AFP
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'Semuanya demi mencapai titik ini!' - Ruben Amorim mengungkap bagaimana 'beban' Man Utd mempersiapkannya untuk tantangan AC Milan
Amorim menyambut tekanan di San Siro
Pelatih asal Portugal itu mengambil alih kendali di San Siro pada musim panas ini setelah sempat menangani di Old Trafford dan menjalani periode yang sangat sukses bersama Sporting CP, di mana ia meraih dua gelar liga. Setelah tumbuh sebagai pendukung AC Milan, Amorim kini menavigasi seperangkat ekspektasi baru di Italia.
Milan saat ini berada di peringkat kelima Serie A dengan 11 poin, tertinggal hanya dua poin dari tiga tim teratas liga. Pelatih baru itu beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan barunya, sembari membandingkan basis penggemar Italia yang penuh gairah dengan kultur sepakbola di Portugal, negara asalnya.
- Getty Images Sport
Bobot ekspektasi global
Berbicara kepada DAZN, Amorim menjelaskan bagaimana waktunya di Premier League membekalinya untuk perannya saat ini. Ia mencatat bahwa sorotan besar di Manchester secara langsung membentuk pendekatannya terhadap kehidupan di Milan.
"Pengalaman yang kami bangun di klub-klub lain membantu kami menghadapi setiap tantangan, atau tantangan baru," kata Amorim. "Di sini lebih mirip dengan Portugal. Ini jenis tekanan yang berbeda, karena orang-orang di luar klub merasakan tim ini dengan sangat penuh gairah. Itu mirip dengan Portugal, dan saya terbiasa hidup seperti itu."
Ia menambahkan: "Di Inggris sedikit berbeda, tentu saja. Manchester United adalah klub global seperti Milan, jadi setiap hal yang Anda lakukan memiliki bobot, dan itu membantu saya untuk mencoba membawa diri saya dengan cara terbaik di sini, di Milan. Di kepala saya, semua yang saya alami dalam karier saya adalah untuk mencapai titik ini, di klub yang sangat istimewa ini, agar siap membantunya."
Membangun skuad Rossoneri yang seimbang
Bagian dari tugas Amorim adalah mengintegrasikan para rekrutan baru pada musim panas, termasuk pemenang Liga Champions Goncalo Ramos. Penyerang itu belum menemukan ritme mencetak gol yang konsisten, tetapi sang manajer dengan cepat menepis kekhawatiran apa pun terkait etos kerja maupun kontribusi keseluruhannya.
"Saya tidak akan mengatakan Ramos harus lebih sedikit berlari. Saya tidak akan pernah mengatakan itu tentang seorang pemain," tegas Amorim. "Pertama-tama, hal terpenting adalah kami mencetak gol, dan itulah yang paling penting. Saya paham betul bahwa seorang penyerang harus mencetak gol, dan dia akan melakukannya. Dia bekerja keras, dan jika kami mencetak gol, itu juga berkat Goncalo Ramos."
Pelatih Milan itu juga menyoroti fokus ganda klub pada kesuksesan langsung dan pengembangan masa depan di bursa transfer. "Kami mendatangkan pemain yang sudah jadi seperti Ramos, yang sudah menjadi pemenang Liga Champions, tetapi kami juga ingin mendatangkan talenta seperti [Diego] Moreira, misalnya," jelasnya. "Saya sangat senang berada di sini, dan saya merasakan tanggung jawab besar untuk membantu klub ini kembali ke tempat yang semestinya."
- Buzzi
Jadwal musim dingin yang melelahkan menanti
Milan kembali beraksi di kompetisi domestik melawan Sassuolo, memulai rangkaian jadwal berat di berbagai ajang. Skuad Amorim menghadapi periode berat dengan sembilan pertandingan dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk tiga laga penting di Liga Europa.
Mengelola beban kerja pemain dan mengintegrasikan bintang-bintang yang sudah mapan serta talenta-talenta yang tengah muncul akan sangat penting dalam periode ini. Menemukan konsistensi dalam beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah AC Milan bisa memangkas jarak di papan atas Serie A dan mempertahankan laju panjang di Eropa.
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