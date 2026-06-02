Terlepas dari hasilnya, tak banyak yang bisa dirayakan di Oak Brook Golf Hotel. Suasana menjadi suram akibat panas terik dan perselisihan internal, sementara Vogts berjuang keras untuk mengendalikan skuadnya yang sering kali sulit diatur. Inti dari perselisihan tersebut adalah para istri pemain—atau lebih tepatnya, peran dan hak istimewa mereka.

Di bawah judul "Itu selalu tentang istri para pemain", Andreas Möller kemudian menulis dalam kolomnya untuk Die Zeit: "Ada banyak konflik di dalam tim. Suasana sangat buruk. Tidak ada bandingannya dengan Piala Dunia 1990. Saat itu, semuanya berjalan lancar." Pada tahun 1994, "beberapa pemain ingin istri mereka terlibat dalam segala hal. Kami membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele saat itu."

Perselisihan itu sudah memanas bahkan sebelum skuad tiba: Stefan Effenberg ingin membawa keluarganya ke pesta penyambutan, sebuah ide yang ditolak mentah-mentah oleh pemain lain. Istri Bodo Illgner, Bianca, kemudian secara terbuka menuntut makanan dan penginapan gratis di hotel tim, membuat Thomas Helmer kesal dan berkata, "Bodo adalah nomor satu, bukan istrinya. Dia harus menerima itu sekali dan untuk selamanya." Kapten Lothar Matthäus seperti biasa blak-blakan: "Saya tidak peduli apa yang dikatakan istri seorang pemain."

Pada akhirnya, istri dan anak-anak ditampung di Drake Hotel yang terletak di dekat sana, meskipun Lolita Matthäus—dari semua orang—kadang-kadang melanggar aturan tersebut. Saat ini, pertanyaan apakah pasangan pemain boleh menginap di hotel tim dianggap sudah selesai. Namun demikian, pelatih nasional Julian Nagelsmann berencana mengizinkan mereka menginap di hari-hari setelah pertandingan pada Piala Dunia mendatang.