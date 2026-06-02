Sepanjang sejarah, markas tim sering kali menjadi simbol keberuntungannya di turnamen-turnamen besar. "Spirit of Spiez" mengantarkan tim DFB meraih gelar pertamanya pada tahun 1954, sementara pesona santai Campo Bahia pada tahun 2014 membantu mengamankan bintang keempat di tanah Brasil. Sebaliknya, bekas sanatorium Uni Soviet di Watutinki, Rusia, pada tahun 2018 dan Zulal Wellness Resort di Qatar pada tahun 2022—keduanya merupakan tempat terpencil—justru memberikan efek sebaliknya.
"Semuanya selalu berpusat pada istri-istri para pemain": Ketika tim nasional Jerman terpecah belah pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat
Kali ini, delegasi DFB menginap di The Graylyn Estate di Winston-Salem, North Carolina—sekitar setengah jalan antara New York dan Miami, atau, seperti yang mungkin dikatakan sebagian orang, di tengah-tengah daerah terpencil. Namun, secara visual, hotel ini sangat mengesankan: bangunannya dirancang menyerupai kastil abad pertengahan.
Pembawa acara TV Laura Wontorra mengunjungi lokasi tersebut sebelumnya untuk sebuah serial dokumenter dan merasa kurang terkesan. "Saya akan menaruh tanda tanya di belakang itu. Ini adalah pilihan akomodasi yang menarik," katanya kemudian dalam sebuah acara media Magenta. "Saya pikir Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik dan tetap fokus di sana, tetapi sama sekali tidak ada aktivitas di sekitarnya."
Selama Piala Dunia 1994, rombongan DFB bermarkas di pinggiran Chicago.
Markas ini sangat berbeda dengan markas DFB pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat—turnamen satu-satunya yang digelar di sana hingga saat ini—sebuah periode yang dikenang sebagai titik terendah dalam sejarah sepak bola Jerman. Kampanye tersebut ternoda oleh gestur jari tengah Stefan Effenberg dan kegagalan mengejutkan di babak perempat final melawan Bulgaria. Tim tersebut menginap di Golfhotel Oak Brook dekat Chicago.
Pelatih nasional Berti Vogts sudah berada di bawah tekanan besar sebelum turnamen, sebagian besar dipicu oleh pendahulunya, Franz Beckenbauer, yang—setelah kemenangan Piala Dunia 1990 dan integrasi talenta Jerman Timur—telah menyatakan Jerman "tak terkalahkan untuk tahun-tahun mendatang". Euro 1992, di mana tim DFB kalah dari Denmark yang lolos di menit-menit akhir di final, semakin meningkatkan ekspektasi bahwa mereka kini akan mempertahankan gelar Piala Dunia.
Jerman membuka turnamen 1994 di Soldier Field, Chicago, yang hanya berjarak beberapa menit berkendara dari hotel tim. Meskipun tidak ada pertandingan yang dijadwalkan di stadion tersebut selama Piala Dunia tahun ini, Chicago tetap masuk dalam itinerari Jerman—mungkin karena alasan nostalgia. Pada hari Selasa, skuad tersebut terbang ke Chicago untuk mengikuti pemusatan latihan dan akan menghadapi tuan rumah AS dalam pertandingan pemanasan terakhir di Soldier Field pada hari Sabtu. Pada tahun 1994, Jerman memulai turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Bolivia di tempat yang sama.
Lothar Matthäus: "Saya tidak peduli apa yang dikatakan istri seorang pemain."
Terlepas dari hasilnya, tak banyak yang bisa dirayakan di Oak Brook Golf Hotel. Suasana menjadi suram akibat panas terik dan perselisihan internal, sementara Vogts berjuang keras untuk mengendalikan skuadnya yang sering kali sulit diatur. Inti dari perselisihan tersebut adalah para istri pemain—atau lebih tepatnya, peran dan hak istimewa mereka.
Di bawah judul "Itu selalu tentang istri para pemain", Andreas Möller kemudian menulis dalam kolomnya untuk Die Zeit: "Ada banyak konflik di dalam tim. Suasana sangat buruk. Tidak ada bandingannya dengan Piala Dunia 1990. Saat itu, semuanya berjalan lancar." Pada tahun 1994, "beberapa pemain ingin istri mereka terlibat dalam segala hal. Kami membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele saat itu."
Perselisihan itu sudah memanas bahkan sebelum skuad tiba: Stefan Effenberg ingin membawa keluarganya ke pesta penyambutan, sebuah ide yang ditolak mentah-mentah oleh pemain lain. Istri Bodo Illgner, Bianca, kemudian secara terbuka menuntut makanan dan penginapan gratis di hotel tim, membuat Thomas Helmer kesal dan berkata, "Bodo adalah nomor satu, bukan istrinya. Dia harus menerima itu sekali dan untuk selamanya." Kapten Lothar Matthäus seperti biasa blak-blakan: "Saya tidak peduli apa yang dikatakan istri seorang pemain."
Pada akhirnya, istri dan anak-anak ditampung di Drake Hotel yang terletak di dekat sana, meskipun Lolita Matthäus—dari semua orang—kadang-kadang melanggar aturan tersebut. Saat ini, pertanyaan apakah pasangan pemain boleh menginap di hotel tim dianggap sudah selesai. Namun demikian, pelatih nasional Julian Nagelsmann berencana mengizinkan mereka menginap di hari-hari setelah pertandingan pada Piala Dunia mendatang.
Setelah kepergian Effenberg, sebuah turnamen golf menimbulkan kehebohan.
Pada tahun 1994, Jerman bermain imbang 1–1 dengan Spanyol dalam pertandingan grup kedua mereka dan, setelah menang 3–2 atas Korea Selatan, lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Para pemain kemudian menggambarkan pertandingan di Dallas, yang berlangsung dalam suhu sekitar 40 derajat, sebagai pertandingan yang sayangnya terhalangi—hanya dalam arti kiasan. Pertandingan tersebut terhalangi oleh kesalahan penilaian Stefan Effenberg yang terkenal itu.
Setelah penampilan yang kurang memuaskan, Vogts menggantikannya di pertengahan babak kedua. Para penggemar Jerman menyambut kepergian "The Tiger" dengan sorakan ejekan, di mana ia tampaknya memberikan jari tengah kepada mereka, menurut beberapa saksi mata. Tidak pernah ada bukti video atau foto insiden tersebut yang muncul. Meskipun beberapa pemain senior, termasuk Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus, dan Illgner, mendukung Effenberg, Vogts dan Presiden DFB Egidius Braun memutuskan untuk mencoretnya dari skuad.
Effenberg memanfaatkan kesempatan ini untuk memperpanjang masa tinggalnya di Amerika Serikat bersama keluarganya. Namun, hotel tim di Oak Brook sama sekali tidak tenang: pada malam sebelum pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, sebuah turnamen golf yang diikuti 1.000 orang digelar di properti tersebut, setiap peserta didampingi rombongan masing-masing. Meskipun ada gangguan tersebut, tim DFB tetap berhasil mengalahkan Belgia di babak 16 besar, namun kemudian tersingkir secara mengejutkan oleh Bulgaria di perempat final—perjalanan gila-gilaan mereka di AS pun berakhir lebih awal.