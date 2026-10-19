Berbicara setelah Liverpool baru-baru ini meraih kemenangan atas Brentford setelah sempat tertinggal, pemain muda itu mengesampingkan hal-hal di luar lapangan ketika ditanya tentang masa depannya. "Sejujurnya, sekarang semua itu diurus oleh agen saya," katanya kepada wartawan di Gtech Community Stadium. "Saya rasa semuanya berjalan baik. Saya tidak terlalu yakin. Pada akhirnya, saya membiarkan permainan saya yang berbicara.

"Saya menikmati bermain, dan semua hal itu sebenarnya bukan yang utama dalam pikiran saya. Saya hanya bermain untuk klub ini, dan semoga saya bisa terus tampil baik."

Ketika membahas rotasi besar yang diperlukan dalam skuad papan atas, ia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. "Entah saya tampil sebagai starter atau masuk dari bangku cadangan, mentalitas saya tetap sama," tambah lulusan akademi Chelsea itu. "Saya tahu klub hanya berusaha menjaga saya. Kami memiliki beberapa penyerang terbaik di dunia, jadi bersaing memperebutkan tempat bukan hal mudah.

"Ini semua soal persaingan yang sehat dan pada akhirnya kami semua hanya ingin membantu tim menang. Jadi, berapa pun menit bermain yang kami dapatkan, kami tidak boleh merajuk. Kami hanya harus turun ke lapangan dan menunjukkan kemampuan kami."



