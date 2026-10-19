AFP
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“Semuanya berjalan lancar”: Rio Ngumoha buka suara setelah rumor transfer ke Arsenal, talenta muda Liverpool itu juga mengungkap kabar terbaru soal kontraknya
Bintang muda angkat bicara soal masa depannya di Anfield
Remaja itu mulai mencuri perhatian pada Januari 2025 ketika menjadi pemain termuda Liverpool yang pernah melakoni debut di Piala FA, dalam kemenangan telak atas Accrington Stanley. Sejak saat itu, Ngumoha mengukuhkan statusnya sebagai pemain reguler tim utama di Merseyside. Di bawah arahan pelatih kepala Andoni Iraola, penyerang tersebut telah tampil dalam lima dari tujuh laga liga pertama Liverpool musim ini, serta menjadi starter dalam tiga laga piala melawan Atletico Madrid, LASK, dan Tottenham.
Namun, perkembangan pesatnya tak pelak menarik minat klub-klub besar. Dua klub raksasa Bundesliga, Bayern Munich dan RB Leipzig, memantau situasinya dengan saksama sepanjang musim panas, meski Liverpool dengan tegas menutup peluang kepergiannya menjelang musim 2026-27. Belakangan, sejumlah laporan menyebut Arsenal aktif memantau penyerang tersebut demi memperkuat lini serang mereka.
Meski perhatian dari luar terus meningkat, winger yang dinilai sangat berbakat itu terikat kontrak di Anfield hingga Juni 2028. Alih-alih memikirkan transfer, Ngumoha tampaknya sepenuhnya fokus melanjutkan perkembangannya bersama Liverpool.
- Getty Images Sport
Negosiasi kontrak diserahkan kepada agen
Berbicara setelah Liverpool baru-baru ini meraih kemenangan atas Brentford setelah sempat tertinggal, pemain muda itu mengesampingkan hal-hal di luar lapangan ketika ditanya tentang masa depannya. "Sejujurnya, sekarang semua itu diurus oleh agen saya," katanya kepada wartawan di Gtech Community Stadium. "Saya rasa semuanya berjalan baik. Saya tidak terlalu yakin. Pada akhirnya, saya membiarkan permainan saya yang berbicara.
"Saya menikmati bermain, dan semua hal itu sebenarnya bukan yang utama dalam pikiran saya. Saya hanya bermain untuk klub ini, dan semoga saya bisa terus tampil baik."
Ketika membahas rotasi besar yang diperlukan dalam skuad papan atas, ia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. "Entah saya tampil sebagai starter atau masuk dari bangku cadangan, mentalitas saya tetap sama," tambah lulusan akademi Chelsea itu. "Saya tahu klub hanya berusaha menjaga saya. Kami memiliki beberapa penyerang terbaik di dunia, jadi bersaing memperebutkan tempat bukan hal mudah.
"Ini semua soal persaingan yang sehat dan pada akhirnya kami semua hanya ingin membantu tim menang. Jadi, berapa pun menit bermain yang kami dapatkan, kami tidak boleh merajuk. Kami hanya harus turun ke lapangan dan menunjukkan kemampuan kami."
Menyambut tantangan taktis baru
Setelah kepergian Mohamed Salah dan perekrutan Bradley Barcola serta Victor Munoz pada musim panas, Ngumoha mendapat tugas beralih dari sayap kiri ke kanan. "Saya menikmati tantangan ini, dan bisa bermain di kedua sisi itu penting," jelasnya. "Apakah saya punya posisi favorit? Tidak, sekarang tidak lagi."
"Saya mulai terbiasa bermain di sayap kanan dan menikmatinya. Itu membuat permainan saya sedikit lebih sulit ditebak. Saya bekerja keras di lapangan latihan."
"Andoni ingin saya menghadapi pemain lawan dalam duel satu lawan satu. Dia ingin saya menjadi ancaman. Saat tidak menguasai bola, dia ingin saya membantu tim dengan cara apa pun yang saya bisa. Saya senang bekerja dengannya dan terus berkembang."
Perubahan taktik ini semakin diasah ketika ia baru-baru ini dipanggil ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Liga Negara. "Saat bergabung dengan Inggris, saya bermain di kanan, jadi saya juga belajar banyak di sana," kata pemain remaja itu. "Saya mengamati pemain seperti Anthony Gordon dan Bukayo Saka. Saya menyerap beberapa hal yang mereka sampaikan kepada saya, dan itu sangat membantu."
- Getty Images Sport
Mengukuhkan posisinya di Merseyside
Dengan kontrak yang terjamin dan peran yang semakin menonjol di bawah arahan Iraola, masa depan Ngumoha dalam waktu dekat tetap berada di Anfield. Keberhasilannya beradaptasi di sayap kanan memberi Liverpool fleksibilitas taktik yang penting setelah perombakan besar di lini serang pada musim panas.
Seiring semakin padatnya jadwal kompetisi domestik dan Eropa, kemampuan pemain remaja itu untuk bergantian bermain tanpa mengurangi kontribusinya dalam pertandingan akan sangat penting. Dengan mempertahankan performanya saat ini dan terus belajar dari pelatih klubnya serta rekan-rekan seniornya di level internasional, Ngumoha berada dalam posisi yang kuat untuk menjaga jarak dari peminat seperti Arsenal sembari mengukuhkan diri sebagai salah satu pilar era baru Liverpool.
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