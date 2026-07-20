getty
Diterjemahkan oleh
"Semuanya sudah ditakdirkan" - Ferran Torres menegaskan, "Tuhan memberi kepada mereka yang pantas mendapatkannya," saat Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia
Torres mencetak gol penentu kemenangan
Sebuah gol dramatis di babak perpanjangan waktu memastikan pasukan Luis de la Fuente naik ke puncak sepak bola dunia setelah mematahkan perlawanan gigih Argentina di New York. Masuk sebagai pemain pengganti, Torres menjadi pahlawan kemenangan pada menit ke-106 dengan melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang, berkat umpan sundulan akurat dari Nico Williams. Kemenangan bersejarah ini mengamankan trofi yang didambakan dan menegaskan dominasi mutlak Spanyol, yang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka yang sensasional menjadi 38 pertandingan.
- ZUMA Press Wire
Pencetak gol penentu kemenangan mengungkapkan perasaannya
Saat berbicara kepada media Spanyol setelah kemenangan yang penuh emosi itu, mantan penyerang Manchester City tersebut menyampaikan refleksi yang sangat menyentuh hati mengenai kontribusinya yang menentukan kemenangan. Torres berkata: "Gol ini untuk 47 juta orang... Semuanya sudah ditakdirkan, kami harus menang.
"Ketika ada [Lionel] Messi di tim lawan, selalu ada risiko terjadinya 'gempa bumi'. Kami tetap menjadi diri kami sendiri. Ini adalah pembebasan, sangat penting. Tuhan memberi saya kekuatan untuk terus berjuang dan, pada akhirnya, Tuhan memberi kepada mereka yang pantas mendapatkannya."
Bintang-bintang Spanyol menyapu bersih penghargaan
Gol bersejarah ini membuat pemain sayap Barcelona tersebut mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pemain cadangan kedua sepanjang sejarah yang mencetak gol penentu kemenangan di final Piala Dunia, menyamai prestasi Mario Götze dari Jerman pada tahun 2014. Selain mengangkat trofi ikonik tersebut, La Roja juga menyapu bersih seluruh penghargaan individu turnamen berkat penampilan luar biasa mereka sepanjang kompetisi. Pau Cubarsi dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, Unai Simon meraih Sarung Tangan Emas, dan jenderal lini tengah Rodri pantas meraih Bola Emas.
- Brazil Photo Press
Mempertahankan supremasi sepak bola dunia
Generasi emas baru ini kini harus mempertahankan standar tinggi mereka saat para pemain kembali ke kompetisi domestik menjelang jeda internasional berikutnya. Setelah membuktikan diri sebagai tolok ukur tertinggi dalam sepak bola dunia, La Roja niscaya akan menjadi target utama bagi setiap lawan yang bertekad mengalahkan tim asuhan De la Fuente.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami