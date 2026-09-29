'Semuanya sudah jelas' - presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa ia telah berdamai dengan CEO Atletico Madrid setelah perselisihan transfer pada musim panas

Ketegangan yang telah berlangsung lama antara Barcelona dan Atletico Madrid tampaknya telah mencapai penyelesaian damai dalam Sidang Umum ke-33 European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen. Acara itu menjadi latar bagi pertemuan penting antara Joan Laporta dan Miguel Angel Gil Marin.

Ketegangan meningkat sepanjang bursa transfer terbaru ketika upaya Barca untuk merekrut Alvarez menimbulkan iritasi besar di Metropolitano, yang memicu ledakan pernyataan publik dari petinggi Atletico terkait perilaku finansial dan strategi pasar Blaugrana.

Meski sebelumnya sempat terjadi perang kata-kata, Laporta memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan bahwa permusuhan kini sudah menjadi masa lalu. Berbicara kepada media tentang pertemuan tersebut, bos Barcelona itu mengungkapkan bahwa kedua petinggi berbagi momen hangat bersama. Ia mencatat bahwa berakhirnya bursa transfer telah memungkinkan kedua pihak untuk melampaui perbedaan mereka sebelumnya. "Saya dan Gil Marin sudah berpelukan," kata Laporta kepada para wartawan, menandakan bahwa keretakan personal dan profesional yang mendominasi headline musim panas di La Liga akhirnya telah diperbaiki.



