
Ronaldo mengambil alih kendali setelah jeda
Al-Najma kembali mengancam untuk merusak pesta di awal babak kedua ketika Cardoso mencetak gol sendiri, melepaskan tendangan melengkung yang akurat ke sudut gawang setelah menerima umpan tarik dari David Tijanic. Namun, kedudukan imbang itu hanya bertahan hingga Ronaldo turun tangan. Ketika Abdullah Al Hawsawi dijatuhi hukuman penalti akibat handball di dalam kotak penalti, kapten Al-Nassr itu tidak melakukan kesalahan dari titik penalti untuk mengembalikan keunggulan timnya.
Gol kedua Ronaldo pada malam itu di menit ke-73 merupakan penyelesaian klasik seorang penyerang oportunis. Menerima umpan silang rendah dari Nawaf Bu Washl dengan sentuhan pertama yang halus, ia melepaskan tembakan dari jarak dekat. Meskipun asisten wasit awalnya mengangkat bendera tanda offside, tinjauan VAR yang panjang akhirnya memastikan gol tersebut sah, yang disambut sorak-sorai penonton tuan rumah. Mane kemudian menambah keunggulan pada menit ke-95, menyambar umpan silang dari Salem Al Najdi untuk mengunci kemenangan 5-2.