Berbicara kepada DAZN, Amorim menjelaskan bagaimana waktunya di Premier League membekalinya untuk perannya saat ini. Ia mencatat bahwa sorotan besar di Manchester secara langsung membentuk pendekatannya terhadap kehidupan di Milan.

"Pengalaman yang kami bangun di klub-klub lain membantu kami menghadapi setiap tantangan, atau tantangan baru," kata Amorim. "Di sini lebih mirip dengan Portugal. Ini jenis tekanan yang berbeda, karena orang-orang di luar klub merasakan tim ini dengan sangat penuh gairah. Itu mirip dengan Portugal, dan saya terbiasa hidup seperti itu."

Ia menambahkan: "Di Inggris sedikit berbeda, tentu saja. Manchester United adalah klub global seperti Milan, jadi setiap hal yang Anda lakukan memiliki bobot, dan itu membantu saya untuk mencoba membawa diri saya dengan cara terbaik di sini, di Milan. Di kepala saya, semua yang saya alami dalam karier saya adalah untuk mencapai titik ini, di klub yang sangat istimewa ini, agar siap membantunya."



