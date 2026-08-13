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"Semuanya sedang bergembira!" - Bintang Borussia Dortmund Felix Nmecha bereaksi saat Jurgen Klopp mengambil alih tim nasional Jerman
Klopp membuka era baru Jerman
Klopp secara resmi telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional Jerman, memicu kegembiraan luas di jagat sepakbola. Manajer legendaris itu mengambil alih saat Jerman ingin membuka era baru yang sukses.
Kedatangan pria 59 tahun itu secara alami memunculkan banyak pembahasan, terutama di Dortmund, tempat ia membangun reputasi globalnya sebagai pelatih dengan memenangi gelar Bundesliga secara beruntun pada 2011 dan 2012. Klopp sedang bersiap untuk menjalani comeback yang sangat dinantikan ke pinggir lapangan, dan prospek bermain di bawah arahannya membuat banyak pemain internasional Jerman sangat termotivasi untuk laga-laga mendatang.
- Getty Images Sport
"Semua sedang bersemangat tinggi"
Nmecha mengungkapkan perasaannya dengan jelas ketika ditanya soal prospek bekerja di bawah pelatih legendaris asal Jerman itu. Ia meyakini seluruh skuad juga memiliki antusiasme yang sama untuk era baru ini.
"Ya. Saya rasa semua orang sedang bersemangat," aku Nmecha. "Semua orang benar-benar menantikan untuk bekerja dengannya, dengan pelatih itu. Jelas itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan sesuatu yang saya nantikan."
Bertemu bos baru
Terlepas dari antusiasme yang meluas, Nmecha mengakui bahwa ia belum mendapat perkenalan resmi dengan manajer baru tim nasional. Pemain berusia 25 tahun itu dengan sabar menunggu kesempatannya untuk terhubung dengan Klopp.
"Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tidak," aku Nmecha saat ditanya apakah mereka pernah berpapasan. Saat ditanya apakah ia sudah bertanya kepada rekan-rekan setimnya di Dortmund tentang Klopp, ia berkata: "Belum. Saya baru berada di sini beberapa hari. Saya belum benar-benar punya kesempatan untuk itu, tetapi saya akan melakukannya. Ya, tentu saja."
- Getty Images
Awal yang menantang pada September
Klopp akan secara resmi memulai masa jabatannya sebagai pelatih Jerman pada 24 September dalam laga berat UEFA Nations League melawan Belanda. Jeda internasional itu akan menampilkan empat pertandingan sengit, dengan duel melawan Serbia dan Yunani juga sudah menanti dalam waktu dekat.
Setelah ujian awal tersebut, Klopp akan segera mengalihkan fokusnya untuk mengamankan tiket ke Euro 2028. Kampanye krusial itu akan dimulai pada Maret 2027, dengan undian kualifikasi dijadwalkan berlangsung di Belfast pada 6 Desember.
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