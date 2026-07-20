"Semuanya sudah ditakdirkan" - Ferran Torres menegaskan, "Tuhan memberi kepada mereka yang pantas mendapatkannya," saat Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia

Saat berbicara kepada media Spanyol setelah kemenangan yang penuh emosi itu, mantan penyerang Manchester City tersebut menyampaikan refleksi yang sangat menyentuh hati mengenai kontribusinya yang menentukan kemenangan. Torres berkata: "Gol ini untuk 47 juta orang... Semuanya sudah ditakdirkan, kami harus menang.

"Ketika ada [Lionel] Messi di tim lawan, selalu ada risiko terjadinya 'gempa bumi'. Kami tetap menjadi diri kami sendiri. Ini adalah pembebasan, sangat penting. Tuhan memberi saya kekuatan untuk terus berjuang dan, pada akhirnya, Tuhan memberi kepada mereka yang pantas mendapatkannya."