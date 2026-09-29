AFP
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'Semuanya sudah jelas' - presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa ia telah berdamai dengan CEO Atletico Madrid setelah perselisihan transfer pada musim panas
Rekonsiliasi publik di Kopenhagen
Ketegangan yang telah berlangsung lama antara Barcelona dan Atletico Madrid tampaknya telah mencapai penyelesaian damai dalam Sidang Umum ke-33 European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen. Acara itu menjadi latar bagi pertemuan penting antara Joan Laporta dan Miguel Angel Gil Marin.
Ketegangan meningkat sepanjang bursa transfer terbaru ketika upaya Barca untuk merekrut Alvarez menimbulkan iritasi besar di Metropolitano, yang memicu ledakan pernyataan publik dari petinggi Atletico terkait perilaku finansial dan strategi pasar Blaugrana.
Meski sebelumnya sempat terjadi perang kata-kata, Laporta memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan bahwa permusuhan kini sudah menjadi masa lalu. Berbicara kepada media tentang pertemuan tersebut, bos Barcelona itu mengungkapkan bahwa kedua petinggi berbagi momen hangat bersama. Ia mencatat bahwa berakhirnya bursa transfer telah memungkinkan kedua pihak untuk melampaui perbedaan mereka sebelumnya. "Saya dan Gil Marin sudah berpelukan," kata Laporta kepada para wartawan, menandakan bahwa keretakan personal dan profesional yang mendominasi headline musim panas di La Liga akhirnya telah diperbaiki.
- Getty Images Sport
Meredakan dampak dari polemik Alvarez
Konflik itu awalnya meletus ketika Gil Marin melancarkan serangkaian serangan verbal terhadap Laporta dan jajaran direksi Barcelona. CEO Atletico itu sangat vokal soal apa yang ia anggap sebagai "sirkus pribadi" terkait cara raksasa Catalan tersebut beroperasi di bursa transfer, khususnya dengan menyoroti upaya mereka untuk membujuk Alvarez meninggalkan ibu kota.
Pada saat itu, para petinggi Atletico merasa Barcelona bersikap tidak menghormati karena secara terbuka membahas pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain, sementara situasi keuangan mereka sendiri masih berada di bawah pengawasan ketat otoritas La Liga.
Namun, Laporta kini yakin masa-masa saling serang di depan publik itu sudah berakhir. Menjelaskan pembahasannya dengan petinggi Atletico tersebut, Laporta mengungkapkan kekagumannya kepada sang kolega dan menegaskan bahwa semuanya sudah benar-benar diselesaikan. "Kami bertemu dan berpelukan. Saya yakin kami sudah membereskan semuanya, dan mulai sekarang semuanya jelas. Dia pria yang luar biasa dan saya merasa sangat nyaman dengannya," tambah presiden Barcelona itu.
Kembali bergabung dengan keluarga sepak bola Eropa
Pertemuan di Denmark itu bukan hanya soal perdamaian internal; itu menandai tonggak besar dalam upaya Barcelona memulihkan posisi mereka di komunitas sepak bola Eropa yang lebih luas. Setelah keterlibatan kontroversial mereka dalam proyek Liga Super Eropa, klub tersebut sempat berada dalam semacam pengasingan administratif.
Sementara Laporta menghadiri sebuah pertemuan di Roma pada akhir 2025 sebagai tamu, kehadirannya di Kopenhagen menegaskan status Barcelona sebagai anggota penuh dengan hak suara yang telah dipulihkan. Reintegrasi ini menjadi tujuan utama Laporta saat ia berupaya memperkuat pengaruh politik klub di seluruh benua.
Mencairnya hubungan juga meluas ke tokoh-tokoh penting lain di olahraga ini, termasuk mereka yang dulu merupakan pengkritik keras para pembangkang Liga Super. Presiden PSG dan pemimpin EFC, Nasser Al-Khelaifi, secara luar biasa menyambut hangat koleganya dari Barcelona selama jalannya acara. "Selamat datang kembali ke keluarga," kata Al-Khelaifi, seraya secara terbuka mengakui kembalinya raksasa Spanyol itu ke dalam kelompok tersebut.
- AFP
Memperkuat hubungan dengan kepemimpinan UEFA
Di luar interaksinya dengan presiden-presiden klub rival, Laporta juga fokus mempererat hubungannya dengan presiden UEFA Aleksander Ceferin. Relasi keduanya sempat terkenal dingin setelah pengumuman awal Super League pada 2021, yang memicu berbagai pertarungan hukum dan ancaman sanksi disiplin. Namun, dalam setahun terakhir terjadi perubahan yang luar biasa, dengan kedua pihak menemukan titik temu terkait masa depan kompetisi Eropa.
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