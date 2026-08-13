Klopp secara resmi telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional Jerman, memicu kegembiraan luas di jagat sepakbola. Manajer legendaris itu mengambil alih saat Jerman ingin membuka era baru yang sukses.

Kedatangan pria 59 tahun itu secara alami memunculkan banyak pembahasan, terutama di Dortmund, tempat ia membangun reputasi globalnya sebagai pelatih dengan memenangi gelar Bundesliga secara beruntun pada 2011 dan 2012. Klopp sedang bersiap untuk menjalani comeback yang sangat dinantikan ke pinggir lapangan, dan prospek bermain di bawah arahannya membuat banyak pemain internasional Jerman sangat termotivasi untuk laga-laga mendatang.