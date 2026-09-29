Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

'Semuanya sudah jelas' - presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa ia telah berdamai dengan CEO Atletico Madrid setelah perselisihan transfer pada musim panas

Barcelona
Atletico Madrid
LaLiga
J. Alvarez

Presiden Barcelona Joan Laporta mengonfirmasi bahwa ia telah resmi berdamai dengan CEO Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin setelah periode gesekan institusional yang intens. Hubungan antara dua raksasa Spanyol itu memburuk secara signifikan selama bursa transfer musim panas, terutama karena ketertarikan vokal klub Catalan tersebut untuk merekrut striker Julian Alvarez.

  • Rekonsiliasi publik di Kopenhagen

    Ketegangan yang telah berlangsung lama antara Barcelona dan Atletico Madrid tampaknya telah mencapai penyelesaian damai dalam Sidang Umum ke-33 European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen. Acara itu menjadi latar bagi pertemuan penting antara Joan Laporta dan Miguel Angel Gil Marin.

    Ketegangan meningkat sepanjang bursa transfer terbaru ketika upaya Barca untuk merekrut Alvarez menimbulkan iritasi besar di Metropolitano, yang memicu ledakan pernyataan publik dari petinggi Atletico terkait perilaku finansial dan strategi pasar Blaugrana.

    Meski sebelumnya sempat terjadi perang kata-kata, Laporta memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan bahwa permusuhan kini sudah menjadi masa lalu. Berbicara kepada media tentang pertemuan tersebut, bos Barcelona itu mengungkapkan bahwa kedua petinggi berbagi momen hangat bersama. Ia mencatat bahwa berakhirnya bursa transfer telah memungkinkan kedua pihak untuk melampaui perbedaan mereka sebelumnya. "Saya dan Gil Marin sudah berpelukan," kata Laporta kepada para wartawan, menandakan bahwa keretakan personal dan profesional yang mendominasi headline musim panas di La Liga akhirnya telah diperbaiki.


  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Meredakan dampak dari polemik Alvarez

    Konflik itu awalnya meletus ketika Gil Marin melancarkan serangkaian serangan verbal terhadap Laporta dan jajaran direksi Barcelona. CEO Atletico itu sangat vokal soal apa yang ia anggap sebagai "sirkus pribadi" terkait cara raksasa Catalan tersebut beroperasi di bursa transfer, khususnya dengan menyoroti upaya mereka untuk membujuk Alvarez meninggalkan ibu kota.

    Pada saat itu, para petinggi Atletico merasa Barcelona bersikap tidak menghormati karena secara terbuka membahas pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain, sementara situasi keuangan mereka sendiri masih berada di bawah pengawasan ketat otoritas La Liga.

    Namun, Laporta kini yakin masa-masa saling serang di depan publik itu sudah berakhir. Menjelaskan pembahasannya dengan petinggi Atletico tersebut, Laporta mengungkapkan kekagumannya kepada sang kolega dan menegaskan bahwa semuanya sudah benar-benar diselesaikan. "Kami bertemu dan berpelukan. Saya yakin kami sudah membereskan semuanya, dan mulai sekarang semuanya jelas. Dia pria yang luar biasa dan saya merasa sangat nyaman dengannya," tambah presiden Barcelona itu.


  • Kembali bergabung dengan keluarga sepak bola Eropa

    Pertemuan di Denmark itu bukan hanya soal perdamaian internal; itu menandai tonggak besar dalam upaya Barcelona memulihkan posisi mereka di komunitas sepak bola Eropa yang lebih luas. Setelah keterlibatan kontroversial mereka dalam proyek Liga Super Eropa, klub tersebut sempat berada dalam semacam pengasingan administratif.

    Sementara Laporta menghadiri sebuah pertemuan di Roma pada akhir 2025 sebagai tamu, kehadirannya di Kopenhagen menegaskan status Barcelona sebagai anggota penuh dengan hak suara yang telah dipulihkan. Reintegrasi ini menjadi tujuan utama Laporta saat ia berupaya memperkuat pengaruh politik klub di seluruh benua.

    Mencairnya hubungan juga meluas ke tokoh-tokoh penting lain di olahraga ini, termasuk mereka yang dulu merupakan pengkritik keras para pembangkang Liga Super. Presiden PSG dan pemimpin EFC, Nasser Al-Khelaifi, secara luar biasa menyambut hangat koleganya dari Barcelona selama jalannya acara. "Selamat datang kembali ke keluarga," kata Al-Khelaifi, seraya secara terbuka mengakui kembalinya raksasa Spanyol itu ke dalam kelompok tersebut.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-C1-DRAWAFP

    Memperkuat hubungan dengan kepemimpinan UEFA

    Di luar interaksinya dengan presiden-presiden klub rival, Laporta juga fokus mempererat hubungannya dengan presiden UEFA Aleksander Ceferin. Relasi keduanya sempat terkenal dingin setelah pengumuman awal Super League pada 2021, yang memicu berbagai pertarungan hukum dan ancaman sanksi disiplin. Namun, dalam setahun terakhir terjadi perubahan yang luar biasa, dengan kedua pihak menemukan titik temu terkait masa depan kompetisi Eropa.


LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET