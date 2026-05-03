"Semuanya berjalan dengan sangat lancar" - Michael Carrick menyinggung masa depannya di Man Utd setelah memastikan lolos ke Liga Champions
Memastikan kembalinya ke jajaran teratas Eropa
Manchester United telah memastikan tempat mereka di Liga Champions musim depan setelah meraih kemenangan 3-2 yang penuh perjuangan atas Liverpool asuhan Arne Slot dalam laga Liga Premier pada Minggu. Carrick, yang ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah Ruben Amorim dipecat pada Januari, secara matematis telah memastikan bahwa Setan Merah akan kembali berlaga di ajang teratas Eropa. Gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dari Kobbie Mainoo menandai tonggak penting, yang berarti tim ini kini telah meraih 10 kemenangan, dua kali seri, dan hanya kalah dua kali dari 14 pertandingan Liga Premier di bawah bimbingan Carrick. Namun, terlepas dari perubahan yang mengejutkan ini, pejabat klub belum mengonfirmasi posisinya secara permanen.
Carrick berfokus pada kemajuan
Meskipun telah meraih prestasi tersebut, pelatih sementara itu enggan membahas secara rinci mengenai status kontraknya atau kemungkinan pembicaraan dengan petinggi klub. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Carrick menekankan bahwa prioritasnya adalah perbaikan segera. "Ini bukan soal apa yang saya suka atau tidak suka. Itu di luar kendali saya," jelasnya. "Segalanya berjalan sangat baik, kami memahami situasi dan posisi kami saat ini. Saya puas dengan posisi kami saat ini dan kami masih ingin menjadi lebih baik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, itu bukanlah sesuatu yang saya pikirkan."
Sebuah rekor yang sulit diabaikan
Meskipun kontribusi Carrick tak terbantahkan, dewan direksi dilaporkan telah mempertimbangkan opsi manajer yang lebih berpengalaman, termasuk Andoni Iraola dan Oliver Glasner. Namun demikian, catatan statistik yang mengesankan selama masa jabatan manajer saat ini membuat semakin sulit untuk mencari alternatif lain. Menanggapi performa timnya di kompetisi domestik, Carrick mengungkapkan rasa bangga yang mendalam di ruang ganti. Ia berkata: "Ini sangat menggembirakan. Dalam liga kecil kami selama 14 pertandingan, kami harus berada di puncak. Itu sendiri sudah menunjukkan bahwa para pemain telah tampil sangat baik. Tentu saja kami ingin terus meningkatkan performa. Kami tidak boleh meremehkan apa yang telah dilakukan para pemain dalam periode tersebut, yang paling membuat saya senang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Setan Merah?
Petinggi Old Trafford kini dihadapkan pada keputusan penting menjelang dimulainya jendela transfer musim panas yang krusial. Meskipun klub merayakan kembalinya mereka ke Liga Champions yang telah lama dinantikan, mencari manajer tetap tetap menjadi prioritas utama. Pihak klub harus bertindak cepat untuk memastikan stabilitas sebelum musim baru dimulai.